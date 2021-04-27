房價太高買不起！不如「用股息付房租」 網勸退：能保證一直賺錢？

【文．張家麒】

房價太高，買不起房子！

對此，有網友提出假設，表示自己先存到一筆買房頭期款後，再將這筆錢投入股市，靠著每年的股息，攤掉每個月的房租，實現可以一輩子不買房子的夢想。

該網友在PTT上發文表示，現今台北市房價很貴，連公寓都要上千萬，一般人實在很難買得起，因此想到一個方法，「如果一輩子不買房，把要買房的頭期款，轉買殖利率還不錯的股票，然後分散投資，每年就靠股利付房租。」

原PO說明，首先存下300萬元，這300萬不要當買房的頭期款，而是將其分散投資績優定存股，假設殖利率都有4％～5%的話，每年光股利配息就可達12萬～15萬！要租一間台北市的套房應該綽綽有餘。

「如果你之後存越多錢，投入股票的錢越多，每年的股利也會越多！這樣就可以租到水準更高的房子了，一輩子不用買房，靠股利來付房租過下半輩子！」原PO詢問網友，認為這樣的方式是可行的嗎？

貼文一出，絕大多數的網友都持「反對意見」，認為原PO都有這樣的想法了，為何不考慮用股利付房貸呢？也有人酸都願意一輩子租房子了，那不如好好繳完房貸，最後房子還是自己的，且年紀越來越大，也要考慮一直都有人願意將房子租給你；況且股市還是有風險存在，沒有人可以保證，股票一定賺錢，「房東要漲租的時候，公司漲不漲配股還不知道勒！」

綜合網友的意見，其實原PO的方法是可行的，只是有一大部分的反對原因都是認為，「老了很難租房子」，「除非台灣立法保障租屋者不得被任意趕走，不然有錢也不保證能租得到，尤其老了以後」、「試問如果你是房東，你會想租給一個70~80歲老人嗎?」、「老了很難租」、「等你80歲看看還有沒有人要租給你」、「別當下流老人！錢存夠頭款還是要買房」、「沒人會租老人啦！死在裡面直接房價5折誰會想啊！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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