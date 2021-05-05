小資族福音！每月不到3000元就能買4~6檔全球ETF 年化報酬率6~9％

【文．林韋伶】

「薪水根本不夠用，哪有錢投資或是談資產配置啊？」

這是許多小資族心中的痛，但你知道嗎？只要每個月能擠出3000元台幣，就有機會一口氣買到VTI、VNQ、VNQI、VEA…等全球ETF，達成有錢人才能做的「資產配置」。

阿爾發投顧與永豐金證券宣佈聯手推出定期定額投資全球ETF的創新實驗計畫，最低只要每月100美元，就可以定期定額買入4~6檔全球ETF。

值得注意的是，這也是2021金融監理沙盒首案。小資族福音！

阿爾發投顧董事長陳志彥指出，目前複委託只能以「整股」數單投資全球ETF，尚未開放金額單（碎股）下單，因此投資人為了配合「整股」金額的限定，無法「買好、買滿」，現在則可以透過這項創新實驗，有多少錢就買多少股。

小資族福音！ 每月3000元 就能買4~6檔全球ETF

此外過去要做到全球配置的投資組合，也就是買入4~6檔ETF，考量複委託的手續費成本，每次投資金額動輒要新台幣100萬以上才划算，但這種金額不是年輕人和一般上班族可以負擔，「透過這次的創新實驗，每月最少100美元，就可以買入4~6檔ETF投資組合」。

永豐金證券數位金融處副總經理蘇威嘉則指出，這項創新實驗突破過去複委託只能「定期定股」的限制，小額投資人可以定期定額投資全球ETF投資組合，參與實驗的投資人從阿爾發投顧取得機器人投資建議，透過API將交易指示串接到永豐金證券完成交易，阿爾發投顧機器人理財介面則提供帳戶管理，包括查詢交易資訊、部位損益、帳戶餘額與配息金額。

VTI、VNQ、VNQI、VEA…ETF一網打盡 每月3000就能投資

以投資組合來說，阿爾發投顧將依照客戶的風險屬性，給予股債比30:70、35:65、40:60…到90:10，共13種投資組合配置建議，所建議的投資標的則以市場上成本最低的Vanguard（先鋒）股票或債券ETF為主，由VTI、VNQ、VNQI、VEA、VSS，以及BNDW組成。

阿爾發投顧指出，投資這6檔ETF成本大約會比投資主動式基金省下2%的成本，且這些ETF不僅在成本的部分非常有競爭力，根據過去近10年與過去25年的回測，上述6檔ETF的年化報酬率也有6~9%。

如果以必須要負擔的成本來看，參與此專案的投資人在享受阿爾發投顧提供的機器人理財服務時，需要繳每年線上資產價值0.7%的顧問管理費。

另外一筆則是複委託的交易手續費，已經在定期定股買美股，祭出最低收取1美元超殺優惠的永豐證，這次也承諾將推出讓投資人「有感」的定期定額監理沙盒優惠。根據記者開戶實測，此次永豐證推出的定期定額監理沙盒優惠價為交易手續費為每檔交易金額之0.3%，買入每檔ETF最低收費為0.25美元，且必須一次買入4~6檔ETF。也就是說，如果每月僅定期定額投資100美元在4檔ETF上，每月含交易手續費的圈存金額就是101美元（手續費0.25美元X4=1美元）；若定期定額100美元買6檔ETF，每月含交易手續費的圈存金額就是101.5美元（手續費0.25美元X6=1.5美元）。

有手機門號與身分證 即可線上開戶 實驗規模上限新台幣2億

此外，這項創新計畫的另一大特色是阿爾發投顧透過國內最大民間憑證發行機構「TWCA臺灣網路認證」的「行動身份識別服務（Mobile ID）」進行實名身分驗證機制。

從手機輸入門號及身分證字號，就可以經由所屬電信業者確認門號持有人真實身分，完成實名身分識別認證，並搭配電子簽章完成線上開戶。

阿爾發投顧也指出，由於實驗規模上限為新台幣2億元，以台灣投資人每月定期定額投資的平均金額約7000元來看，預估可以參與的投資人僅有約2300位，可能很快會額滿。

本文授權自今周刊，原文見此。

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