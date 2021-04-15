要錢還要命？「中國企業家沒一個是善終的」馬雲神預言 8年後慘況成真
【文．林依榕整理】
中國日前對阿里巴巴祭出天價182.28億人民幣（約新台幣790.8億）的罰款後，週一市場預估反壟斷的調查應該告一段落，讓投資者鬆口氣，隨即阿里巴巴股價變反彈狂飆6%，馬雲的身價也連帶大增23億美元（約新台幣655億）。
雖然阿里巴巴股價上升，但馬雲卻是面臨中國當局前所未有的打壓，而他在2013年曾發表的言論也跟著曝光；當時，馬雲就透露「中國企業家沒有一個是善終的」，沒想到8年後的現在，竟預言成真。
12日，香港《端傳媒》在推特貼出馬雲2013年曾發表的言論，當時馬雲指出，中國並不像日本、歐洲、美國等已開發國家，有著龐大的「企業家群體」，雖然他期許自己能夠成為中國「頂尖的企業家」，但他回顧歷史，「先出頭的企業家，最終的結果大多不理想。」
他與一群企業家表明對中國應有「敬畏之心」，然而內心卻也了解，不論是歷史還是現在，「中國的企業家沒有一個是善終的」，歷史不會因為今天而有所改變，就算有心存僥倖的人，但也是少數；不過，當時的他仍信心喊話，「這並不是悲觀，是天命者才能樂觀。」
中共中央黨校前教授蔡霞也在推特轉文表示，「讀螞蟻金服內幕曝光相關文章，閉口不提中共權貴利用金融爭權奪利、螞蟻金服對權力壟斷金融獲暴利的衝擊。文章披露投資螞蟻金服的資本公司名稱，但完全不談論一個不保護合法私人財產安全、毫不透明的法治及市場，沒有公平正義，民企家就是待宰羔羊。」
蔡霞接著指出，中國的極權制度迫使民間企業投靠權力，那些能做大的企業，大多與政府官員有密切的關係；那些靠自己努力、實力奮鬥，不與權力勾結的人有很多都遭受當局騷擾、壓制，甚至被捏造罪名抓進去關。
她認為，在中國這個沒有合法安全制度的環境下，民間企業不是被橫徵暴斂逼死，不然就是被眼紅的貪官陷害，或者以「反腐」為名的理由被「雙規」（在規定的時間、地點現身發言），像是馬雲這種案例實在太多了。
今晨读国内曝光蚂蚁金服内幕文章，闭口不提中共权贵利用金融争权夺利；闭口不谈蚂蚁金服对权力垄断金融获暴利的冲击；文章曝光投资蚂蚁金服的资本公司名字，但闭口不谈他们究竟是不是权贵的白手套。一个不保护合法私人财产安全，毫不透明的所谓法治所谓市场，就没有公平正义。民企家就是待宰羔羊。 https://t.co/gg3lpxDFSz— 蔡霞 (@realcaixia) April 12, 2021
本文授權自今周刊，原文見此。
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