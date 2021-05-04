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台股進入投機市場 恐走向泡沫化？谷月涵警示：出現3因素要注意

聯合新聞網 / 今周刊
寬量國際策略長谷月涵。報系資料照
寬量國際策略長谷月涵。報系資料照

【文．蕭婷方】

台股近期屢創新高，逼近18000點大關，股市漲多偏貴，不少綠能題材、傳產股價狂飆，市場也有擔憂泡沫化的疑慮。

寬量國際策略長谷月涵認為，今年台股已進入投機性市場、變動率較高，這種市場是賺錢較好的市場，泡沫市場可以維持一段時間。

但他也提到，若全球經濟逐漸復甦，股票市場可能反轉，提醒投資人「實體經濟復甦加快」、「訂單缺貨潮結束」、或「服務業轉好」就要注意。

財信傳媒董事長謝金河最新一集《數字台灣》節目中，針對近期台股近期多頭氣勢如虹，外資喊上1萬9千點的趨勢，邀請寬量國際策略長谷月涵及資深分析師杜金龍分析台股趨勢，並指出投資人近期應注意的警訊。

谷月涵：泡沫終將出現　但不是現在

谷月涵先總結市場行情，指出目前台股評價高於10年平均本益比幅度，只有美股三分之一，加上美國貨幣政策依然積極，資金行情持續存在，市場反應也都在拉高目標價格。

從過去經驗來看，泡沫終將在未來某時間點破滅。

谷月涵強調，今年會進入投機性市場，由於變動率高，也是較好賺錢的市場，「並不是叫大家趕快跑，而是泡沫市場可以維持下去一段時間」。

景氣復甦3大危險指標要注意

谷月涵指出，經濟復甦腳步加快，可能是股票市場風險提高的關鍵之一。在各國量化寬鬆的貨幣政策下，經濟又差，錢會流進股票市場，若經濟復甦，就是要考慮的風險。

第二，訂單量縮顯示警訊。谷月涵解釋，目前世界商品缺貨，尤其半導體產業缺晶片，台積電、聯電等代工廠訂單增加兩倍，未來產量衝出來後，訂單就會縮減。

第三，世界受疫情衝擊，無法花錢做娛樂等消費，服務業十分慘淡，但大眾還是願意在商品上花錢。未來經濟開放，民眾將錢花一定比例在服務業上，商品市場就會縮減更快。

總結來說，景氣差反而是投資股市的好買點，景氣好轉反而需要注意。

美中對抗翻轉賽局　台灣有利基點

谷月涵也看好台灣未來的市場發展，直言「這時段是蠻好的機會」。

谷月涵分析，以往自己認為台灣金融市場開放速度慢，後來發現台灣並非IMF（國際貨幣基金組織）的成員國，加上對岸還有一個敵人，因此台灣的金融法規與貨幣政策當然要傾向保守，個別公司與國家負債率都控制得很緊。

目前歐美、日本等國家負債問題逐漸浮現，估未來世界利率走揚，從負債率的角度來看，台灣在發展中國家算是穩定安全。

第二，近幾十年來世界產業鏈倚賴中國，尤其電子產品等，許多西方國家規劃將生產鏈逐漸撤出中國，台灣將會是重要角色。

第三，以往美國比較現實，認為中國經濟規模較大，因此經濟問題優先於政治考量；現在，美國重新重視政治問題，台灣是民主國家，同陣營的要站在一起。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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