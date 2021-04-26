台股變超級大賭場！政府像「抽頭莊家」 謝金河：正視數字背後問題

【文．謝金河】

台股的當沖幻覺

台股22日爆出驚人的天量，市場資深老手都看得目瞪口呆。我記得1987年台股剛上千點，成交量超過10億就算天量，在1985年十信風暴前後，市場一天成交2億已算是天量，後來成交量逾千億成了常態，4月以來，有9個交易日逾4000億以上，大家也覺得不可思議，現在跑出一個7675億元，很多人看到昨天的驚人天量，嚇得拔腿就跑，大家都覺得台股可能要崩潰了，趕緊把持股出清。

22日有記者問我對股市天量有什麼看法？我說我等著看當沖交易量再說，23日一看當沖交易量高達4847.21億元，參與當沖總戶數150.22萬戶，我知道這個天量是當沖客沖出來的，問題不會很大，23日整理多時的電子股挺身而出，指數仍大漲逾200點。

不過對於這個當沖浮現出來的問題，似乎值得大家來檢討面對。小英政府上任後，為了提振股市，在2017年4月26日通過當沖降稅，稅率從千分之三減半，當沖逐漸活絡，2016年當沖占市場比重9.63%，17年上升至18.67%，18年到28.9%，19年到26.26%，去年上升31.04%，如果用昨天的4847億來算，當沖交易占比重63.15%，這絕對不是一個正常現象。

當沖火熱，股市投資的味道漸稀，反而變得像是一個超級大賭場，政府像是抽頭的莊家，去年證交稅收高達899億，今年第一季就抽到559億元的稅，這個抽頭實在太好賺了。現在當沖這麼熱，還需要稅負減半的獎勵嗎？這個當沖降稅在今年底前結束，還要再延續？

這些年，很多人以小搏大，希望靠當沖致富，但聽說很多人沖了兩三個月就輸光了。

過去幾十年來，我常常呼籲政府要對長期投資者減稅，例如，一家公司股票若持股逾五年或十年，應該可以得到稅負的減免，但政府卻反向對當沖投機客租稅減半，對長期投資者課重稅，這個失衡景象，在台股出現7657億天量，4847億當沖巨量的時候，財政部及金管會應正視，而且，蘇院長及蔡總統也要注意這個數字背後隱藏的問題！

本文授權自今周刊，原文見此。

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