未來4年每年加16元現金股利 聯發科這部「賺錢機器」有啥驚人利多？

【文．林宏文】

聯發科上周(4/28)法說會公布第一季財報，EPS高達16.21元，另外又宣布未來四年每年加發16元現金股息，這個令市場意外的大好消息，讓聯發科隔日一開盤就漲停且一價到底，未成交買盤高達上萬張，外資也紛紛調高聯發科目標價，里昂證券甚至喊到2000元，比29日1185元收盤價還高出近八成。

聯發科近來業績節節高升，去年第三季5G晶片出貨量超越高通，因此市場原本就預期第一季財報會相當亮麗。不過，聯發科公布的成績遠超越市場預期，尤其股息政策更令市場振奮，可以說是好到令人難以置信。

在這個重大利多中，最重要的是聯發科首創的特別現金股利政策。聯發科決議從今年起，將過去經常性現金配息率從往年的60至70％提高到80至85％；此外未來四年每年加發16元現金股利，也就是四年總計超過1,000億元的特別現金股利。

因此，以28日公告今年的股利政策，將配發21元現金股利，但要再加上每股16元的特別現金股利，代表2021年股東領到股息可望高達37元。

多發股息 代表經營層的信心和照顧股東權益

聯發科這項驚人的股利政策，有兩個很重要的意義。首先，經營層對公司各類產品線的競爭力及未來發展前景有很大信心，即使要多發千億元現金給股東，但公司仍有相當自信可以再賺更多現金回來。

其次，公司重視及照顧股東權益，要將多餘的現金發給股東，這與過去很多台灣企業傾向把現金抓在手上的作法不太一樣。若觀察許多國際級企業，如今確實也都朝向「淨現金」為零或負的方向發展，聯發科很可能成為第一家採取與國際同步作法的台灣公司。

在討論這兩個重要意義前，可以先看一下聯發科幾個關鍵的財報數字。至去年第四季，聯發科帳上的現金與約當現金有1966億元，保留盈餘有2176億元，未分配盈餘有1730億元，因此，只要拿出六成的未分配盈餘就有千億元，未來四年每年要加發16元股息完全沒問題。

因此，聯發科宣布未來四年要多配出1000億元現金股利，即使不計算未來四年公司可以創造多少現金流，就算用2020年底的帳上現金就可以完全支應，而且配完之後公司仍然擁有近千億元現金。

觀察重點不只是目前聯發科的財務數字很漂亮，這展現的是過去的經營績效，更重要的是，聯發科未來賺錢的速度將愈來愈快、愈賺愈多。

例如，若攤開過去幾年的財報，聯發科2014年EPS創下30.04元的高峰後，在2015年至2019年五年之間，EPS大約都在13元至16元左右，但去年再度大增至26.01元，今年第一季則繼續跳升到16.21元，一季就賺贏2015至2019年間每一年的年度總合，速度相當驚人。

或許有些人會懷疑，聯發科把千億元現金配給股東，是否因為未來沒有太多投資機會？答案顯然不是如此，因為當公司獲利能力大增、創造現金流的能力更強時，即使現金發給股東，每季、每年都還可以賺更多回來。從去年第三季起，聯發科因為5G晶片銷售大增，並且超越高通成為全球市占龍頭，聯發科這部「賺錢機器」就展開超強的吸金大法。

其實，IC設計公司最重要的競爭力是什麼？聯發科董事長蔡明介二十年前就說過，就像房地產最重要的是「地點、地點、地點」，IC設計公司就是「產品、產品、產品」。至於要提高產品競爭力，就只有投入研發，而且投資要比別人更早、更具規模，才能創造領先優勢。

因此，衡量IC設計公司最關鍵的指標為何？當然就是各家公司投入多少研發金額，以及研發的品質與產生的效益為何。更精確地說，要讓研發實力提升，就是如何把錢砸到最厲害的研發人才身上，才能看到最佳的研發成果。

如今聯發科5G晶片領先全球，已證明公司有很強的研發效益，另外從投入金額與規模來看，聯發科研發費用占營收比，也在全球IC設計產業名列前茅。

一年研發支出等同兩棟101大樓 聯發科大手筆無人能及

根據聯發科統計，從2010年至2019年的十年間，聯發科總計投入研發費用達到4200億元。若統計2019年全球半導體公司研發費用佔營收比的數字，聯發科研發費用20.38億美元，營收79.67億美元，占比高達26%，這個數字與輝達並列成為全球第一，比高通、超微的23%還要高，也比博通的21%、英特爾及亞德諾的19%高。

因此，當這個研發投入與賺錢機器的模式建立起來後，接下來，聯發科每年還是會把最大筆投資放在研發上，例如今年第一季研發費用高達224.27億元，依此推估全年研發支出很可能達新台幣1000億元（大約35億美元），這個金額與規模，在台灣企業中遙遙領先、無人能及。

1000億元相當於可以買兩棟101大樓，對於傳統產業的人來說，每年研發金額是花掉兩棟101大樓，這是完全無法想像的事，但對於高科技行業來說，卻是企業追求成長必須付出的代價。更重要的是，優秀的企業若能每年燒掉兩棟101大樓，卻又賺回相當於三、四棟101大樓的現金，這才是真正厲害的公司。

另外很多人也有一種迷思，認為只有晶圓廠或封測廠這種硬體廠商才需要投資，因此常以「資本支出」來判斷企業有沒有投資，但對IC設計公司來說，最重要的資本支出就是研發支出，投資最好的工程師及最有競爭力的產品。

而且，聯發科的研發支出已比其他龍頭企業如日月光控股（今年預估19-20億美元）、聯電（今年預估23億美元）的資本支出還要多很多，就像蘋果、谷哥及臉書很少投資工廠與機器設備，但也都花很多錢在人才及產品上，是很類似的道理。

值得一提的是，對比聯發科的對手高通及博通，這兩家公司的營收與市值都比聯發科大，例如高通市值是1565億美元，博通是1862億美元，大約是聯發科670億美元的2到2.8倍。規模大這麼多，照理說，高通及博通手上，應該有比聯發科更多的現金才對吧？

但有趣的是，目前高通及博通兩家公司，手上的「淨現金」都是負的，其中高通現金及約當現金67億美元，至於短債與長債分別是5億及 152億美元；博通的現金是76億美元，短債1億美元，長債407億美元，把現金扣掉短債及長債，「淨現金」都是負的，而且負值相當高。

以高通為例，連續三、四年維持淨現金負數的狀態，而博通長期靠併購擴張，因此大量向銀行借款，長債高達407億美元。

這兩家國際一流的IC設計公司，為何可以維持「淨現金」是負的？最關鍵的原因，是高通與博通多年來業績不斷成長，與聯發科一樣都是很厲害的賺錢機器，靠著每季每年的營運就可以產生很多現金流，加上現在全世界資金寬鬆，借錢並不難，尤其是好企業要借錢更容易，根本不需要留太多現金在公司。

追求淨現金為零 蘋果率先起跑

追求淨現金為零的目標，目前全球股票市值王蘋果也有類似的作法。過去蘋果帳上擁有很多現金，但2018 年也宣布將逐步實現「零淨現金」（Net Cash Neutral）的目標，也就是說，公司的現金不僅要往下降，而且最終還要變成零。

因此，蘋果於2018至2020年，透過庫藏股和配發股息方式，將自由現金返還給股東，使淨現金減少約 500 億美元，有分析師預估，蘋果將延續這項趨勢，未來四年內，每年淨現金將減少約250億美元。

顯然，對很多世界級企業來說，當企業本身創造盈餘的能力很強時，確實不需要保留很多現金在手上，把多餘現金還給股東，企業則追求讓資金運用更效率化，例如除了投資研發外，還有買庫藏股、配現金給股東、併購等等，這些才是目前國際級企業正在做的事。

這裡又牽涉到一個投資人很常見的迷思。企業的價值，並非手上擁有多少現金，而是未來可以產生多少現金流的能力，尤其對高科技公司來說，更不需要滿手現金，未來有能力把錢賺回來，而且賺錢能力比別人強，才是贏家要追求的方向。

況且，在通貨膨脹的年代，把公司多餘現金還給股東，還有另一番意義。與其企業賺太多錢都放在公司內，不如發給股東，讓股東自己決定要投資何種資產來對抗通膨。

企業不可能也不必要去投資抗通膨的資產，只需要做自己最專精的事，把錢投入到企業最強且最能獲利的領域，不斷研發出更強的產品、賺更多的錢，才是企業家最該做的事。

不過，企業家願意把現金配給股東，還是需要相當大的信心與體悟，只有企業對未來前景有很大的把握，才會大方配發股息給股東，否則大部分企業家總是希望把現金抓在手上，以備不時之需。

當國際企業都朝向零或負的「淨現金」方向發展，代表的是投資人不再以公司擁有多少現金為重點，更重要的是企業如何有效運用現金，還有未來有創造多少現金流的能力。

因此，聯發科此次通過四年千億元特別股利，願意把現金返還給股東，這對台灣電子業是一個非常重要的宣誓，由蔡明介及蔡力行帶領的聯發科，已向所有台灣電子業CEO發出一個重要訊號，值得其他同業多多琢磨研究一下。

本文授權自今周刊，原文見此。

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