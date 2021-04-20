中鋼股價奔漲停、又送工具組掀熱議 為何總成為股東會旺季焦點？

【文．黃健誠】

近期受惠美國總統拜登所提出的大基建計劃，國際市場上的鋼鐵價格持續攀升，也帶動鋼鐵類股表現，其中又以中鋼（2002）最受到投資人矚目。

不少人都沒想到，原本因獲利、殖利率穩定，被當成定存標的的中鋼，現在竟然也呈現「股價大噴」的榮景。

中鋼18日正式對外發表，今年股東會紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，今天股價則是開高走高，最後以38.65元漲停價作收，使得中鋼股東會紀念品再添話題。

中鋼股價半月狂漲近5成 連紀念品也掀熱議

中鋼近期股價表現凌厲，從4月以來迄今11個交易日中，股價已從25.8元漲到19日的收盤價為38.65元，漲幅高達49.8%，且股價更突破2008年以來的新高，讓不少投資人眼睛為之一亮。

除了股價表現亮眼以外，投資人每年最關心的話題則是「股東會紀念品」，中鋼昨天宣布，今年的紀念品為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，也再次掀起熱烈討論。

中鋼表示，這次所發送的工具組，其外觀採用黑熊造型設計，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的TPR及可回收的環保PP。

工具組本體則可拆分為三段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有六支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TÜV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範。

中鋼指出，除了可用於居家修繕外，不使用時也可置於家中做為擺飾，其創意設計不僅實用便利，也豐富了生活樂趣，且紀念品相關製程及材料全程於台灣製造，期盼藉此支持國內產業供應鏈的發展。

今年中鋼以起子工具組做為股東會紀念品，預期將再掀起熱烈討論，回顧中鋼過去幾年所發放的紀念品，不同於其他上市櫃公司，總是推出專屬、特製的紀念品，且又兼具實用價值，所以總能受到投資人矚目。

曾送鋼杯、鈦杯、雨傘 為何中鋼紀念品總特別受矚？

如去年（2020）的「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，杯套圖案採鯨魚動態兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，設計融入環保議題，格外別出心裁。

除此之外，2013年中鋼發送「19合一可替換式多功能棘輪起子組」，超高實用度引起不小討論，當時在拍賣網站上還一度成為不少民眾搶買的熱門商品。

2014年時，中鋼發放「鈦杯」作為股東會紀念品，當時也引起一陣排隊熱潮，甚至一度換到缺貨，當時有不少登山客及露營人士搶著收購，還在拍賣網站上賣到700元以上的價格。後來，在2016年時，再次推出釱金屬製的碗，也曾掀起一股兌換紀念品的熱潮。

2017年，中鋼的股東會紀念品則是黑熊傘，其中傘骨採中鋼線材，也因此傘受到矚目，在紀念品還沒發放之時，連總統蔡英文至中鋼視察，還收到董事長翁朝棟送的黑熊傘，成為全國第一位拿到紀念品的人，讓此話題更加延燒，同樣也引起排隊領取紀念品的熱潮。

2018年及2019年，也分別送出馬口鐵製的肥皂及儲卡鋁盒，功能實用且外觀都頗具中鋼特色，因此每年中鋼股東會紀念品公布之時，總會引起外界討論。

欲領紀念品需持股一張以上 民眾該怎麼領？

不過，若要領取中鋼發送的股東會紀念品，必須要持有1,000股以上的股東才可領取。

中鋼表示，今年股東會紀念品代理兌換紀念品期間為5月26日至6月2日，股東們可前往開會通知書上的地點領取。

若未在受託代理期間交付委託書的股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」股東會電子投票平台或各證券公司的手機APP程式，透過電子投票方式進行投票於，並在6月23日至25日間，持身分證明文件至開會通知書上的指定地點領取，或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

本文授權自今周刊，原文見此。

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