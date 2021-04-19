台積電本益比30倍太貴？3角度剖析 美砸16兆也蓋不出「護國神山」

【文．林宏文】

台積電昨(16)天舉行法說會，今年第一季稅後純益1396.9億元，每股純益5.39 元，寫下歷史次高，同時也宣布今年資本支出調高至300億美元，並預期今年的美元營收可望成長20%，優於先前預估的15%。

在半導體極度缺貨、台積電又擁有全球最先進的半導體製程及產能等因素下，可以繳出這份財報應該在預期之中，可能也是因為投資人對台積電的成長、獲利都認為是理所當然，因此，昨晚在美股交易的ADR以及今天的台股，大約都是下跌逾2%，先前因全球科技股漲多拉回而跟著修正的台積電，股價持續陷入整理。

不過，對於股價到底該如何評價？本益比該給多少才合理？在法說會後出現不少討論聲音，有人質疑台積電憑什麼本益比可以高達30倍。我認為，隨著全球地緣政治的轉變，以及接下來美中對抗還有更多動作，台積電的關鍵地位不僅與日俱增，隨著EPS的增加，高本益比會成為常態。

先談談台積電這份財報透露出來的意義。雖然第一季營收季增1.9%，但EPS較去年第四季衰退，終結連五季成長。另外，第二季因折舊攤提及車用晶片占比增加，預估毛利會從第一季的52.4%跌破50%，來到49.5%。營收增2%、毛利率衰退近3%，代表台積電第二季獲利還會較第一季衰退，等於連二季衰退。

顯然，這不是太漂亮的財報預期，對照台積電過去2、3個月的股價走勢，從1月21日創下歷史新高679元後就陷入整理，可以說和昨天法說會內容相呼應，股價確實是領先指標，早已反映第一、二季的業績實況。

因此，基於這些財務數字的預測，台積電接下來的股價走勢，恐怕還要持續整理一段時間，只能等待更好的盈餘成長數字出現，才能更好的表現空間。

不過，台積電能不能維持高本益比，以及現在30倍的本益比到底合不合理，我覺得可以從以下三個角度來思考。

角度一：美中對抗 晶圓代工與IC設計股本益比一上一下

首先，近來美國將大陸7家超級電腦企業列入黑名單，導致世芯連跌五根停板，也波及金麗科等提供敏感科技的企業跟著大跌。傳統上IC設計股的本益比很高，是因為IC設計業擁有高成長、高毛利及高獲利等特性，但此次被禁的飛騰佔世芯營收比重高達四成，也讓這些小而美的IC設計公司，立即曝露在極高度的風險下。

嚴格講，世芯原本是超強的公司，IC能夠做進超級電腦，如果今天不是中國企業，很可能消息曝光後股價還要再漲，但今天世芯運氣不好，在美中對抗的年代，沒有站在對的陣營，類似的台灣IC設計公司還有不少，當大陸敏感科技與客戶比重過高時，本益比就只能往下修了。

但是，對於晶圓代工業來說，此次全球半導體鬧缺貨，其實晶圓產能本來就已不足，高階製程技術奇貨可居，晶圓代工業比IC設計業更有高本益比的本錢。而且美中對抗又加劇缺貨情況，華為副董事長徐直軍前幾天就說，「美國對中國制裁是全球晶片荒的主因，因為大家都要建立庫存。」台積電總裁魏哲家也預估，晶圓缺貨會持續到明年，後年才可能緩解。

角度二：產業地位獨一無二 有16兆元也蓋不出一個台積電

台積電在半導體的技術、產能及服務，如今已是獨一無二、難有替代方案，不僅三星追不到，即使英特爾此刻立即砸錢下去，要看到技術及產能成效至少也是三、五年後。

講得更直白一點，目前台積電市值達16兆元，就算現在有人拿等值現金出來，也蓋不出一個新的台積電，因為地球上找不到另一個堪與台積電相比的企業及團隊，在這段漫長的三、五年內，只有台積電可以讓全世界的電子產業及數位化腳步繼續運作下去。

因此，在這種完全無替代方案的產業現況下 ，才是目前看待台積電價值最重要的原則。台股當然不斷會有航運、面板、鋼鐵、塑化等類股輪翻表現，投資人當然也會忍不住轉換一下持股，但是，股價即使陷入整理，台積電的王者風範會繼續存在，高本益比仍然是有道理的。

更何況，把時間再拉長，台積電三年資本支出達1000億美元，代表未來還有很多訂單要滿足，台積電的EPS還會成長，即使本益比不拉高，EPS的增加也會推動股價成長。

角度三：成熟製程禁運中國 從黑金到矽金的歷史機遇太難得

不僅台積電地位突出，以成熟製程為主的聯電重要性也在增加。15日傳出美國將禁止向中國出口DUV（深紫外光）光刻機等半導體設備，這項禁令將嚴重影響大陸發展28奈米製程，比先前極紫外光（EUV）限制7奈米以下製程更加嚴苛，對全球半導體產業生態又是一大衝擊。

據了解，美國要禁止DUV設備進口中國，已不僅限於中芯等大陸企業，甚至還要擴大到包括英特爾、三星、SK海力士及台積電等外商在大陸的生產基地，這等於是對中國的全面封鎖，這項作法會對中國半導體業產生致命打擊，也是對大陸世界工廠的一大抑制，逼著各國廠商都要到美國投資設廠。

因此，從大環境來看，美中對抗持續升高，已將台積電推向另一個高峰。拜登日前召開的半導體高峰會，包括台積電、三星等19家美系國際企業巨頭執行長與會，其中台積電角色最為突出，因為所有企業都要仰賴台積電供應晶片。在這個代表美國陣營的隊伍中，台積電可以說是半導體的「驚奇隊長」，達到一個史無前例的重要定位。

拜登上任後，最重要的宣誓就是「在我任內不會讓中國超越美國」，並預計9月11日從阿富汗撤軍，結束20年的駐軍。這個動作，代表美國在國際戰略上的最大敵人，已經從中東變成中國，戰略與軍事布局將從中東轉移到太平洋，台灣海峽只有100公里，大陸若進一步掌控台灣，台積電等半導體工廠裡面生產一大堆美商的產品，對美國是太大的威脅，也是難以承受的風險。

過去，美軍駐扎中東，最重要是要競逐這個地區的「黑金」石油，如今，美軍艦巡航太平洋及台灣海峽，為的則是另一個「矽金」半導體。

在全世界愈來愈數化位，連汽車都要變成電動車的趨勢下，半導體毫無疑問將取代石油，成為驅動各種新科技發展的源頭。台灣在這個新戰略局勢中，被推到了全球的第一線，台積電到底值多少本益比，恐怕要從這些大趨勢中去挖掘與理解。

本文授權自今周刊，原文見此。

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