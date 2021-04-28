台積電建廠夥伴鬧家變！一項稽核作業流程引爆經營權之戰 恐衝擊漢唐海外布局？

【文 / 譚偉晟】

原本皆是創始團隊的董事長陳朝水、行政副總經理李惠文，為何決裂？

「我會發信給股東，看他們對我們的經營滿不滿意。」4月20日漢唐集成法說會上，董事長陳朝水對公司所面臨的市場派強力挑戰，這麼回應法人提問。

市場派的關鍵人物，是漢唐創辦人王燕群的遺孀李惠文。擔任漢唐行政副總經理的她，目前握有16％以上的股權，遠高於公司派陳朝水與總經理陳柏辰持有的2．51％。「我們（的持股）差非常非常多。」陳朝水坦言。

陳朝水、陳柏辰與李惠文夫婦四人，同為公司創始團隊成員；2015年，王燕群病逝後，李惠文也一直以行政副總身分，參與漢唐經營團隊。為何此刻雙方卻產生歧見？

「預支款」流程讓雙方槓上

據了解，漢唐在今年1月26日公告解除李惠文的會計管理職務，讓會計處直接向總經理報告，成為雙方對立的導火線。李惠文向本刊表示，原本在去年底，陳朝水就有提到要換掉她的會計管理職務，原因在於雙方對於稽核作業流程存在歧見，特別是在所謂的「預支款」使用上。

李惠文說明，依照公司內控的流程，工程合約中所需要的花費，都必須經過「打訂單」的方式申請；但陳朝水、陳柏辰會用簽過的預支費用，來支付還沒有取得收據的項目，「他們都是用緊急狀況來解釋，這樣會計就不能有意見。」

此外，以4月27日公告、漢唐代子公司漢軒能源訂購太陽能光電發電設備的事件為例，包含「董事會通過」、「審計委員會同意」、「專業估價師」等欄目統統表明「不適用」，一個超過四十億元的投資，卻無經過合理的評估流程，未盡周全。

在備感不受尊重，以及導正公司治理的原則，讓李惠文決定在3月下旬漢唐董事會前夕，向陳朝水攤牌。「那時因為董事要提名，我去問她（李惠文），就是一席董事、一席獨董給她。」陳朝水回憶，當時李惠文表明要五席董事的過半席次，雙方瞬間撕破臉。

事實上，18年李惠文就計畫提名兩席董事、一席獨董，但當時她的提名人選在董事會討論前就被除名。

今年李惠文決定以大股東身分站出來，她提到除了「投資銀行教父」宋學仁「支持我的董事人選」，也邀請老友、和鑫光電董事長馬維欣擔任董事，「我沒有說要當董事長，是希望決策不要變成一言堂。」李惠文強調。

其中，馬維欣與李惠文夫婦交情深厚，16年，和鑫遭逢地震衝擊、產線毀損，當時漢唐情義相挺，讓馬維欣答應李惠文要還這個人情，成為此次受提名漢唐董事的主因，馬維欣也期望大股東與專業經理人之間，能再有溝通機會。

陳朝水坦言，已錯失爭取持股籌碼的時間，此刻只能透過宣導電子投票、拜訪外資、向散戶喊話尋求支持，他也質疑市場派提出的減資議案，「她（李惠文）準備減資3成，會使得將來漢唐的發展出狀況。」

「減資案」恐衝擊海外布局？

陳朝水的觀點，是基於漢唐的海外事業布局，特別是積極爭取台積電美國廠興建工程的機會，「我在美國那邊，已經拿到總承包支持了，如果資本額太小根本沒辦法做。」

原因在於，工程業務的進行需要大量的準備資金。與漢唐屬同類型產業的洋基工程發言人程志豪說明，由於向客戶請款需要依據工程進度，「初期採購原物料、雇用人工都需要資金，但客戶不會這麼早付款。」因此，工程公司幾乎都會準備額外資金因應。

陳朝水認為，若是漢唐的資本額縮小，「只做台灣的（工程）是夠，但要走出去（國外）不容易。」群益投顧董事長蔡明彥解析，目前台灣僅台積電建廠需求較大，若要尋求發展勢必得朝國外前進。

一位產業分析師說明，目前漢唐手上有3個台積電案子，今年又新接一件，「六月亞利桑那州的（台積電）晶圓廠會決標，不太可能有其他競爭者。」

該分析師指出，由於跟著台積電前進美國的廠務工程公司不多，且工程廠務業務也不傾向過度細分，目前是分水氣電、土建及其他三種項目發包，其中漢唐可望取得其他項目的部分。

更重要的，是訂單規模更大。陳朝水在法說會上就表明，「美國一個廠（訂單），就可能抵台灣四個廠。」並憑著對漢唐未來的樂觀展望喊話，「如果新的經營團隊進來，不認同我們的經營方向，就不知道會怎麼樣。」漢唐是否換人當家，靜待5月底分曉。

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