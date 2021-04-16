我們把他當神對他充滿信任 龐氏騙局讓上萬投資人賠掉積蓄 好到「怪怪的」回報率其實是警訊

【撰文 林信男】

你的投資，真有賺錢？你投入的本金，搞不好已成為前一批投資人的「獲利」，而這些取得「獲利」者，還「呷好逗相報」，介紹更多投資人加入，直到某一天，紙包不住火，醜陋的真相終於被揭露。

2009年6月，前納斯達克（NASDAQ）主席、股市聞人馬多夫（Bernard Madoff），因策劃美國史上最大規模龐氏騙局，導致逾125個國家、共計近3萬7000人受害（涉案金額達650億美元），遭判處150年徒刑，沒收1700億美元資產。

聆聽判決的當下，穿著深色西裝，打上黑色領帶的馬多夫，似乎無動於衷，與擁擠法庭內爆出的巨大歡呼，形成強烈對比。

1990年代初，馬多夫以短期暴利為誘因，利用自己設立的空殼公司和避險基金，誘騙投資人，拿新進投資人的本金，充當前一批投資人的「獲利」，製造「賺錢」假象，藉以吸引更多人上鉤。

▲馬多夫於獄中過世。（影片來源：CNN YouTube頻道）

「投資業務」全是幌子 行騙時間可能長達40年

據悉，馬多夫創造的回報率，極為「穩定」，幾乎每年都是10%左右，甚至在2008年11月底，市場因金融海嘯崩跌的情況下，馬多夫的基金，還可以有5%以上的「回報率」。

事實上，馬多夫的「驚人績效」，早已引起美國證券交易委員會（SEC）關注，陸續進行了8次調查，但，真正讓馬多夫詐欺行徑露餡的，是金融海嘯爆發後，要求贖回基金的投資人。

面對規模達70億美元的贖回金額，馬多夫知道事情瞞不住了，2008年12月10日，他向兩個兒子坦承，其「投資業務」完全是一場騙局。

翌日，聯邦調查局（FBI）探員直搗馬多夫位於紐約曼哈頓「口紅大廈」（Lipstick Building）17樓的辦公室，而他也在隔年3月，俯首認罪，並稱「我知道，被捕的這一天必然到來。」

馬多夫宣稱，這場騙局持續了20年，但，CNBC引述調查當局看法指出，該騙局始於1970年代初，換言之，其行騙時間，估計長達40年，且受害者不乏知名人士，包括名導史蒂芬．史匹柏、演員凱文．貝肯，以及諾貝爾和平獎得主、作家埃利．維瑟爾（Elie Wiesel）都「榜上有名」。

維瑟爾如此形容馬多夫，「我們曾把他當神（We thought he was God），對他充滿信任。」

82歲於監獄病逝 檢察官稱死得其所

曾被投資人視為「神」的馬多夫，不只自己身陷囹圄，家人也厄運纏身。馬多夫被捕後第2年，其長子馬克（Mark）自殺身亡；2014年，小兒子安德魯（Andrew）因癌症病逝。

2021年4月14日，美國聯邦監獄管理局表示，馬多夫於獄中死亡，享壽82歲。據悉，馬多夫曾於2014年透露，正為嚴重的腎臟病所苦，健康狀況持續惡化。

對於馬多夫病逝一事，馬多夫案主任檢察官里特（Marc Litt）認為，「很不幸的是，他死得其所。」

「馬多夫的過世，讓由欺騙、貪婪交織而成的黑暗篇章隨之落幕，這對成千上萬受害者的人生，造成了難以挽回的傷害。」里特說。

因馬多夫案賠上8成積蓄的退休教師福爾克（Steven Falk）直言，「他（馬多夫）害了很多人，我很高興他死在監獄裡。」

馬多夫的律師桑普（Brandon Sample）則強調，馬多夫「直到死前，都一直活在對自身罪行的內疚和悔恨中。」儘管有罪在身，但馬多夫也為人父、為人夫，是個談吐溫文的知識份子，「他絕非完人，但也沒人是完美的。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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