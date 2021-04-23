越南大起！謝金河曝富邦00885上市大溢價、搶購的真相

【文．謝金河】

世界經濟又出現了兩個新看點

2020年的全球經濟表現，台灣、越南、中國是去年疫情下，僅僅三個經濟正成長的國家，全球經濟也出現了兩個主要的看點，一個是越南人均所得超越菲律賓，成為新加坡、汶萊、馬來西亞、泰國、印尼之後，排名第六的東恊國家。

另一個是南韓的經濟總量1.7兆美元左右，正式超車俄羅斯、加拿大、巴西，成為全球第十大經濟體。

大家印象中，俄羅斯是大國，但是在普丁治理下，這廿年俄羅斯經濟進展緩慢，俄羅斯可能是政治大國，但從經濟規模來看，俄羅斯逐漸成為中型國家。

世界是變動不居的，國家領導人的治理扮演了重要角色，越南的躍升進入關鍵時刻。

1980年菲律賓人均所得是804美元，那時南北越才統一不久，越南人均所得只有34美元，菲律賓人均所得是越南的廿倍，1990年菲律賓是800美元，越南也只有97美元，到了2008年，越南破千美元，去年越南3497美元，終於追上菲律賓，這是越南經濟脫胎換骨的關鍵時刻。

在美中角力下，美國全力經營印太戰略，除了印度以外，台灣及越南都扮演重要角色，印度及東恊十國會逐漸成為中國以外的主要生產基地，越南的地位也愈來愈突出。

這些年越南經濟正加快腳步，我在胡志明廣場上看到越南人早起作瑜珈，運動健身風氣日盛，人民所得提升，內需也漸漸發展起來。

跟中國最大不同的是，越南也是共產政權，但最近阮富仲功成身退，阮春福上位，越南政府輪替逐漸步入正軌，越南的各式通訊軟體都暢通，人民自由度高，當世界各國資金滙聚，越南經濟大起，到2025年，越南經濟總產值可能超越新加坡。

最近富邦發行一檔ETF(00885)居然引來大搶購，基金規模快速膨脹，首日上市就出現大溢價，看起來越南的經濟亮點，大家都看到了！

本文授權自今周刊，原文見此。

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