我們想幹一番大事業來幫台灣！四位輔大資工男做白帽駭客 發現微軟伺服器漏洞名震國際

【文 / 馬瑞璿】

當世界愈來愈數位化，網路攻擊只會愈來愈多，且看台灣唯一一家、由白帽駭客組成的攻擊型資安服務公司戴夫寇爾，如何以駭客思惟阻斷攻擊，保護各式數位資料。

Pwn2Own漏洞研究競賽是資安圈中的重要大賽，更是全球白帽駭客心中的最高殿堂。今年4月，一隊來自台灣的白帽駭客勇闖這座殿堂，為台灣奪下有史以來第一座冠軍獎盃，贏得駭客大師（Master of Pwn）頭銜。他們是台灣唯一一個提供攻擊型資安服務的公司戴夫寇爾（DEVCORE）。

白帽駭客：駭客（Hacker）是一種統稱，專指熟知程式設計、電腦科學的人，分為白帽駭客與黑帽駭客，前者運用程式技術發現、改善資訊安全漏洞，後者則利用這些漏洞來威脅企業、政府，謀取不當利益。

為何拿下Pwn2Own這個競賽的冠軍這麼困難？

Pwn2Own年年邀請世界頂尖白帽駭客挖掘大型企業系統漏洞，這些大型企業包括微軟、特斯拉等軟體實力強勁、資安服務完整的公司。理論上，這些企業系統設計應該健全而完整，就算有漏洞，可能也要耗費半年或1年才找得到。

而找到漏洞不見得就能贏得冠軍，主要原因在於競賽當天，大企業釋出的系統絕對都是最新版本，白帽駭客們原先找到的漏洞，可能在這一天就被補起來了。也因此，過去每一年比賽都會發生駭客還沒有參加比賽，就因為更新版已補好漏洞，而無法參賽、鎩羽而歸。相對的，能夠拿到這項Pwn2Own大賽冠軍的白帽駭客，無不成為駭客圈的焦點。

輔大資工男 合拍「幹大事業」

成立於2012年的戴夫寇爾，創辦人是4個輔大資工系的學長、學弟，年輕時，這群資工人就會一起組隊去各大資安網站解題、求排行榜，畢業後，個性相像的幾個人更決定攜手創業，「我們想要幹一番大事業來幫助台灣。」笑談創立初衷的，正是戴夫寇爾共同創辦人暨執行長翁浩正。

他們是一群白帽駭客，在電腦遭受黑帽駭客攻擊前，他們致力於提早發現漏洞，翁浩正說，「政府、企業不熟悉駭客、攻擊方會用什麼樣的手法、戰略，而我們可以跟他們說怎麼做防禦。」

攻擊型資安服務公司在台灣絕無僅有，一般來說，趨勢科技等業者都屬於防禦型資安業者，也就是駭客攻擊進來時，採取防禦守備姿態；不過，攻擊型資安服務直接提起武器攻擊企業伺服器，藉以驗證哪裡有漏洞、疏於防範，是非常不同的服務樣態。

一般而言，白帽駭客的主要工作是尋找漏洞、阻擋黑帽駭客入侵，問起他們有沒有跟黑帽駭客對尬過，「很少耶，做黑場的人不會浮上枱面，你根本從頭到尾都不知道他是誰。」戴夫寇爾共同創辦人暨資深專案經理徐念恩說，有一次在幫客戶做紅隊演練時，還真的在伺服器中看到駭客組織在裡面活動，「但我們不能驚擾他們，只能隱匿、蒐證。」若是做了處理，就會破壞犯罪現場，影響後續的數位鑑識。

紅隊演練：紅隊演練（Red Team Assessment）是在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，在有限的時間內以無所不用其極的方式，從各種進入點執行攻擊，測試企業資安是否有漏洞。

找漏洞 與黑帽駭客諜對諜

4個30多歲的年輕人秉此初衷創業，公司在4年後、也就是16年就開始穩定獲利、走上軌道，喜歡技術的他們從不停止研究各式資安漏洞，也不斷學習最新技術，屢屢在國際舞台受到關注。

談起這次參賽奪冠，戴夫寇爾首席資安研究員暨研究組組長蔡政達靦腆地說，「我們也才第2次參加，沒想到拿到冠軍。」能拿獎也許有幾分運氣，不過，實力才是戴夫寇爾讓業界關注的真正原因。

早在今年拿到Pwn2Own冠軍前，蔡政達就以Orange Tsai在資安圈闖出名號。

19年，蔡政達獲駭客界奧斯卡獎Pwnie Awards提名，成為台灣首位獲此獎肯定的資安研究員，今年初更因率先通報微軟修補Exchange Server漏洞，而在國際舞台聲名大噪。

他們的技術備受資安圈肯定，更以「打駭高手」的紅隊演練服務吸引政府、金融、科技產業上門。

「台灣企業以前都只想做滲透測試，找人來檢測網站就好，但實際上駭客不是這樣打。」徐念恩分析起黑帽駭客的思惟邏輯，「他會先看你家一圈，發現其他設備沒有管好，或者帳號、密碼外洩了，就會全部拿來利用。」

很顯然地，黑帽駭客發動攻擊，從來不是「正面」來，而是從大家沒發現的地方慢慢侵入，「而紅隊演練的思惟就是透過不限範圍、手法、時間等方式，去幫客戶找到潛在危機。」徐念恩說。

戴夫寇爾的客戶很多，但能透露的很少，因政府是公開標案，須對外公告，才讓台北市政府這位大客戶浮出水面。

3年前，台北市政府配合中央資安前瞻計畫，決定執行一個包含全台北、連江、花蓮及金門超大型的「紅隊演練計畫」，就由戴夫寇爾執行。

對有防駭需求的客戶來說，要進行「紅隊演練」並不是件易事，在台北市眾多的紅隊演練服務標案中，最貴的一標就上看千萬元，是少見的高標金額。此外，除了要耗費高昂金錢資源，要不要開放程式碼讓外部人員知道，就像把密碼、鑰匙交給外人一樣煎熬。

「我們當時很緊張，要讓駭客熟悉你的架構缺口，會不會看到缺口隱藏不講，或者透過這個缺口擷取利益點，沒有人能保證這樣的事情不會發生。」台北市政府資訊局局長呂新科分享。

「我們很清楚，現在駭客攻擊行為是組合型樣態，很難用早期病毒碼方式辨識。」呂新科說，駭客沒有行動前，很多漏洞難以發現，透過紅隊演練，也讓台北市政府資安保護方式直接提升到實戰層次。

對於客戶的擔憂，翁浩正也不是不理解，「我們的服務樣態是做資安攻擊面，人的挑選很重要。」要有一致的道德觀、價值觀，還要自主學習、不斷精進，「這個產業變化太快了，每天都會有新的攻擊事件、技術，你要有熱情，才能驅使你不斷追尋新東西。」也難怪9年來，公司並未迅速擴編，人數迄今僅21人。

17年起，戴夫寇爾就以紅隊演練當作業務主力，「17年以前，接案量有90％以上是滲透式測試。」徐念恩說，這幾年耕耘下來，去年紅隊演練、滲透式測試案量已各占一半，「今年紅隊演練會首度超過一半。」已有愈來愈多客戶優先採購紅隊演練服務。

如今邁進第1個10年，儘管技術、客戶、能量兼備，更是市場中唯一的一家攻擊型資安服務公司，但4個創業夥伴卻期盼能有更多攻擊型資安同業加入，唯有如此，台灣資安產業才會愈來愈蓬勃。

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