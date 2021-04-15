航運股比台積電翻倍漲更賺！水手斷言：航運股目標價將會衝破「這數字」

【文．林依榕整理】

航運龍頭長榮（2603）今（2021）年首季營收大成長，法人甚至預估EPS可達到20.31元、目標價喊到98.9元，直逼百元大關，引起市場注目；一名長期投資航運股的網友表示，自己從長榮16塊時就開始做波段投資，至今來回已經大賺300多萬元，他向不少看壞航運的人表示，自己覺得航運股值得投資，「法人對長榮目標價喊98.9元，我可以跟你說還會上修。」

長榮今年第一季合併營收為902.36億元，年增107.79％，季增39.7％。根據宏遠投顧最新報告指出，看好長榮營收大幅提升，樂觀預估其今年EPS可達20.31元，目標價上修到98.9元。

一名網友在PTT上發文表示，自己一路從長榮一股16元做波段到現在，第一波小賺40多萬、第二波賺了150萬，到現在應該是最有賺頭的第三波，目前賣出已賺了70萬元左右，還未賣出「未實現」的預估有120萬，他算一算，這樣波段操作航運股來回也賺了300多萬元。

原PO也表示，自己也有買「護國神山」台積電，回想當初買第一張台積電的時候，本金才30萬元，至今隨著台積電不斷飆升，本金已累積到500萬左右；不過他直言，最讓他懷念的還是航運股，因為若以漲幅相比，還是航運股衝得比較多。

原PO也貼出近期「庫存未實現」的對帳單，內容可以看出，他在長榮股價55.14元時，以融資買進30張，後來漲至58.10元，換算下來漲幅12.23%，預估可獲利8萬1090元，若以另一支航運股陽明來看，買入時一張34.14元，後來漲到47.50元，漲幅38.53%，預估賣出可122萬3209元。

網友ＰＯ出自己操作航運股的對帳單。（圖片來源：取自ＰＴＴ）

「你們可以看壞航運，但是我可以跟你說，今天喊長榮98.9的宏遠，一路上是喊最準的，我還可以跟你說，他還會上修」原PO接著說道，至於長榮、陽明值不值98.9元和88.9元，他表示這種誰都不好說準，但也進一步指出，「其實航運要看的不是目標價也不是籌碼面，你要看的是運價有沒有大跌」，不過他仍認為航運股是值得投資的。

文章一出網友看法兩極，有的人表示「資深水手出聲快跟上，目前我也在船上」、「我三大航運都進，偶而少少賣也賺了200萬」、「同事航運也是賺翻倍」，有人則認為「跟你差不多時間開始玩這檔不敢重壓」、「我錢沒你多，不然我績效比你好更多賺破千萬」、「資深韭菜在大多頭也能賠錢你信不信」、「水手也有警告追高小心，抬轎？可悲航酸選擇性無視？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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