創歷史新高！統一超Q1大賺27億、EPS達2.61元 分析師：3件事是主因

【文．蘇君薇】

統一超（2912）公布第一季財報，合併營收為650.53億元，年增3.18%，其中台灣7-ELEVEN營收創單季歷史新高，稅後純益27.10億元，年增6.07%，每股純益（EPS）為2.61元。

小七今年已展店383家 總數突破6000家

剖析表現亮眼原因，可說是與7-ELEVEN持續展店、商品創新、發展預購平台等相關。

從展店方面來看，統一超表示，截至2020年12月底，7-ELEVEN總店數為6024家，2021年第一季新增110家；截至今年3月底，7-ELEVEN總店數來到6134家，較去年同期的5751家，新增383家。

統一超說明，包含第6000家鳳儀門市開幕，開設寶可夢、史努比、角落小夥伴等主題店，陸續於中南部展店，Big7福倉門市加入COLD STONE全新複合類別，皆持續帶動單店業績及來客數成長，營收成長強勁。

會員數突破1300萬人 囊括逾半台灣人口

會員經濟方面，統一超表示，藉由OPEN POINT以「跨通路會員制」、「多元支付整合」、「點數如貨幣」3大策略，目前會員數已於第一季突破1300萬名，單季使用人次逾千萬人，今年底目標期望再成長。

邁入第二季，統一超指出，將持續擴大經營7-ELEVEN會員生態圈營，拓展差異化鮮食市場，開通冷凍寄取件服務，掌握換季體感與節令商機，推出端午預購、勞動節開心花等活動，滿足消費需求。

商品部分，統一超表示，7-ELEVEN第一季聯名鮮食、「天素地蔬」、熱壓吐司等，皆成功創造新成長曲線；與21Plus、天香樓、點點心等名店合作，為商品創造話題，並順應減碳健康飲食風潮，擴大蔬素食商機，帶動鮮食業績成長近1成。

7-ELEVEN預購平台藉由節令預購誌與線上「i預購」雙軌並進，滿足消費者購物需求，替門市創造新商機，搭配直播導購、社群團購與自營媒體「OPEN! CHANNEL」多樣化行銷模式，助攻第一季預購整體業績成長近3成。

此外，統一超透露，轉投資事業包含：統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一速達，表現皆相當亮眼，有效挹注獲利。

Q1營收創新高 展店快、商品開發成最大關鍵

針對7-ELEVEN第一季營收創單季歷史新高，商研院創模所副所長李世珍認為，主要與三件事有關：展店快、聯名商品開發、IP授權。

李世珍說明，7-ELEVEN展店速度快速，幾乎是一天開一家，而展店就是提高營收最直接的方式。

李世珍指出，不只展店腳步快，7-ELEVEN近年來開發及導入許多聯名商品，比如說，先前與飛燕煉乳合推銀絲卷、與阜杭豆漿聯名推出飯糰等產品，同時與多家知名手搖飲，共同推出飲料，在網路上具有高聲量，不只能吸引其他品牌的客源，也能讓既有顧客不斷回流。

再者，李世珍說，7-ELEVEN自去年底至今年2月，獲得IP授權，陸續推出寶可夢、SNOOPY等日本知名動漫集點商品，以去年曾推出的角落生物商品舉例，只要集滿6點即可加價購入。

李世珍進一步說，相比集點換購生活用品，IP商品較難衡量其價值，較能吸引上班族、學生等族群消費，也能提升回流客。

至於會員數突破1300萬的部分，是否也是拉抬營收之因素？李世珍則提醒，應看活躍會員人數多寡才是關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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