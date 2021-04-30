聯發科、富邦金公布股利令人驚豔！謝金河：股利政策背後牽動的大戰略是…

資本市場是投資人的競技場，有人喜歡像射飛鏢一般，時時刻刻都在殺進殺出，在當沖交易中，希望以小博大；也有人喜歡長缐投資，尋找有企圖心的公司，長期投資領股息。另一方面，資本市場也是資本家的新戰場，我喜歡從大老闆的出手來觀察他們的企業戰略布局，這兩天的聯發科及富邦金宣布的今年股利政策，都可以看到他們背後的大戰略。

聯發科由執行長蔡力行出來主持法說會，宣布今年的股利政策，這當中經營性的股息配發21元，最重要的是，蔡力行宣布從2021到2024年，每年加發16元的特別股息，台灣的資本市場很少有分配特別股息，香港的上市公司經常有特別股息的分配，把經常性股利加上特別股息，聯發科共分配37元現金股利，殖利率一下子跳升至3.4%，相較於2019年度的10.5元現金股利，這個股利大放送，聯發科的股價力刻跳空漲停，而股利政策大躍升，牽動的是聯發科下一個大戰略布局。

首先是，張忠謀先生在演講中提到，台灣不會有第二座護國神山，聯發科的37元股息3.4%，優於台積電的每年10元，殖利率1.6%，聯發科高配息刺激高股價，再加上今年首季聯發科交出257.77億元的淨利，Eps16.21元，聯發科開盤漲停一價到底，1185元的股價把市值推向1.884兆元，折算成美元是674.2億美元，聯發科這個股利大放送，讓市值躍升，首先是超越鴻海，穩居老二地位，最重要的戰略是努力成為台積電外的第二座護國神山。

聯發科眼前最重要的志業是挑戰高通，要成為第二個護國神山，必須先打敗高通，眼前高通市值1551億美元，對聯發科來說，這是一座不容易超越的大山，但不超越這座大山就不能成為神山，聯發科努力提升營運績效，在手機及各種裝置介面平台，全面超車高通，同時努力拉高市值，追上高通，這才是聯發科的正道！

2019年中，我記得謝清江副董事長到公司來看我，當時聯發科股價在250左右，市值不到4000億，我說市值太小，像螞蟻般，不小心就被競爭對手踩死了，現在聯發科奮起直追，業績大成長，還有有企圖心的股利政策，外資給出目標價2000元，如果來到這個價位，市值3.15兆元，約1135億美元，挑戰高通，成為下一個神山，機率就會大增。

另一個是猶抱琵琶半遮面的富邦金股利配發，決定是3元現金，1元股票，這個宣示完勝國泰金的2.5元，這牽動了誰是金控龍頭之爭。台灣過去卅幾年來，國泰金控一直都是龍頭老大。到目前為止，國泰金市值6887億元，領先富邦金的6570億元，國泰金市值排名第九，富邦金第十一，現在富邦金的大配股息政策，會對股價帶來十分正面的效應，富邦金經營靈活，台灣大哥大及Momo都很有威力，今年若併入日盛金，看起來全面超車國泰金，成為台灣金控龍頭的企圖心出來了！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台積電本益比30倍太貴了？ 3個角度全面剖析 就算美國砸16兆元也蓋不出一座「護國神山」

繼宏碁、仁寶後》廣達遭勒索5000萬美元 換回蘋果NB設計圖 恐不利台灣科技業

外資示警陸股有不祥之兆！ 謝金河：中港資金流竄 台股兆元天量可期

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】