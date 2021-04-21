一個新生兒都不能少！台灣生3胎才能申請家庭幫傭 港、星有需求就可提出

【文 / 鄭閔聲】

美國中情局將台灣列為全球生育率最低國家的調查，證明政府因應少子女化的對策仍有不足，應該以更開放的心態，全盤考慮各種有助提升生育意願的方案。

如果將世界上的所有國家，想像成一群既競爭又合作的同學，台灣就是個各方面均衡發展的優等生，唯獨在一項可能左右未來發展的關鍵科目，排名墊底。

根據美國中央情報局（簡稱中情局）近期發表的2021年全球生育率預測，台灣總生育率（total fertility rate）僅1.07，在227個國家與地區中敬陪末座。這意味著台灣育齡婦女，一生之中平均只會產下1.07個小孩。

中情局的職責，是蒐集、處理、分析來自全球各地的國家安全相關情報，由這份調查可推斷，中情局將生育率作為理解國情的重要資訊；而榜單中與台灣一同名列倒數前五的香港、澳門、新加坡、韓國，也是多項研究認證的超低生育率國家或地區，可看出中情局的預測模型，並未偏離現實。

事實上，行政院早在06年已察覺台灣可能陷入「低生育率陷阱」，開始針對少子女化問題研擬對策；11年，時任總統馬英九更喊出「少子化是國安問題」，並陸續推出育兒津貼等鼓勵政策，但15年來台灣生育率絲毫未見起色。

負擔重、公托難抽是主因

20年，台灣新生兒數比當年死亡人數少了近8000人，全年首次出現「人口自然負成長」；今年出生人口持續下探，1到3月出生人口自然負成長已超過12000千人。

22年適逢虎年，情勢更不容樂觀。由於部分觀念傳統的家長，不樂見子女生肖屬虎，每逢虎年，台灣的出生人口都會明顯萎縮，例如，10年新生兒人數比09年少了25000千人；1998年更比前1年減少55000千人。

正因為前景堪慮，政府因應少子女化現象的負責人、行政院政務委員林萬億，近期接受《今周刊》專訪時，將台灣長期的低生育率形容為誤點火車，身為駕駛的政府，必須縮短推出鼓勵政策的頻率，化解年輕人因自覺「養不起」而「不想生」的心理障礙，「目標是虎年過後，生育率能明顯提高，從此不要掉下來。」

所有專家都同意，收費合理、品質穩定的托育服務，是最能刺激年輕人生育意願的政策，但這正是台灣最缺乏的公共設施。根據衛福部統計，台灣未滿3歲的嬰幼兒送托率僅16％，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）平均的33％；且台灣提供3足歲以上幼童就讀的公立幼兒園名額，也嚴重不足。

「我已經生到第4個，但小孩想讀公立幼兒園還是要抽籤，因為順位排在3胎以上家庭前面的，還有身心障礙幼兒、中低收入戶、原住民、教職員子女。」理財專家郭莉芳的親身經驗，說明了公立幼兒園的名額是多麼稀少珍貴。

衛福部次長李麗芬坦言，參照先進國家經驗，公共化托育服務確實是提高生育率的最重要措施，但適合設置托育機構的場地非常難覓，短時間內難以大幅提高供給量。因此，政府現階段加入準公共化托育補助、鼓勵企業新設托育設施等方案，並分年度提高育兒津貼金額，盡量滿足民眾需求。

想聘外傭顧孩 條件又嚴苛

由於扭轉少子女化的迫切性，已到了「一個新生兒都不能少」的程度，在上述全面性措施外，其他適用範圍較小、但同樣具體可行的方案，如降低生育多名子女的民眾所得稅率，也應被納入政策考慮。

在托育設施供不應求下，外籍家庭幫傭可以是雙薪夫妻的替代方案之一。但勞動部規定，家中須有「3名以上未滿6歲的孩子」或「4名以上未滿12歲且其中兩名未滿6歲的孩子」才符合資格，條件嚴苛，以致全國20年底僅有1668名合法外籍家庭幫傭。

相對於香港與新加坡，合法居民只要具備基本財力、身心健康良好、無犯罪紀錄就能申請成為雇主，少子化情勢嚴峻的台灣或許有放寬空間。

人工生殖補助 看得到吃不到

長期關注少子女化現象的民進黨立委管碧玲指出，18年台灣有10236名人工生殖嬰兒誕生，已超過當年全國新生兒總數的5％，但衛福部提供的人工生殖補助，僅限低收入與中低收入不孕夫妻申請，自15年補助以來，僅核定補助82案、44案完成核銷、12案成功懷孕。

「衛福部對中低收入老人的補助，每年可到上億元，但人工生殖補助6、7年來只核銷370幾萬元，政府對生育提供的資源實在太少。」管碧玲認為，一次治療週期動輒數萬元，且還未必能成功受孕的人工生殖費用，對許多家庭是沉重負擔，呼籲衛福部擴大補助範圍，替更多不孕卻有意願生育的夫婦分擔經濟壓力。

除了制度，台灣社會對於「生育」的既定觀念，也應該適度解放。過去10年，台灣的非婚生新生兒比率約為4％，明顯低於OECD會員國18年平均值41％，可見「要結婚才能生小孩」，仍是台灣社會的主流價值。

但曾任立委的婦產科醫師林靜儀認為，沒有所謂正確、不正確的生育資格，「不同年齡與階段生育都應獲得支持，也包括婚育脫鈎、單身生育。」

過去15年的經驗證明，光是單純給獎勵、發津貼，無法協助台灣掙脫低生育率泥淖，擺脫既定框架，客觀審視每項可能刺激生育意願的方案，是危機當下的必要態度。

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