鋼鐵股太早賣怎麼辦？ 專家揭「中鋼模式」：靠這兩檔賺回來！

【文．張家麒】

阿格力表示，中鋼如今已經變成一隻猛虎了，以前是大牛，地牛翻身一次變猛虎。但如果賣掉中鋼的人怎麼辦？如果分手了，再找更好的就好了！

那買回來求復合呢？阿格力表示，「當初會賣掉它，就是不看好它；而且現在已經40幾塊了，直接買下一檔比較快。」

阿格力分享中鋼成為飆股的三條件：

1.原物料報價持續上漲，相對營收增加。

2.大戶、法人持續買進。

3.營收年增率負轉正。

阿格力解釋，中鋼（2002）自去年10月起，400張大戶和3大法人，不約合同積極買進中鋼，籌碼走在股價前面，「持股比例，跟股價斜率是一模一樣」；不只有了籌碼，營收也很好！說服了市場，股迷相信了，去追價，就產生了現在的中鋼。

而正新（2105）就這間公司就神似中鋼的模式，阿格力說同樣400張大戶去年10月大買，3大法人也是10月大買，買的幅度不輸中鋼上漲的斜率；看到營收，去年一整年累積的營收，年增率是負12％，這也跟中鋼一樣，「中鋼前三個月是年增2成多，而正新這檔股票，第一季前三個月營收年增4成！」

還有一個關鍵點，導致正新重新獲得市場關注，阿格力說，中國車市的復甦，帶動OE（原廠輪胎）和RE（售後）市場，今年正新輪胎價格1月漲、4月也漲，而大戶為何會在去年10月進場？就是因為去年9月就調漲輪胎價格，11月也調漲，總計下來至今已經連4漲；這點漲勢是確立的。

而美國先前輪胎反傾銷稅高達50%，目前降至約30%；而正新輪胎有泰國廠，因此輸入美國的輪胎僅需課16％的稅，正新因此避掉了這個最大的利空。去年正新重回全球第9大輪胎廠，從基本面來看很不錯！

另外一檔呢？阿格力強調，看到中鋼漲價，鋼鐵是要用來蓋房子嘛！蓋房子或是蓋廠房，都是需要用到水泥；中國今年已經調漲4次報價，台泥（1101） 就是最大的受惠廠商！

阿格力持續說明，看到台泥去年一整年的營收年增率也是負數，不過，今年第一季年增率正成長達11％；去年受疫情影響，導致台泥營收年增率為-6%，但EPS則是呈現成長狀態，隨疫情漸漸趨緩穩定，今年營收年增率負轉正。

阿格力強調，許多人不敢買原物料股，原因就是擔心EPS變化太大，不過台泥是其中蠻穩定的，股利穩定連續38年配發不間斷，今年殖利率推估有7%；雖然台泥去年是大戶拋售、沒有買進，不過近期這些大戶開始回補，加上以近月的營收來看，也是很有機會複製中鋼模式的一檔股票。

本文授權自今周刊，原文見此。

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