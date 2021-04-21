斜坡停車如何避免滑落和「喀」異音？ 達人：自排SOP關鍵是這檔位！手排停好車排入1檔

【撰文 張家麒】

斜坡停車，如何將車輛停的安全不滑落，又不會造成車輛養護上面的困擾呢？

YouTube頻道《全民瘋車Bar》就告訴大家，自排車款無論是傳統的手煞車，或是電子式的手煞車，其實停車的順序和原理都是一樣的，只要記得車輛靜止拉起手煞車後，確認車輛已停妥不會移動後，最後記得排入P檔即可；也分享手排車的兩種停車方式！

確保大家都能將車停好，避免憾事發生！

車子若是有P檔的話，有使用到P檔車子就絕對不會滑落。

原理很簡單，在變速箱裡面有齒輪，打到P檔之後，就會插入一根駐車鉤來固定車輛；所以不論你停的斜坡有多斜，車子絕對不會向後滑落。

千萬要記得，如果是自動排檔車的話，一定要打到P檔。

平地的停車順序其實都可以，隨便要哪種順序，全部都沒有問題！對於養護車子方面都是沒有影響的。

自排車（傳統手煞車）

https://udn.com/news/story/6839/5402782

很多人都有過經驗的，在斜坡上要開車，排入D檔的時候，變速箱、引擎室，突然傳來Bong的一聲；會這樣的緣故，是因為妳先前的停車方式，讓齒輪壓迫到駐車鉤了。

雖然這個駐車鉤可以確保妳的車輛，一定是穩定、安全、不會向後滑，但是當妳打D檔、S檔或者R檔的時候，駐車鉤抽出來的時候，就會有Bong的一聲！就有可能造成駐車鉤或者是齒輪的損害。

如何避免這樣的情況發生呢？很簡單，沒有公式，也不用去記它。

開車停好車，建議先排入Ｎ檔，就拉起手煞車，放開腳煞車，確認車輛已經沒有移動了，最後一個步驟就可以排入Ｐ檔；這樣的方式，就是要避免駐車鉤被賦予車輛的壓力！

自排車（電子手煞車）

shutterstock

不要因為形式不同，傳統的還是電子式的，就被迷惑了！

其實停車的順序和原理都是一樣的，在斜波上面停好車了，排入Ｎ檔，拉起電子手煞車，把手腳通通放開，確認車子停妥了，也沒有人和移動了，最後一樣排入Ｐ檔。

至於為何現今的車輛為何都改用電子手煞車呢？未來車子走向自動駕駛的趨勢，因為只有配置電子手煞車的車輛，才有可能達到等級2的半自動輔助駕駛，若是傳統手煞車，那是沒有辦法的。

再者，有搭配電子手煞車的車輛，還可以支援Auto Hold，讓你短時間停等紅綠燈時，不用換檔，維持在前進檔的時候，它可以幫你踩煞車，讓駕駛的右腳可以輕鬆一點。

最後，傳統手煞車改成電子式的話，還有一個好處就是，因為體積相較傳統式的縮小很多，可以更有效地利用車室空間。

手排車

shutterstock

那手排車要停在斜坡上，怎樣才是最安全的呢？

第一件事情是先拉起手煞車，但是只有一層的保障是不夠的，尤其現今手排車少，現有車輛有些年份都比較高了，會因為煞車力道不夠，導致車輛向後滑。

第一種方式，可以把方向盤打到死，若是車輛不小心滑落的時候，車尾的方向是往人行道的，所以人行道可以卡住你的車子；但不建議這樣做，因為這樣會使方向機柱長時間壓力不平均，可能會造成漏油，車子養護上面會比較麻煩。

第二種方式，就是當你熄火之後，也拉好手煞車了，建議大家可以排入1檔，即便手煞車失靈的時候，此舉還是可以確保車子停好在坡度上面，不會滑落，這樣的停法比較保險，也比較推薦大家；但用此方法要注意，發動的時候是在入檔的狀況下，車子會向前進一點點，假設停車時，跟前車的距離非常近，就會有發生碰撞的可能。

不過，較新款的手排車，要發動時，有規定，除了要踩煞車外還要同時踩踏離合器才可以發動，這樣就可以避免，車輛往前移動一點。

倘若還是不放心，可以在車子的後輪，放兩個輪檔，確保它在斜坡，完全不會滑落。

※本文已獲 廖怡塵 授權。

本文授權自今周刊，原文見此。

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