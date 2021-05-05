下個馬雲？特斯拉遭封鎖…馬斯克從寵兒變箭靶 專家揭陸「養套殺」套路

【文．翁申霖】

中國是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近2年來業績快速成長的主力市場，北京不僅敞開大門迎接特斯拉，更提供一連串好處讓該品牌坐穩位置、快速崛起。

不過，就在近期，正當特斯拉業績蒸蒸日上、賣得火熱時，突然遭到官媒獵殺、抨擊，甚至面臨要被趕出中國的危機，儼然是從中國人捧在手上的寵兒，變成人人喊打的過街老鼠，針對如此大的轉折，有專家指出，這其實是中國一貫的「養套殺」手法，這也讓馬斯克的處境愈來愈像馬雲。

根據《美國之音》（Voice of America, VOA）報導，特斯拉於2018年獲准在上海建廠，成為上海最大的外資製造業項目，而這也打破了90年代以來，中國對外國車企在華設立全資子公司的禁令，使特斯拉一度被外界視為是外資在華營運的典範。綜合外媒指出，當時北京不僅為特斯拉打開龐大的中國電動車市場，更以優惠利率、土地補貼等提供其大量資本，讓曾經抱怨「在美國經歷生產地獄」的馬斯克，可以充分利用中國的工業製造實力。

也因為如此，一連串的好處得以讓特斯拉在中國快速崛起；2020年，光是在中國市場的收入就年增124％，銷量逾13.7萬輛，銷售額高達66億美元；中國乘用車市場信息聯席會指出，特斯拉是市場上最暢銷的電動車，其Model 3更是銷量中的當紅炸子雞，將特斯拉一步一步推向高峰。

然而，事情未能就此順利發展，就在特斯拉邁向年產50萬輛汽車的目標時，「轉折」悄然出現了。於今年3月，中國軍方以車內鏡頭恐蒐集數據為由，禁止特斯拉汽車駛入軍隊營區及宿舍；甚至在4月，廣州發生一起特斯拉失控撞車後起火燃燒，導致一人死亡的事故後，於上海車展上，遭到一名身著印有「剎車失靈」字樣上衣的女車主現身鬧場，更爬上車頂高喊「特斯拉剎車失靈」，當特斯拉官方對此表示「對不合理要求絕不妥協」後，隨即遭到中國官媒及社群砲轟。

甚至有消息顯示，許多城市開始限制特斯拉上路，無疑是一記重大打擊。美國哈德遜研究所資深研究員余茂春（Miles Yu）指出，特斯拉碰上的正是中國慣用的技倆—誘餌與轉折（bait-and-switch），意即中國先是針對外資企業，尤其是擁有關鍵技術的公司，一開始先提供稅收優惠、監管措施等利多吸引進中國，一旦這些外企初步取得成功「上鉤後」，官方便會利用其在中國的投資作為一種槓桿或籌碼，直接或巧妙的讓這些外企遵守一系列要求。

美國企業研究院（American Enterprise Institute , AEI）高階研究員Zach Cooper也表示，馬斯克（Elon Musk）逐漸「服軟」，顯示在中國運作的私營企業，普遍都會碰到類似的現象，就連本土的阿里巴巴創辦人馬雲也逃脫不了這種局面，想要在中國市場上取得真正成功，就必須支持中國的政治立場，「這是個嚴重的問題」。

余茂春與Zach Cooper皆認為，中國對特斯拉使出這樣的手法，有很大機率是為了利用國內反美的情緒與輿論，推動本土電動汽車發展、擠壓美國公司，另一目的則是覬覦馬斯克航空公司SpaceX的太空技術，畢竟馬斯克同時也是SpaceX執行長，而美國航空暨太空總署（NASA）和國防部則是SpaceX最重要的客戶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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