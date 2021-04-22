領高薪上班聊Line…行政職40K起卻換來「4悲劇」 他怒轟薪水小偷

【文．翁申霖】

台灣這世代普遍薪資低，相信不少年輕族群都很有感，許多人的月薪僅領26～32K根本是家常便飯之事，甚至是有專業技能的人也不一定領得高。倘若有一份待遇不錯的工作出現，大家是否會好好珍惜呢？

近來一名上班族分享，公司老闆給薪蠻大方，光是行政職月薪都有4萬以上，加上每年調薪、福利佳，工作量與時間也分配合理，原以為這樣的好待遇，員工會為此更努力打拚，不料結果卻恰恰相反，宛若老闆「真心換絕情」，造成虧損的狀況一再發生，讓公司最近開出的徵才薪資也變得保守……

如果有好的薪資待遇機會，你肯好好為公司付出嗎？一名網友近日在社群平台「Dcard」上指出，公司老闆給薪相當大方，目前辦公室行政職月薪都有4萬以上，擁有專業技術的人才包括行銷、倉管、財務等則是5萬起跳，基本上都會比上一份工作多30%以上。至於年終獎金看公司營運狀況，近年來至少都有3～4個月全薪，每年也都會調薪，調幅平均3～8%。

該網友直言，公司福利真的算好，工作量與時間分配也合理，且基本上「不須加班」（公司鼓勵正常上下班）；然而，在如此不錯的工作環境下，卻依然有部分「被養大胃口的」同事不滿抱怨，令原PO相當傻眼，不滿地列出4個誇張例子。

首先，他指出，有些員工在上班時間，只要看老闆不在就會開始用Line軟體聊天、逛網站、看股票……將時間花在各種個人事務，再跟公司說自己很忙、工作量太大，每天卻又準時上下班，有時工作無法如期完成，還要求申請加班；其二，這些人在錄取時都萬般感謝公司，不料過陣子後開始覺得薪資合理，不僅不努力提升工作效率和效能，還開始不停抱怨，更要求提高福利。

再者，因為部分員工的懶散與疏失，導致有些工作沒有在預定時程內完成，造成公司虧損，卻反抱怨公司給的工作量太大；最後，居然還有人會在上班時間做自己的副業……諸如此類的事情不只讓原PO看不下去，連老闆也發現異樣。

原PO感嘆，最近老闆開薪資都偏向保守，同時陸續資遣一些工作態度有問題的員工，當作是殺雞儆猴；而這些被資遣的員工後續呢？打聽之下，薪資又回到一般水平。他替老闆抱不平道，「老闆的理念是好的，希望能給員工至少年薪都百萬上下，員工也可以好好地替公司努力付出」；然而，這樣的待遇卻沒得到相對應的回報，反而養了一些「薪水小偷」。

他納悶，「為什麼給了高薪之後，很多人工作態度還是老樣子呢？」

貼文一曝光立即引發熱議，除了不少人敲碗求應徵，也有許多留言指出，「工作態度影響未來發展，他們剛好是負面教材」、「你老闆是對的，也會提升員工品質，但你們可能誤找了一些素質不夠匹配這些錢的人，汰換掉就可以了」、「就薪水小偷啊，10個員工有9個都是薪水小偷」、「不用調整薪資，只要請走不適任的就好，不然只會請到更多差的」、「這就是人性，永遠不知足！」

本文授權自今周刊，原文見此。

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