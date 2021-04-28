航運股還在「漲大」！投資人進場來得及？分析師：留意「這指標」變化

【文．黃健誠】

受到缺櫃缺艙又塞港的影響，國際海運價格從去年下半年起不斷攀升，帶動航運股大漲。

原本長年股價低檔的航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），受惠此波運費大漲態勢，股價攀升至多年新高，且始終未見回檔，股價可說是「一去不回頭」。

航運股在這一波台股多頭行情中，成為投資人關注標的，甚至手上只要有航運股，就會被稱為「航海王」。

但觀察航運三雄股價，如長榮4月以來的17個交易日中，股價從4月1日收盤價47.9元，又持續走揚至今（27）日的77.5元，累計大漲62%。

多家外資券商也調升長榮目標價至100元以上，但在股價走勢如此凌厲的狀況下，投資人現在真的適合搶進投資嗎？

外資調升長榮目標價破百元 應「居高思危」或大力買進？

隨著國際運價上漲，外資對航運股目標價也不斷上升，如摩根大通及匯豐都將長榮的目標價調高至101元及102元，破百元的目標價顯見外資對於航運景況，仍持樂觀態度看待。

但根據美銀證券最新研究，儘管今年航運前景樂觀，市場卻過度樂觀，預估長榮2022~2023年營收可能回到僅比疫情前高出20%的正常水平，因此僅給予47元的目標價，看法相對保守。

長榮今收77元 法人建議短線沿10日線操作

日盛投顧分析師蕭森寶指出，從目前狀況看來，航運業的產業前景仍維持樂觀景況，預估海運市場高檔運價、供不應求的情形將持續到今年第三季。但從股價來看，長榮今天收盤價為77元，在股價淨值比似乎面臨高檔風險，因此建議投資人在短線上，仍沿著五日或十日均線操作。

蕭森寶說明，在貨櫃航運部份，投資人可參考上海出口集裝箱運價指數（Shanghai Containerized Freight Index，SCFI），若有高檔回落跡象，就要更審慎操作。

就技術面操作而言，航運三雄在短線上，只要股價沒跌破五日或十日線，原則上仍會續漲，但是五日線及十日線離月線有點遠，因此一旦股價拉回直接回到月線，恐會損失頗大的價差。

投資人操作依據 可觀察BDI、BPI指數變化

散裝航運股如裕民（2606）、新興（2605）及慧洋-KY（2637）等個股，近期也隨著貨櫃航運的熱潮逐漸走揚，在技術面操作上，同樣也建議投資人沿著五日線操作，一旦股價跌破五日線，最好能減碼。

其次，BDI指數（波羅的海乾貨散裝船綜合運費指數）已來到約2500點以上，但還沒到歷史高點，因此投資人也可以觀察其BDI、BPI（波羅的海巴拿馬型指數）等指數，作為操作參考。

分析師：若成交比重有變化 傳產恐高檔震盪

對於目前空手卻想買船票的投資人，蕭森寶則建議，現在無論散裝、貨櫃航運都面臨高檔風險，因此並不是追高的時候，如果真的要追，建議等待股價拉回均線時再行操作，但仍不宜重押。而在資金配置上，也需隨著高檔風險疑慮升高時，調降資金比重。

他也提到，目前市場資金集中傳產股，過去電子股交易比重都在7成左右，但近期都只有4到5成，因此若電子股資金比重逐漸回溫，表示資金有回流電子股趨勢，此時傳產股也可能會呈現高檔震盪，投資人可特別留意電子股及傳產股的成交比重。

本文授權自今周刊，原文見此。

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