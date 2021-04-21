太魯閣號捐款爭議》衛福部募超過10億元 「台灣最美的風景是人！」如何避免愛心被濫用？

【文 / 陳偉周】

台鐵太魯閣號出軌事件後，衛福部成立捐款專戶，現已募得超過10億元，卻無法在第一時間說清楚善款用途。檢視多次賑災捐款專戶，屢有餘款閒置或遭挪移，專家建議重新檢視勸募條件與監管機制，避免愛心遭到濫用。

4月2日，台鐵太魯閣號408次列車，在花蓮清水隧道撞上意外滑落軌道的工程車，釀成49死、216人受傷慘劇。事發隔日，行政院就以「國內外有許多人希望捐款」為由，指示衛福部成立專戶接受捐款，總統蔡英文也公開宣布以個人身分捐出1個月所得，協助傷者與罹難者家屬。

專戶成立後，許多民眾熱心送暖，12天內募得11．1億元善款，卻也引來不少爭議，最主要批評源於太魯閣意外事件並非「天災」，而是須向肇事單位求償的「人禍」，政府不該在釐清台鐵局、交通部等機關應負的責任前主動募款。

政府未規畫、無審查 善款用途「先募了再說」？

此外，衛福部一開始設立專戶時，並未說明善款用途，也引起質疑。衛福部長陳時中直到4月6日才承諾，將成立「捐款管理及監督委員會」，並開會擬定善款使用方向與專戶開放期限，期間更一度傳出善款僅「不低於三分之一」作為罹難者家屬生活扶助費用，直到16日陳時中又親上火線，公布善款詳細分配計畫，並強調政府「一毛不留」。

對於外界質疑政府可勸募的正當性，衛福部次長李麗芬向《今周刊》解釋，依據《公益勸募條例》第5條規定，「各級政府機關 （構）得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募，但遇重大災害或國際救援時，不在此限。」而根據《災害防救法》定義，「災害」不僅限於天然災害，政府發起勸募於法有據。

政府發起勸募雖然合法，但在專家眼中，法律本身就有調整必要。台灣聯合勸募協會前副祕書長陳文良認為，現行法令文字對政府可主動發起勸募的標準太過籠統模糊，例如何謂「重大災害」缺乏實質認定標準，啟動勸募程序也不須審查或提供詳細計畫。這次衛福部原本預計開放募款至4月底卻提早喊卡，募款用途也由7大項目縮減為4項，在在顯示政府事前欠缺規畫。

陳文良指出，衛福部宣布的募款理由是：「考量罹難者之遺屬、傷者及其家庭均受到極大的身心創傷與生活衝擊，為回應民眾愛心捐款以協助受災民眾後續所生醫療、復健、經濟支持及社會重建等相關費用。」並成立「捐款管理及監督委員會」統籌運用，但這些機制與《社會救助法》規定各縣市政府辦理災害救助的條文，明顯疊床架屋。

陳文良具體建議修正《公益勸募條例》，具體規範哪些災害樣態、損害程度，政府才能主動發起勸募，以免募款機制遭到濫用。

台灣公益責信協會執行長余孟勳分析，法令雖授權政府發起勸募，但對款項用途與監督機制缺乏明確規範，僅要求「政府機關有上級機關者，應於年度終了後2個月內，將辦理情形函報上級機關備查」；衛福部成立「捐款管理及監督委員會」，雖然是為了增加公信力，但因委員會本身沒有法源依據，委員人數、身分、比率也無規則可循，例如，衛福部只保留兩席委員給當事人代表，就被質疑史上最低。

事實上，政府在重大災害時發起勸募，卻因缺乏完整規範，導致尾大不掉，早已不是第1次。1999年的921震災，就是一個明顯案例。

扣除民眾安置、必要重建 921餘款捐「賑災基金會」

曾任921震災重建基金會執行長的台大退休教授謝志誠回憶，當年震災發生後，各界捐款超過140億元，但完成受災民眾安置、住宅與公共設施重建、生活重建等必要計畫後，仍結餘45億元，最後921基金會決定將餘款捐贈給半官方性質的「賑災基金會」，讓這筆錢可在發生其他天然災害時，被妥善運用。

謝志誠分析，921是嚴重天災，事發當下，社會對於政府發起募捐具有高度共識，但在開設專戶時，政府當然還沒有時間把重建計畫想清楚，因而出現「民間愛心大於重建需求」的狀況。

「發生任何災變，政府都要負責任，此時對民間募款，易落『球員兼裁判』困境，遭到批評，且運用捐款難擺脫平均分配的預算編列思惟。」謝志誠以個人經驗建議，「政府募款應該更加謹慎，不能輕易發動；就算要募款，也應該詳細規畫使用目的，絕不能淪為分贓。」

曾參與921大地震、88風災、8仙塵爆等募款活動的台灣公益團體自律聯盟祕書長林依瑩也觀察到，自921震災以來，政府因重大災難成立的募款專戶至少有7個，若逐一檢視每個帳戶運作狀況，皆存在「餘款成呆帳」或「善款遭濫用」的問題。

檢視各專戶資訊可發現，「921賑災專戶」餘款45．3億元，「88風災內政部賑災專戶」剩11．8億元，「花蓮縣政府0206地震災害捐款專戶」剩餘15．3億元，「台南0206震災捐款專戶」剩16．9億元，顯然屬於前者；至於餘款8600百萬元的「高雄市政府731石化氣爆事件民間捐款專戶」，以及18年花蓮賑災專戶，則有善款被濫用嫌疑。

氣爆、地震專款遭挪用 學者：應修法重建新制度

高雄氣爆專戶，去年6月被監察院發現將善款挪用於與賑災無關的「泰國市場推廣行銷計畫」及消防局添購值班座椅與搭設遮陽棚等；「花蓮縣政府0206地震災害捐款專戶」最近一次的監督委員會會議紀錄則指出，花蓮縣政府建設處建議，拿錢修繕自行車步道欄杆，但最終被委員駁回，「應再加強與地震的關聯性。」因而刪除該筆預算。

林依瑩分析，當民間捐款高於救災需求，容易導致善款無處可用形成呆帳，這時如果監督委員會管理逐漸鬆動，捐款容易被縣市政府動支在其他與救災無關的項目上。

「衛福部應該利用這次機會重新建立制度。」余孟勳指出，民間針對太魯閣號捐款專戶的意見，恰好提供衛福部修正《公益勸募條例》的具體方向。首先，政府發動募款前，應該比照勸募團體提出金額目標、善款運用具體計畫，並且定期公開善款流向；再者，關於監管委員會的運作，成員至少讓災民比率達三分之一，並把成員組成規定法制化，維持穩定運作。

至於民間捐款若在一定期限內仍有剩餘，余孟勳建議，應比照921重建基金前例，修法規定捐贈「賑災基金會」，避免愛心捐款成死水，資源被浪費。

至於如何設定募款金額目標，陳文良建議，政府建立明確的「災變評估機制」，參照我國過去重大災難經驗，試算罹難補償金與重建所需經費，進而初步估算勸募數字。

民眾黨立委賴香伶認為，未來政府公開募款，也要比照勸募團體，向上級機關提出計畫申請，如衛福部應提出計畫送行政院核准；關於捐款使用期間以不得超過3年為基準，否則應把募款退回捐贈人。

「台灣最美的風景是人」這句話，總是能從災變過後的民眾慷慨解囊中得到印證。但發動勸募的政府機關，有責任建立一套完整機制，以求妥善運用民間捐款，否則當民眾熱血淪為迷糊帳，不僅無法發揮預期效益，更可能排擠其他需要協助的公益團體以及弱勢民眾資源。

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