不甩700磅大猩猩下戰帖！台積電資本支出、營收預估再上修 魏哲家這樣評論英特爾

【撰文 林韋伶】

台積電（2330）昨（15）日下午舉行法說會再捎來佳音，自上季法說會經過3個月，台積電發現客戶對公司5奈米、3奈米製程的需求較預期強。

台積因此上修今年資本支出預估值到300億美元的歷史新高，營收預估也上調到年增20%。

根據台積電在今年年初法說會上的說法，受惠高速運算、5G等科技題材將迎來好幾年的成長循環，2021年資本支出約落在250億~280億美元之間。

此消息一出讓市場大吃一驚，並激勵台積電股價在接下來幾個交易日，寫下盤中最高679元的歷史天價。

在3個月後的今天，儘管英特爾表明將重啟晶圓代工服務，被外界解讀是向台積電下戰帖，但台積電的投資不但沒有因此手軟，反而提升資本支出預估值到300億美元，再度成為法人追問的焦點。

抓住成長機會 台積電宣布再調高資本支出

台積電對此解釋，一直以來與客戶的合作都非常緊密，因為明確看到客戶對5奈米、3奈米製程的需求強，且這股需求可望持續很多年，因此決定再提高資本支出，以抓住成長機會。

有趣的是，過往台積電對資本支出的預估都是過一年算一年，今年卻首度拋出「未來3年將投資1000億美元」的說法，如果以今年資本支出規劃為300億美元來計算，等於明年與後年資本支出將再墊高。

台積電也認可，只要用簡單的數學加法就能算出，未來2年資本支出大約會落在350億美元左右的水準。

至於今年300億美元的資金將如何應用，台積電解釋其中有80%會放在高階製程（3、5、7奈米製程），另外10%放在先進封裝與光罩製作，最後10%將用在特殊製程。

魏哲家看英特爾：「是很重要的客戶」

而對於台積電與英特爾到底是競爭或合作關係？台積電總裁魏哲家先是再度重申：「我們是大家的晶圓代工廠，會用公平、開放的態度支持每一個客戶。」接著再稱英特爾為很重要的客戶，並指出台積電與英特爾將維持部分競爭、部分合作的關係。

魏哲家同時也說明，台積電因為沒有直接與客戶競爭的產品，所以長久以來都深獲客戶的信任，對英特爾來說也是如此，同時透露雙方的合作關係「並非建立在短期需求，而是為了長期的趨勢」。

此外，在營收預估方面，台積電先前在法說會上預估2021年成長將落在15%，但在今日上修數字，預測今年成長動能持續超越產業平均，估年增將提升到20%。

整體來說，台積電預期今年半導體市場（不含記憶體）將年增12%；晶圓製造產業年成長則有16%，台積電的表現則一如往常優於產業平均。

庫存天數拉長非警訊 可能成為新常態

另一個值得投資人關注的重點則是庫存天數拉長的趨勢。部分外資在先前不斷示警，庫存天數拉長可能讓台積電未來面對庫存去化的風險，但魏哲家則分析：「因為地緣政治關係持續緊張，現在幾乎所有客戶都在拉高庫存。若與歷史經驗相比，預估今年庫存天數將相對較高。」

對於缺水的潛在隱憂，台積電表示已早有準備，很早就成立風險控管系統，公司就不同的限水階段都有因應計畫，相信缺水問題不會對營運造成任何影響。

最後，對於成熟製程目前的供需情況，台積電預估供應緊縮將持續至少18個月，甚至要到2023年，可能供應更多產能後，情況才有可能舒緩。

本文授權自今周刊，原文見此。

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