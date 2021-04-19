40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

【文．張家麒】

當初的40萬翻了2.5倍！

有位女網友表示，2014年把台幣40萬元，投入股票之後，7年之間就沒有再去動它，當中有動用到現金股利，出國去玩，做額外的開銷，若還有剩下的錢，就會再繼續買進；近期發現就這樣滾到了100萬元，平均每年增加約快10萬。

該女網友於《Dcard》的理財板以標題「40萬放7年變100萬」發文表示，一開始自己的理財方式，只會把工作賺來的錢存在銀行裡；存了2、30萬（自己當時的年收約莫42～50萬、有房貸、在外租屋），發覺每年利息卻只有少少的幾百元！

而2014年她生完小孩離職後，把之前一部分的收入投到股票裡，總額約40萬，之後就不去動它，「每年靠現金股利出國玩，還有剩的就繼續買進，就這樣放了7年。」原PO強調七年中自己沒有工作、也沒有收入、更沒有額外投錢進去。

結果，在17日意外發現，「當初的40萬翻了2.5倍」，40萬放7年變成了100萬，問大家說這樣的投資報酬率還可以嗎？更坦言這樣每年近10萬的被動收入感覺還不錯！

圖取自Dcard

女網友，也在留言區分享自己的買股法則，表示自己都挑現金股利高的股票在買，「當時景氣好的時候有一張配4.5的，普通的也有一張配1.8的，最差的也有， 盈餘不多的，配0.7、0.5 的話就兩三萬吧！」她也大方承認自己是「無腦操作」，因為自己真的不懂技術線圖，也沒空天天看盤，「就只是想買了放著長期領股息，偶爾遇到大漲的時候可以偷跑幾張這樣！」

她也不吝嗇分享，自己當初買股的過程，「我第一年投40萬進去，用20萬買了5張營建股，那一年的現金股利每張配給4500，用10萬買5張金融股，現金股利每張配1500，還有10萬買了4張傳產，每張配息1000」。

另外，她也說到自己最初也是從儲蓄險開始理財，繳了兩三年前後算了算發現自己十年後的盈餘少之又少，就認賠解約改投股票了；說明自己會進入股市，也是經過理財工具的比較，「本意就是想說放銀行沒什麼利息，才決定放股票領股息！」

「要拿來投資股票的錢，一定要是閒置的錢，現在用不到，以後有需要也絕對不會從股票這裡拿。」女網友表示，自己不玩短線，不玩買低賣高，要的就是每年的現金股利，所以會去挑往年股利都很穩定的商品，領了股利累積到一定金額繼續買進。

本文授權自今周刊，原文見此。

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