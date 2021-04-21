快訊

女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣出生率將全球墊底？關鍵出在外配上 她：一大堆住豪宅的人也不生

聯合新聞網 / 今周刊
▲美國中央情報局（CIA）近日公布2021年全球總生育率報告，預測台灣會在227個國家出生率將墊底。 （示意圖）
▲美國中央情報局（CIA）近日公布2021年全球總生育率報告，預測台灣會在227個國家出生率將墊底。 （示意圖）

【撰文 張家麒】

美國中央情報局（CIA）近日公布2021年全球總生育率預測報告，資料顯示台灣在今年將在全球墊底（227國家）；倒數第二至五名則是南韓、新加坡、澳門、香港。

對此，財經專家胡采蘋說明，近年台灣新生兒出生率本來就很慘了，而這兩年又加上疫情的緣故，導致與東南亞聯姻困難「連相親都沒機會」，也就大大影響出生率；另外，她提到，別把不生小孩都全怪在房價上面，「認識一大堆住豪宅的人也不生」。

胡采蘋19日於臉書粉專《Emmy追劇時間》發文表示，台灣生育率本來已經很慘了，突然這兩年又暴跌到全球最低，她認為是跟疫情導致東南亞聯姻困難有關，因為，「這幾年都是外配擔負起台灣的生育任務，但疫情之後不僅移民難，連相親都沒機會，所以就嗚嗚嗚了。」

話鋒一轉，她說不要一直把不生小孩怪罪在房價上！胡采蘋解釋不是要背書說房價不貴，而是純粹就是跟數據不符，「我認識一大堆住豪宅的人也不生，而東南亞外配他們難道是住好房子才願意生嗎？坦白說跟台灣人現在的生活方式和家庭觀念改變太多比較有關係！」

說到房價，胡采蘋有所觀點的說明，如果一個地方的房價開始跌，而且以後都只能跌不能漲，才真的是沒有人會想要在這裡買房子，「更不會想生小孩，因為這個地方明顯要完了。」

她更用股票舉例說明，「有一支股票，為了讓大家都買得起，以後絕對不會漲，你還買嗎？」

胡采蘋強調，這也就解釋了那些「只有地上權」的建案為什麼都賣不好？因為老實說大家都只想買會漲的房子，「其實這種行為跟逼迫政府打折給你買好股票有87分像！」

※本文已獲 Emmy追劇時間 授權。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台積電盛世背後的迫切危機　晶圓製造成為全球地緣政治必爭之地

「爸爸看到薪資條三字經都出來了！」他辭台積電到夜市賣吃的　每天工作6小時年賺500多萬

辦花旗信用卡就為看電影！ 優惠即將沒了？ 威秀：將持續至「這時候」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

422世界地球日》直擊台灣海洋垃圾危機 這些「巧克力球」不斷毒殺我們的大海 政府每年花17億清海廢卻治標不治本

「這樣才叫有政府，才叫會做事！」2019年10月下旬，行政院長蘇貞昌宣布了「向海致敬」計畫，「1988公里海岸，每吋都有人管！」院長豪語和政策目標都喊得響亮，政府9大部會、15個機關嚴陣以待，準備好好收拾那些盤據在台灣海濱的海洋廢棄物。

一個新生兒都不能少！台灣生3胎才能申請家庭幫傭 港、星有需求就可提出

美國中情局將台灣列為全球生育率最低國家的調查，證明政府因應少子女化的對策仍有不足，應該以更開放的心態，全盤考慮各種有助提升生育意願的方案。

太魯閣號捐款爭議》衛福部募超過10億元 「台灣最美的風景是人！」如何避免愛心被濫用？

台鐵太魯閣號出軌事件後，衛福部成立捐款專戶，現已募得超過10億元，卻無法在第一時間說清楚善款用途。檢視多次賑災捐款專戶，屢有餘款閒置或遭挪移，專家建議重新檢視勸募條件與監管機制，避免愛心遭到濫用。

台積電法說超樂觀卻站不穩600元 為何法人說「樂觀中要保持戒慎恐懼」？

每季的台積電法說是台灣電子股重要的風向球，第1季法說如期上演，這次，台積電法說會指引了什麼趨勢？又有什麼需要注意的風險？

斜坡停車如何避免滑落和「喀」異音？ 達人：自排SOP關鍵是這檔位！手排停好車排入1檔

斜坡停車，如何將車輛停的安全不滑落，又不會造成車輛養護上面的困擾呢？

台灣出生率將全球墊底？關鍵出在外配上 她：一大堆住豪宅的人也不生

美國中央情報局（CIA）近日公布2021年全球總生育率預測報告，資料顯示台灣在今年將在全球墊底（227國家）；倒數第二至五名則是南韓、新加坡、澳門、香港。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。