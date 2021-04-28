直擊台中奢華力》好市多1天賣出兩艘百萬遊艇、保時捷砸8億建展場、Lady M蛋糕快閃45天狂賣10萬片...

【撰文‧今周刊編輯團隊】

自從去年11月，台灣量販店龍頭好市多（Costco）在台中第二家店開幕，開出台中百貨零售業的第一槍後，整個台中彷彿陷入一場百貨賣場大戰！緊接著，有「百貨業南霸天」之稱的漢神百貨確定要在台中洲際棒球場插旗，預計2023年開幕；台中最新十一期重劃區的「市三一」BOT招商案，由冠德建設旗下的環球購物中心得標；還有三井不動產集團分別在台中市東區、台中港投資興建新賣場，台中當地建商總太地產也宣布在「台中車站鐵道文化園區」跨足百貨經營。

這些商場不見得選在台中最熱鬧的地區開店，例如好市多北屯店周遭原本幾乎一片冷寂，三井Outlet Park台中港二期更是地處偏遠，這次正要投標的高鐵台中站「超級娛樂購物城」周圍也不見大型商圈，但台中人驚人的消費力讓這些財團信心滿滿，捧著錢投資，業績照樣開紅盤。

像是好市多二店開幕，第一天就賣出兩艘要價一百多萬元的遊艇，100多萬元的金條也賣出好幾條；更驚人的是，原本位居好市多全球業績第一名的南屯店，營運幾乎不受二店開幕影響，業績依舊長紅。

而櫃位設在新光三越台中中港店（以下簡稱台中店）2樓的英國精品香水Jo Malone，在台中設櫃5年來，每年營業額破億元，2017年更曾一舉衝上該品牌全球業績第1名。每月的月底報表一結算，Jo Malone隸屬的雅詩蘭黛集團台灣高層看著數字，閃過一絲欣喜卻也略帶不解地問：「台中人到底怎麼了？」

億元級櫃王比比皆是 一樓美妝櫃賺贏別家百貨全年業績

天時地利人和，多方利多薈萃下，去年全台第一名的百貨店王──新光三越台中店應運而生。這家坐落在台中七期重劃區、台灣大道上的燙金百貨公司，是全台灣首家年營業額破兩百億元大關的百貨公司，台中人用驚人的消費力，在這個神奇的賣場裡，締造台灣零售業無數的紀錄，寫下幾乎難以跨越的城市傳奇。

這一天，由新光三越台中店店長謝英明，親自帶著我們一櫃一櫃走，逐一介紹每一樓層，看見全店的店王，也走進從未對外公開的VIP獨享寶座，每個不起眼的角落都可能是寸土寸金的櫃王，閃耀著台中的消費力。

「當時Lady M只是抱著試試看的態度，在這裡開快閃店，但結果讓全部的人都嚇到了！」以千層蛋糕風靡貴婦圈的Lady M，2019年選擇在新光三越台中店成立兩坪不到的快閃店，45天賣出近10萬片、2500萬元的業績，寫下百貨業快閃店的坪效紀錄，讓Lady M代理商亞茜公司立馬決定就地設櫃。

寫下驚人紀錄的櫃位比比皆是，在館內共800多個櫃位中，有將近300個都是全台灣的「櫃王」（指該品牌全台通路業績最好的據點）。

「化妝品至少占全店業績的30％到35％。」謝英明證實，以去年台中店締造206億元業績來看，光是化妝品這樓層就賣出近70億元的業績，這個數字，已經超過許多賣場一整年的業績。

停車場藏有致勝密碼 百貨包辦全家人食衣住行

謝英明也觀察發現，台中人愛逛街，最直接反映在停留的「時間」上。從停車時間可以估計，台北百貨的停車時間平均約1.5小時，而停留在新光三越台中店，絕對超過2小時以上。

這多出來的「半小時」彌足珍貴，謝英明說，「這代表台中客人在這裡至少消費超過一個以上的專櫃，而且逛街只要超過2小時，通常就會找地方坐著休息一下。」這又代表可能會有一家咖啡廳生意上門⋯⋯，總之，想辦法製造購物逛街的樂趣，就能把客人留在這棟大樓內愈久，或者愈想來此光顧，百貨生意就會愈來愈好。

台中店的車道設計為上下通行的雙向車道，擁有1200個停車位，這在20年前都是創百貨業者之先例，至今比起新光三越台北信義新天地的四個館合計停車位都還要多。如此大的停車量，也讓大眾運輸不若台北便利、自己開車比例比台北高很多的中部女性，進出停車要比其他百貨公司來得輕鬆自在。

「台中人開車的比例高，尤其是從周邊外縣市來的客人，1200個車位雖然多，但是周末中午一過，停車場就停滿了。」謝英明指出，尤其是彰化來的客人，從彰化走台74線直接進入七期重劃區，根據估算就占了台中店每年業績的兩成。

新光三越台中店創下206億元的歷史新高業績，隔壁的台中大遠百雖然略微遜色，也有140億元的營業額，台中消費力如潮水般一波波襲來，持續創造趨勢也寫下紀錄。

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