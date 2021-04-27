22萬變2千萬...老婦13年前買股「忘密碼」今見飆漲驚翻！專家曝成功「2關鍵」
【文．翁申霖】
「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。」一句琅琅上口的廣告台詞，簡短卻有力地道出「買股」並非穩賺不賠的投資，不過仍吸引不少對股市憧憬的人躍躍欲試，賭一把看看自己什麼時候能「財富自由」。
中國一名婦人在13年前以5萬元人民幣（約22萬元新台幣）買進1支股票，由於時間太過久遠，婦人自己根本不記得密碼，近來前往銀行重置密碼時，赫然發現手上持有的股票，市值已漲到500多萬元人民幣（約2150萬元新台幣），讓她當場嚇到站不穩。
綜合中媒報導指出，中國大連有名婦人在2008年時花5萬元人民幣（約22萬元新台幣）的成本購買「長春高新」股票，由於早年就搬到國外居住生活，加上年代久遠早已忘記密碼，近日抽空回國後，決定前往證券行辦理更換密碼，沒想到一看帳戶，當年買的那支股票市值已超過500萬元人民幣（約2150萬元新台幣），嚇得她當場腿軟，需要一旁女行員上前攙扶。
當初投資的5萬元人民幣如今變成500多萬元人民幣，13年間翻漲了100倍，中國國信證券也證實確有此事。據悉，「長春高新」主要業務為生產及銷售生物製藥、中成藥，另有房地產開發投資、物業管理，成立於1993年，是中國醫藥龍頭、亞洲最大生產基因工程生長激素的公司。
根據《第一財經》報導，這名婦人的傳奇事蹟，中國知名私募人士但斌也稱讚，誇稱是「投資優秀藍籌股的魅力」；專家指出，這位民間股神能成功，有關鍵2祕訣，其一是選了一檔好股票，淨利成長超過百倍；其二是「抱股時間夠長」。不過，要複製如此傳奇的經歷並不容易，實際上在股市踩雷的機率，要比抓到牛股的機率高上許多，機遇與風險是並存的，投資人不可不慎。
本文授權自今周刊，原文見此。
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