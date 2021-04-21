台積電法說超樂觀卻站不穩600元 為何法人說「樂觀中要保持戒慎恐懼」？

【文 / 呂玨陞】

每季的台積電法說是台灣電子股重要的風向球，第1季法說如期上演，這次，台積電法說會指引了什麼趨勢？又有什麼需要注意的風險？

近期台股持續創下新紀錄，加權指數幾度突破萬7點，從資金籌碼面來看，近期盤面強勢的是鋼鐵、塑化等傳產原物料。反觀先前的主流科技電子股則因股價基期、本益比過高，加上最近的耀登、世芯－KY事件慘遭打壓，暫時不是盤面上的主旋律。

不過，隨著台積電第一季法說會後，大盤隔天站穩萬7大關，台積電今年首季究竟繳出了什麼佳績？能否領軍科技股再攀高峰？

首先，台積電第1季的表現還是相當亮眼，創下了同期新高的營收與獲利表現。美中不足的是，毛利率與去年第4季相比，呈現下滑的不利表現；營業利益率也隨著先進製程5奈米的開發，與上1季相比，微幅減少了兩個百分點。

Q1遇小逆風 毛利率與營業利益率微減

其實，從法說會結束當晚，台積電ADR（美國存託憑證）下跌逾2％，盤中最低跌逾3.5％，華南永昌投顧董事長儲祥生認為，就是因為毛利率與營業利益率表現欠佳，不少法人也認為第2季毛利率會再度下探，壓縮市場對於台積電的想像空間，並馬上反映在股價走勢。

不過，儲祥生對台積電的表現還是很有信心，他認為，蘋果是5奈米製程最主要客戶，且去年第4季是出貨高峰，所以先進製程的產能利用率稍微降低，也無可厚非。

再加上新iPhone將使用的A14晶片適用於5奈米plus，新的製程相對成本會較高，良率也有可能會受到影響，但這都是可以接受的學習曲線，之後製程走順了，良率、毛利率通常都會重新拉上來，所以現階段毛利率的利空，對台積電未來的營運影響不大。

倒是伴隨這次法說會，市場除了關心護國神山台積電的營運表現，也紛紛根據當天發表的營收比重分布，以及對於未來各平台產品線的需求預估，作為判斷往後季度的科技電子股零組件的需求走向。

整場台積電法說會看下來，關鍵字圍繞在「缺貨、塞單」之間。根據法人觀察，目前電子科技的各個供應鏈當中，幾乎都面臨訂單滿到年底的現象。

法人表示，由於現在的需求非常緊繃，所以眼下的實況就是「大者恆大」。以IC設計來說，目前可以拿到較多產能的，通常就是規模較大的廠商，因此大廠的營收、獲利自然都相對較好。

至於小廠，受到只能拿到比較成熟製程的產能，且又無法拿到足夠的產量，營收表現自然就差了一點。

今年擴產重心 5G手機帶旺封測、PA

不過，從台積電今年上半年5奈米製程的產能利用率來看，iPhone銷售淡季的表現並不好，但是對半導體的需求卻向上成長，這部分的相關訂單應該是塞在成熟製程。

對照之下，從半導體封裝的產業鏈來看，目前需求最明顯的，是用於成熟製程的封裝打線機。除了需求明顯增加，封裝打線機不足，主要是因為過去封裝設備廠的擴產幅度有限，目前機台交期長達半年，造成打線封裝產能供給缺口持續擴大，這樣看來，往後的2至3個季度，傳統封測族群應該仍有表現機會。

此外，還有台積電營收主力智慧型手機，即使第1季智慧型手機的出貨量減少，但是5G手機的滲透率卻直線上升，今年有機會從去年的18％成長至35％。由於5G手機使用的半導體數量較4G大幅增加，所以相關的PA（功率放大器）族群，需求有機會不斷成長。

需要注意的是，電子股生產鏈又長又複雜，容易牽一髮動全身，現在塞單情況嚴重，即使電子零組件供應鏈看起來欣欣向榮，仍有下檔風險。

儲祥生分析，所有的供應商拿不到料，愈是拿不到貨，就會想要訂更多單，導致每個階段都「overbooking」（重複下單），實際上「最缺的單」是塞在什麼地方，難以盤點。

由於電子產業的最終需求總是會被滿足，當終端需求縮減了，發生一次性的大砍單，就是會下次大幅度修正的時候。儲祥生強調，現在股價真的不便宜，如今基本面大幅成長，卻不一定是常態，只要未來回歸正常，可能就會面臨系統性的風險，還是提醒投資人，「樂觀中，需要保持戒慎恐懼。」

不過短期內，至少在第2季，「美股不跌，台股就不會死。」儲祥生認為，只要美股不要慘跌，當傳產漲多後整理回檔，今年以來賣超台股3000多億元的外資，未來還是有可能會將資金重新投回台灣電子股的懷抱。

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