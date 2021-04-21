台灣出生率將全球墊底？關鍵出在外配上 她：一大堆住豪宅的人也不生

【撰文 張家麒】

美國中央情報局（CIA）近日公布2021年全球總生育率預測報告，資料顯示台灣在今年將在全球墊底（227國家）；倒數第二至五名則是南韓、新加坡、澳門、香港。

對此，財經專家胡采蘋說明，近年台灣新生兒出生率本來就很慘了，而這兩年又加上疫情的緣故，導致與東南亞聯姻困難「連相親都沒機會」，也就大大影響出生率；另外，她提到，別把不生小孩都全怪在房價上面，「認識一大堆住豪宅的人也不生」。

胡采蘋19日於臉書粉專《Emmy追劇時間》發文表示，台灣生育率本來已經很慘了，突然這兩年又暴跌到全球最低，她認為是跟疫情導致東南亞聯姻困難有關，因為，「這幾年都是外配擔負起台灣的生育任務，但疫情之後不僅移民難，連相親都沒機會，所以就嗚嗚嗚了。」

話鋒一轉，她說不要一直把不生小孩怪罪在房價上！胡采蘋解釋不是要背書說房價不貴，而是純粹就是跟數據不符，「我認識一大堆住豪宅的人也不生，而東南亞外配他們難道是住好房子才願意生嗎？坦白說跟台灣人現在的生活方式和家庭觀念改變太多比較有關係！」

說到房價，胡采蘋有所觀點的說明，如果一個地方的房價開始跌，而且以後都只能跌不能漲，才真的是沒有人會想要在這裡買房子，「更不會想生小孩，因為這個地方明顯要完了。」

她更用股票舉例說明，「有一支股票，為了讓大家都買得起，以後絕對不會漲，你還買嗎？」

胡采蘋強調，這也就解釋了那些「只有地上權」的建案為什麼都賣不好？因為老實說大家都只想買會漲的房子，「其實這種行為跟逼迫政府打折給你買好股票有87分像！」

※本文已獲 Emmy追劇時間 授權。

本文授權自今周刊，原文見此。

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