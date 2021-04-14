6年級小資女上山學藝 老師不滿意作業「當場燒掉」 讓她從破產邊緣賺進數千萬身家

【文 / 林心怡】

走進KandleChart K線交易室，創辦人鄭雅瑄攤開精心描繪的手工K線圖，一筆一畫的多空轉折點位，都是她累積13年股市真功夫的印記……。

即使如今在股市累積數千萬元身價，成為不少交易員的導師，有「K線女王」封號的她，還是堅持每日手繪Ｋ線、練盤感這個習慣；而這個數10年如一日的練功動作，啟蒙於他的台股恩師，這位她口中的「Ｋ線老先覺」。

早在2006年，鄭雅瑄就和老公曾國展（KandleChart K線交易室營運長）一同「上山拜師」，求教於這位神祕的Ｋ線老先覺，展開為期兩年的魔鬼特訓。她形容：「這位老師每天都穿白衫上課，說起話來出口成章。」更妙的是，古怪的老師還時常把手工線圖做成卷軸、背在身上，「彷彿就像金庸小說裡的桃花島主黃藥師，武功高強，但性情古怪。」

魔鬼特訓：考驗意志 每日交80張線圖作業 不及格就燒掉

鄭雅瑄回憶，「那是一個在淡水天元宮附近、占地二千多坪、有人工湖的私人土地，老師要我們白天看台股、晚上看美股；並且開出依照線圖擬定操作策略的作業，每天經常要寫80張左右。」這還不打緊，她表示，如果老師對學生交上來的作業不滿意，不但直接批評，甚至當場燒掉，「反正就是各種考驗，最後從一開始的一百位學生中，只剩下我們兩個學到結業。」

故事結束了嗎？不，股海修煉的故事，這才正要開始。

面對兩年魔鬼訓練下來僅剩的兩位學生，「老師終於親傳他手繪Ｋ線圖的獨門技法。」至於前面兩年，鄭雅瑄解讀，這位怪老師反倒像是在篩選學生，篩選出能熬過無情摧殘、被莫名打擊後仍能保持堅定意志的學生。畢竟，能在風險控管的前提下，完整經歷一趟股市痛擊，往往才能深刻了解投資大師們耳提面命的智慧與本事。

帶著好不容易學來的Ｋ線分析技巧，鄭雅瑄從20萬元資金做起，在08年金融海嘯期間，曾透過空單布局，短暫獲得倍數利潤，卻也在4個月內，就把手中的6、7百萬元一次賠光。

「那是我第一次有頻臨破產的恐懼。」當時才28歲的鄭雅瑄，認定台股反彈到先前跌幅二分之一的位置後，接續必然將有一波跌勢，「09年4月，我在遠雄股價40元附近押滿放空，沒想到隔天一個利多，讓遠雄直接跳空大漲，當時我緊張得猛按計算機，計算損失。」潛在損失太巨大，她當下決定，「無論如何，隔天若大漲一定要賣掉，還記得，空單部位平倉後大約只過了10分鐘，股價就鎖定漲停，後來股價還大漲到80幾元。」

基本教義：大賺小賠 沒有勝率百分百 現「敗局」就離場

經此一役，兩年學習期間老師經常掛在嘴上的4個字，終於再次刻入鄭雅瑄的心頭上：「大賺小賠」。也因為不再拗單、懂得分散風險，讓她6年內再度從200萬元資金賺到千萬資產。

股票市場沒有勝率百分百這回事，也因此，大賺小賠才是投資人一生必須追尋的目標。而當鄭雅瑄重新憶起這四個字，依循這個原則所延伸的各項教條與準則，也開始層次分明地串聯起來：「為了『大賺小賠』這個目標，必須做到以下三句話……。」她指的，是「敗中求和、弱中求勝、勝者更勝」。

「敗中求和」，是指進場後若始終無法脫離成本區，這趟操作顯然已現「敗局」，那麼，價位觸及停損點就準備離場，不要跟行情纏鬥，雖然一筆操作失利，寧可小賠求和，不能任損失擴大。

「弱中求勝」，是指進場後雖有小獲利，但行情強度明顯不如原先預期，若此，寧可小勝出場，不做過度的幻想。

至於「勝者更勝」，則是進場後行情如預期展開，表示有機會掌握到大波段行情，此時必須乘勝追擊，不可輕易落袋為安，要在風險可控的範圍內盡量加碼，拿到最大的利潤。

為了要做到上述三句話，在布局之前就必須有明確的獲利預期，這部分，鄭雅瑄又串起了老師當年教授的另外四句口訣：「周線看大勢、日線尋幅度、小時找撐壓、刻分進出點」。

首先，先用周線看整個行情的格局、架構、趨勢，判斷現在是屬於上漲、下跌，或是盤整趨勢，做第一階段的選股。再來，就是從日線圖上加以計算，以作多來說，必須算出「最可能拿下」的一段上漲幅度，在「大賺小賠」的基本教義底下，利潤夠大，大約至少有3成獲利空間者，才值得介入，而若利潤空間較小，寧可放棄。

選好標的後，接下來就是緊盯盤中走勢，等待股價回檔到「小時線」的支撐上，就準備進場建立部位，這是「小時找撐壓」。最後，是觀察刻線（十五分線）或分線（五分線），若股價反覆測試支撐不破，就可準備進場。

至於選股方面，鄭雅瑄鎖定四方向：首先是「上市或上櫃時間短」，代表該產業較有機會是新興產業，對於未來有較高的可期待性。

其次，是「歷史上沒有明顯套牢賣壓」，這部分可從K線圖著手，檢視該股票過去大量熱絡交易的價位在哪個區間，進而判斷在可預見的價格上漲範圍內，是否會遇到套牢賣壓，如果壓力大，會阻礙行情將來上漲的速度；相反地，先前高價套牢量較小者，較有機會成為飆股。

接著，就是鎖定近期有資金進場、人氣匯聚者。她指出，資金、人氣一進場，表現在K線上，可觀察到動能放大，例如日K線開始改變慣性，形成實體紅K的放大，代表買氣進場；此外，若見股價跳空缺口放大，也代表市場追價意願高；至於上、下影線變長，也就是盤中股價震盪加劇，交投熱絡，多少也反映該股受到更多關注，可把握時機跟緊主力腳步。

加分選項：產業題材 媒體蹭熱度 可吸更多人進場追價

最後的加分選項，就是「有產業相關題材」，代表之後股價上漲後，各大媒體容易選此類股票做相關報導，幫忙引進更多人進場追價等。

展望未來，鄭雅瑄認為行情在創新高後，不少投資人會習慣先獲利了結跑一趟，因此行情有機會形成短暫的壓回，回檔的觀察點位，短線上可觀察加權指數日K線、4月6日的跳空缺口，大約16600點附近，只要缺口價沒跌破，可偏多操作。在個股方面，她認為強勢股可觀察通嘉、瑞祺電通、迅得等；穩健漲勢股則可留意類比科、友輝、安普新、意德士等，都是有題材、線型佳，符合操作條件的標的。

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