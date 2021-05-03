台股成交量超越港股！謝金河：台灣會好30年 躺著也會好

【文．謝金河】

台股成交量超越港股：又到了關鍵轉折的時代！

今天工商時報在A4版，以全版分析台股與港股成交量的變化，標題是：「15年來首見⋯⋯台股成交值飛越港股」，這是工商時報難得的精彩分析報導，大家可以仔細閲讀，這也攸關我們未來30年的大變化。

看到這篇分析報導，我也想起30年前的往事。我記得1989年底，台灣街頭正在傳唱羅大佑的「戀曲1990」，在農曆新年前，我和古月涵一起在忠孝東路Sogo頂樓的會場，來現場聆聽的投資朋友可能超過5000人，我當場告訴所有聽眾，要把手上股票和房地產，能賣儘量賣，台灣可能卅年難翻身⋯⋯我這個高度示警，大家都不相信。那時台灣有鴻源地下投資公司瘋狂吸金炒房又炒股，大家看著台股直奔12682如癡如醉，台股在二月出現2164億天量即崩跌而下。

1990年，中國在六四天安門事件後，江澤民被鄧小平欽定成為新領導人，中國經過1978年改革開放，工資低，土地便宜，人力充沛，禁錮很久的中國人努力奮鬥期待大翻身，這是中國的大時代。

1990年以前，台股成交量是港股數倍，甚至是幾十倍，但台股衝到12682之際，港股在低檔，榮安邱賣掉台股，大力買入港股，一度因為買太多，匯豐的主席特別來台看他。90年代，中國的紅籌股，國企股紛紛來港上市。

我記得海螺水泥股價從0.3港元漲起來，我們在台灣從來沒有見過水泥股會這樣漲的，漲到3港元左右，我們都賣光了，沒想到海螺水泥股價漲到100港元以上，那個年代的馬鞍山，鞍鋼，江西銅業，上海實業，北京控股，中國光大都出現令人難以置信的大漲幅。到了1997年香港回歸，北水南來，香港股市交易量持續上升，到最後，台灣都見不到香港的車尾燈。

在馬總統執政的時期，台股交易量用台幣計價也搆不到用港幣算的港股成交量。

我在2017年底到2018年初，很明確地說台灣漸入佳境，台灣會好30年，後來為了加強大家的印象，我說「台灣躺著也會好」！但相信的人仍然不多。

這回大家看到台股，台灣的出口，台灣的經濟成長率，現在相信台灣會好的人逐漸增多了。

1978年，我讀政大企管系，是在台美斷交這一年，我看到鄧小平改革開放，我相信在文革禁錮的中國會大起，決定考東亞所，只有一個目的：進國關中心看禁書，後來真的目睹中國的大時代。這次來到美中角力的新時代，又是卅年的一次大轉折，台灣的大機會真的來了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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