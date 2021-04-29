驚艷的首季季報！謝金河：航運、半導體、金控這些公司賺翻了

【文．謝金河】

驚艷第一季季報

4月11日，我在財訊雙週刊社論的稿子，必須預測今年3月全體上市櫃公司營收數字，我就預先寫下3.36兆的數字，沒想到隔天出來正式的數字正好是3.36兆元，完全被我命中，現在來估第一季的季報更有意思。

今年首季全體上市上櫃公司營收9.31兆，比去年同期的7.41兆元，成長25.6%，而去年全體上市櫃公司淨利3510億元，今年我估計在7000億以上，可能出現倍增的驚人成長。

到目前為止，已經公告財報的15家金控淨利1920億元，其中國泰金570億，富邦金500億元，今年首季15家金控淨利已抵去年一半。

二是半導體產業持續躍升，台積電1396.9億元，聯發科257.7億元，聯電104.29億，單這三家就有1758.89億，而台塑四寶去年虧損，首季大賺633.89億元，兩家面板公司從虧損百億變成淨賺百億以上，三家貨櫃航運公司可能首季加起來有700億元左右，三家貨櫃航運公司加兩家面板廠，5家公司淨利可能逼近千億，單算這27家公司淨利已達5300億元，這個成績單令人驚艷。

接下來是季報揭露的旺季，季報也會造成股價的一次調整，這是一次作功課的機會，台灣企業追求高獲利的能力真是令人驚嘆！

本文授權自今周刊，原文見此。

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