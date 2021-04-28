中鋼4月股價飆升逾50％！但外資券商開出降評第一槍 散戶該跳船了嗎？

【文．林韋伶】

中鋼（2002）股價在4月飆升逾50%，現在要被外資狙擊了嗎？

中鋼基本面強勁的事實，外資券商並不否認，但著眼於估值偏高，讓瑞銀證券對中鋼開出降評第一槍。

遭到外資降評的中鋼，在今（27）日早盤股價一度走跌逾2%，盤中一度力搏翻紅，但多數時間都還是在平盤下震盪。

瑞銀證券分析，目前中鋼的股價淨值比已到高於歷史均值二個標準差的水位，因此儘管擁中國鋼鐵限產與基本面亮眼的兩大利多，仍降評中鋼評等至「中立」，惟目標價由29元上修到38元。

2022年獲利恐大幅萎縮 外資降評中鋼 但調高目標價

瑞銀證券指出，預估未來2～3季市場回補庫存的力道仍強，但到了2022年中鋼獲利就萎縮，這將使中鋼股價表現不如過往幾次回補庫存循環期。

從利潤角度估算，瑞銀證券預估中鋼第二季稅前淨利可望逼近歷史新高到172億元，到了第三季數據應該能持平，但推進到第四季後，則可能因為拉貨動能趨緩而走降。

整體來說，預估中鋼全年稅前淨利為620億元，而在2022年則將大幅降低到僅490億元。

億元教授看中鋼 可能有8~10年大行情

外資或許中鋼前景有疑慮，但有「億元教授」之稱的鄭廳宜則認為，中鋼可能有8~10年的大行情。

鄭廳宜分析，中鋼最近漲勢非常凌厲，但可以肯定不是主力拉貨，「如果你是主力，會去拉中鋼嗎？當然不會去拉中鋼，中鋼資本額有2000多億」。

他認為，主力如果真的想要拉貨賺錢，應該會選資本額只有10～20億元的個股。

那麼，中鋼股價到底在漲什麼？鄭廳宜指出，「中鋼這樣漲，代表未來有很大的利多」。

鄭廳宜以中鋼在2000年股價曾經一度由11元拉到54元的經驗為例分析，當時中國在做鐵公基（鐵路、公路及其他基建工程），帶動中鋼股價在2008年翻揚至54元。

美國擴大基礎建設加持 鄭廳宜看好中鋼後市

鄭廳宜樂觀分析說：「這次是美國要做基礎建設，需要的就是鋼鐵、水泥、塑膠，又剛好碰到中國想控制汙染，對鋼鐵、水泥不能增加產能，在結構改變的情況下，鋼鐵股可能有8~10年行情。」

以昨日外資與投信買賣超個股來看，中鋼都在買超的前10名內，從籌碼面來解讀，投資人也許還不用太過擔心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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