台股面對萬七保衛戰 航海王還能抱嗎？ 專家：這4檔還有補漲空間

【文．唐祖貽】

今年台股是由傳產股領軍上攻，而傳產股的領頭羊就是航運股，獲利與股價同步倍數飆漲。漲到這裡，專家認為後市仍有空間，但操作上須嚴守紀律，依技術面訊號進出。

一場新冠疫情，竟造就了低迷10多年的全球航運業，出現前所未見的大轉機；而居全球貨櫃航運業重要地位的台灣，更是乘風破浪、一路前行，獲利與股價都創下了驚奇。從去年下半年起漲至今，航運股還能再漲嗎？

早在去年8月就領先全市場看好貨櫃相關族群的宏遠投顧，可說是這波航運股的「領航者」。近期又出具長榮（2603）的研究報告，報告中引用全球最大貨櫃航商馬士基（Maersk）的看法：貨櫃供不應求的問題今年無解，而且進入下半年貨櫃運輸傳統旺季後，運價將會繼續飆漲，因此馬士基大舉調高今年盈餘目標。

宏遠投顧副總經理陳冠升指出，這顯示貨櫃航運的業績，勢必遠優於原先的預期。因此宏遠投顧率先調升長榮第一季的EPS（每股稅後純益）預估值為5元，全年EPS預估可達22.53元，目標價也一口氣調升到144元（預估今年底每股淨值為43.58元、股價淨值比3.3倍計算）。

至於4月以來股價漲勢同樣強勁的散裝航運，陳冠升則認為，儘管貨櫃與散裝同屬航運、海運類股，且散裝航運的運價也大漲，但漲升原因大不相同。前者是亞洲國家將歐美訂單的成品運往歐美，運價漲跌主要是看歐美採購訂單與亞洲出口狀況；後者則是如巴西、澳洲等原物料大國，將原物料如鐵礦砂運往亞洲（中國），因此運價與原物料的需求、報價成正相關。

股價漲升有倫理：

高獲利個股 帶動整個族群

而今年以來隨著景氣逐漸復甦、對原物料需求開始提升，尤其是鐵礦砂價格持續走高，對散裝航運運價有一定的激勵作用。而波羅的海指數（BDI），就是觀察散裝航運運價的重要指標，4月以來BDI連續大漲，4月底已經衝上3000點大關，創下11年來新高。

看起來散裝航運的景氣也很熱，不過陳冠升從船隻供需狀況分析，貨櫃業「缺櫃、缺船、塞港」的問題仍然嚴重，比起散裝業更顯得供不應求；再從獲利來看，目前國內擁有散裝船最多的慧洋－KY（2637），今年第1季EPS為1.19元，雖然已賺贏去年全年，且有法人預估全年EPS應有6元以上，但比起長榮還是差了一截。

因此，回歸股市的操作，陳冠升表示，「股價漲升是有倫理的」，一定是由高獲利的帶動整個族群，未來若賺20元以上的長榮不漲，賺6元的慧洋－KY也漲不動。所以「領漲的是貨櫃、跟漲的是散裝」。他建議投資人，貨櫃股仍可持有，散裝股則須觀察季報、汰弱留強。

近期出版《股市操盤手的SOP》一書的技術分析達人陳榮華，相當認同這個看法，他表示，最近遇到許多空手投資人很焦慮，問他「航運還能不能買」？已持有航運股的投資人、也很焦慮，問「何時該賣」？

空手的怕賺不到、持有的又怕被套牢，「這就叫患得患失。」

陳榮華認為，航運股熱絡的景象，和3年前被動元件的大飆漲非常相似，「兩者都屬於景氣循環股，都是歷經多年低迷後突然大爆發，獲利一直上修，且這次伴隨資金大潮，氣勢更強、參與者也更多」。

陳榮華指出，當年被動元件股龍頭國巨（2327）的飆升，也是從報價一路漲升、拉動獲利開始，股價一路漲到令人難以置信的1310元後，某一天突然反轉，從此一路向下不回頭。

重點是，在下跌過程中，基本面仍然不斷釋出利多，「當年國巨的EPS高達80元喔」，使得投資人捨不得賣或沿路攤平，結果股價從1310元一路殺到次年的203元，且至今連1310的一半都站不回。

所以，陳榮華認為，景氣循環股的特性，就是「一波走到頂，反轉不回頭」，而且若套在高檔，可能很多年都無法解套，這和其他成長股大不相同。再看看目前的航運股，「現在實在不便宜了，也早已脫離投資的價位」。

因此陳榮華認為，現在才想買進航運股的投資人，要以「投機」的心態、賺價差為主，嚴格按照技術面訊號操作。「投機不見得是壞事，只是你要知道目前處於什麼情況、用什麼方法最有利」。即使已經持有的投資人，同樣要注意技術面透露的訊號，「該賣的時候一定要賣，不要戀棧」。

精研技術指標的陳榮華建議將KD與MACD搭配使用，同時符合條件才出手。他並以長榮為例，實際說明觀察的方法與步驟。「我自己就是在2月開紅盤、出現買進訊號那天買進長榮、持有至今（4月底）。」

解釋了運用方法後，陳榮華的建議是，如果目前已經持有航運股的投資人，可以按照圖中的方法，出現賣出訊號時才賣出，沒有賣出訊號就和他一樣「抱緊處理」，「大資金部位或高階的投資人，甚至可以參考圖中的方式低接或加碼。」至於空手的投資人，就要等待買進訊號出現時才能進場。

選股布局二方向：

貨櫃優於散裝 把握轉機股

當然，這套方法不僅適用於貨櫃股、散裝甚至其他個股的操作都適用。不過在選股上，陳榮華提出兩個布局方向，首先是呼應「貨櫃優於散裝」的說法，買股票當然要買獲利最好的，因此當貨櫃與散裝同時出現買進訊號時，優先挑選貨櫃3雄：長榮、陽明（2609）、萬海（2615）。

另一個方向則是，根據陳榮華的經驗，漲到這個階段，往往是2、3線公司或轉機股啟動補漲行情的時機，如益航（2601）、四維航（5608）以往賠錢、但3月開始賺錢，今年有機會轉虧為盈。另外，目前運價主要是現貨價上漲，以現貨價為主的慧洋－KY與裕民（2606）優先受惠；若漲勢延伸到合約價，那新興（2605）這種以合約價為主的航商，後續可望啟動補漲，因此也是值得追蹤的標的。

陳榮華提醒，買進散裝股，必須搭配觀察BDI與貨櫃股的走勢，因為「領漲的是貨櫃」，當BDI與貨櫃股出現明顯拉回走勢時，散裝股很可能也會被拖累。而且，無論氣勢再怎麼強，還是要嚴守紀律、進出有據，才能做到全身而退、趨吉避凶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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