繳稅神卡出爐！最高回饋5％ 2張表搞懂新戶、舊戶最殺優惠

【文．林韋伶】

報稅旺季即將來臨，為了減輕自己的負擔，許多民眾會選擇利用信用卡繳稅，以賺取額外回饋，今年有哪些必備的繳稅神卡呢？

每年5月都是銀行搶攻信用卡新用戶的重要時機，今年各家銀行除了祭出民眾最愛的高額現金回饋外，多數銀行也都有提供繳稅分期0利率的優惠，除了幫助民眾減少繳稅季的負擔外，同時間搶攻市占率。

新戶最高5%回饋 2021年四張繳稅神卡出爐！

對於有打算辦一張新信用卡的民眾來說，不妨參考台新銀行的@GoGo卡、花旗銀行的現金回饋PLUS鈦金卡、星展銀行的Eco永續卡，或是遠東商銀的樂家+卡。

以台新銀行的@GoGo卡來說，今年祭出最殺的5%回饋優惠，只要透過指定連結、在指定時間內申辦新卡，刷這張卡繳稅就可以拿到上限2000元的回饋。

此外，儘管花旗銀行已經宣布將退出台灣的消金市場，但仍沒有缺席今年的綜所稅搶客大戰，現金回饋PLUS鈦金卡推出2%回饋，上限3000元。

另外，星展銀行的Eco永續卡與遠東商銀的樂家+卡，則同時推出1%的回饋，唯獨Eco永續卡每戶回饋上限600點，而樂家+卡則僅給單筆稅額滿1萬元的用戶這項優惠。

舊戶回饋0.5%~0.2% 刷信用卡繳稅不無小補

至於沒有新辦信用卡打算的卡友，則可以留意祭出0.5%~0.2%回饋的信用卡，包括花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡、花旗銀行除HAPPY GO聯名卡的其它卡別、兆豐銀全卡別、中信銀英雄聯盟卡、中信銀LINE Pay卡、中信銀商旅鈦金卡、台新銀全卡別、聯邦銀行賴點卡、玉山銀Pi拍錢包卡、玉山銀Only卡、玉山銀U Bear卡。

像是花旗銀行除了給新戶2%回饋，舊戶若符合特定條件，也可以擁有目前業界給出最高的0.5%回饋，誠意十足。

兆豐銀行全卡別也推出一次付清即享0.3%回饋，5/20前付清還加碼0.1%回饋，等於可拿到共0.4%的回饋，每戶回饋上限3萬元，對一般上班族來說也應該是綽綽有餘。

另外，從中信銀英雄聯盟卡、中信銀LINE Pay卡、中信銀商旅鈦金卡、台新銀全卡別、聯邦銀行賴點卡、玉山銀Pi拍錢包卡、玉山銀Only卡到玉山銀U Bear卡，則全給出0.2%的回饋，也算是不無小補。

繳稅分期成流行 兆豐金推最高可分30期

此外，由於5月繳稅季對許多人來說是多了一筆額外的支出，選擇信用卡分期付款是個減輕壓力的好方法。

大部份銀行今年都提供了3到18期不等的分期0利率優惠，兆豐銀行甚至推出台灣史上最長期數的「綜所稅30期0利率」方案，不過僅限繳稅金額30萬元以上的卡友，等於綜所稅可以花兩年半時間慢慢分期繳納。

Money101總經理朱本傑建議，使用信用卡繳稅固然有許多回饋，但仍有名額和登錄期限的限制，消費者務必在繳稅前先釐清各項規定，以免錯失領取優惠的機會。

此外，今年多數銀行都有繳稅分期0利率的優惠，銀行通常不會幫卡友自動分期，在刷卡繳稅時必須由持卡人手動設定分期並選擇期數。其中，需要特別注意的是，若稅額超出信用卡額度時，務必提前向銀行申請提高額度，確保自身權益不受影響。

本文授權自今周刊，原文見此。

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