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路易莎分店數超越星巴克 靠數位轉型做「這2件事」是關鍵

聯合新聞網 / 今周刊
路易莎咖啡。圖／路易莎提供
路易莎咖啡。圖／路易莎提供

【文．林信男】

被譽為「黑金」的咖啡商機，可望成為資本市場亮點。目前已是公開發行公司，預期今年登錄興櫃的連鎖咖啡品牌路易莎，去年分店數超越星巴克，前景備受期待。財信傳媒董事長謝金河認為，「如果它（路易莎）到了股票市場來，我相信它也是一個很重要的亮點。」

謝金河日前在《老謝看世界》節目中，與中衛發展中心執行副總詹偉正、中衛發展中心總監葉神丑等人，針對台灣中小企業的輔導與發展，進行深入探討。

謝金河稱，在中衛發展中心的輔導下，許多企業得以在激烈的市場競爭中脫穎而出，路易莎咖啡即為一例，且可望成為資本市場亮點，其成功關鍵，值得探究。

年輕企業　對數位轉型接受度高

對此，葉神丑表示，中衛發展中心3年前開始對路易莎進行輔導時，路易莎有300多家門市，「最大的競爭對手，就是星巴克」；而讓路易莎取得競爭優勢的關鍵，就是數位轉型，「他們（路易莎）有個特色，企業非常年輕，從經營層到管理幹部都是，這也意味著，他們對數位轉型的接受度很高。」

葉神丑指出，當時，結合公司本身的腦力激盪和中衛發展中心的協助，路易莎決定透過數位轉型做兩件事，藉以提升競爭力。

第一，運用大數據，對當時300多家門市、會員資料，進行分析，做到精準行銷，「老闆上班第一件事，就是把他的平板電腦拿出來，看看現在500多家店，包括品項、銷售趨勢和人力佈署（數據資料）。」葉神丑說。

路易莎從300多家門市，躍升至500餘家門市的過程中，遇到的主要問題是，如何提升既有設備、產線效率？因此，透過數位轉型做的第二件事，就是在人工智慧（AI）加持下，建立智慧化生產線，促進設備稼動率，提升產品品質。

葉神丑說，一樣的人力，一樣的設備，卻能夠滿足未來市場的成長，「路易莎是很成功的案例！」上述數位轉型過程，也讓路易莎分店數，在去年超越星巴克，達到當初設定的目標。

大企業和小企業　在網路上都一樣大

謝金河認為，從路易莎的案例可看出，台灣許多產業，都面臨激烈競爭，尤其是服務業，在疫情影響下，沒有外送、外賣業務的餐廳，生意搞不好會掉3成以上，但，選擇做外賣，業績又會被外送平台抽成，讓許多業者陷入兩難。

詹偉正分析，數位轉型時代，市場變數太多，「品牌忠誠度下降得非常快」，以前客人會來店裡，現在可能（因為疫情）不來了，「顧客在App平台上面看，他對品牌的認識，和以前到店的體驗，已經完全不同了。」

對於有意進行數位轉型的企業，詹偉正建議，不能只做單一面向，「從品牌接觸點，就要開始思考。我們現在談Omni Channel（全通路），線上、線下怎麼做整合，這時，公司也要去思考，我有沒有這樣的能力、人才，甚至要在哪些關鍵點上做投資。」

「大企業和小企業，在網路上，都一樣大。」詹偉正解釋，數位轉型時代，就算是小企業，只要網路聲量夠、社群經營得宜，也可以有足夠的競爭力。

福特六和數位轉型　搶攻電動車商機

關於前景看俏的電動車產業，葉神丑也分享了中衛發展中心對福特六和的輔導經驗，藉由IoT、AI的應用，建立彈性車身組裝線，「在一個生產線裡面，可以同時生產4種車型，切換時間只要18秒。」

中衛發展中心也透過AR（擴增實境）、MR（混合實境）技術，讓美國的技術人員，能夠對福特六和進行遠距技術指導；另一方面，中衛發展中心亦協助福特六和的17家Tier 1（一級）供應商，執行智慧製造。

「效益很顯著，去年的成果是，市占率從原本的4.5%，提升到6.3%，現在國產車和進口車，大概是一比一在拉鋸，這1、2個百分點，可能就會翻轉。」葉神丑說。

詹偉正強調，包括特斯拉、蘋果等國際大廠，都在推動數位供應鏈，台灣有許多企業是小廠，但也是供應鏈的一環，由此可見數位轉型的重要性。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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