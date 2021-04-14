台灣Outlet主力是35歲以下年輕人 新光三越30多年來首次跨足這市場 怎麼讓他們買單？

【文 / 劉俞青】

全台百貨龍頭新光三越創立30多年來，首次跨出百貨業，進軍全新的Outlet市場，並由吳家老三吳昕昌掌權操刀，訂出首年要做到50億元的目標，欲打造南台灣最強Outlet。

「今天看Michael（吳昕昌英文名）的！」4月8日，新光三越正式宣布將跨足台灣的Outlet市場。當天，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽一現身，開口就告訴外界，今天的主角不是自己、是弟弟吳昕昌，等於把吳昕昌正式推向鎂光燈前。

這也是新光三越創立30多年來首次跨出百貨業，進軍全新的Outlet市場，對集團來說不僅是一大嘗試，更可說是吳昕昌的正式處女秀。未來，新光三越將在高雄草衙道推出占地逾2萬6千坪、220個櫃位的Outlet商場，由吳昕昌領銜主導，要如何在全新的市場拿下勝仗，為集團打造下一回合的成長動能，吳昕昌肩頭的壓力可以想像。

為了迎接這場史上最大挑戰，過去2年，吳昕昌先飛美國與開發經營Outlet經驗豐富的美國TOC集團簽約，跨出穩健的第一步，回頭再與團隊研討商場的動線規畫、招商事宜，把這座從大魯閣謝國樑家族手上接過來的購物商場，改頭換面名為「SKM Park」的Outlet。

除了核心的購物商場外，SKM Park預計將結合許多休閒設施，包括影城、遊樂園、戶外卡丁車賽道、千坪健身房、棒壘球打擊場與保齡球場等，要如何串聯多元性質的休閒場域，打造出讓遊客舒適暢遊的空間，願意待一整天逛街、用餐、遊玩到運動健身，將是營運成敗的關鍵。

曾任特助、南西店店長 吳昕昌首度擔綱集團要角

今年41歲的吳昕昌，比2位哥哥小了10幾歲，10多年前從日本早稻田大學MBA學成歸國後，前後擔任過大哥吳昕達、父親吳東興的特助，後來雖曾擔綱南西店店長，但也是從副店長的職位做起，在集團中一直都扮演輔佐、學習的角色居多，少數現身公開場合也都站在一旁，靜靜聽爸爸或哥哥們說話。近年來，雖擔任集團子公司新光影城的董事長，但目前全台僅4個據點，營收占比不高。

新光三越集團大家長吳東興去年8月逝世後，沒多久，新光三越的經營權就遭受新光金控吳東進的挑戰，讓三兄弟深刻體會，只有團結一致，端出實質的經營成績，才是續掌大權的不二王道。因此，擁有建築師執照的大哥吳昕達負責所有商場的規畫，老二吳昕陽坐上掌管大位，負起所有營運責任，而這次，最小的吳昕昌也正式躍上枱面、主導Outlet事宜，三兄弟各司其職。

挾國際一線品牌優勢 百貨跨界Outlet勝算高

「新光三越全台擁有2千多個品牌櫃位，從品牌主線的經營延伸到Outlet產線，對各品牌進駐Outlet擁有絕佳的議價與談判能力。」商業發展研究院經營模式創新研究所副所長范慧宜，一語點出新光三越進入Outlet市場的勝算。

Outlet經營有2大關鍵：一是折扣要打得夠低，另一是進駐的品牌要有獨特性；尤其是前者，新光三越挾其百貨業龍頭通路的地位，幾乎與所有喊得出的時尚品牌都有多年的深厚交情，「想要繼續在新光三越設櫃，得到好的租金條件與曝光度，無論如何，都會給出Outlet產線最好的貨源與折扣。」一位日系品牌代理商表示，自己在百貨有設櫃，但是未來在SKM Park的櫃位還會更大，表示力挺的決心。

相對國內其他的Outlet業者，包括三井、華泰以及麗寶等，母集團與零售百貨的關聯性相對不大，新光三越確實擁有絕佳條件跨入Outlet市場，這或許也是當天吳昕昌敢大膽喊出開幕當年就要做出50億元業績目標的原因，宣告搶食每年300到500億元的市場大餅，要做南台灣的Outlet領導品牌。

「雖同是零售業，但Outlet市場與百貨的主客源重疊度不高，僅約2到3成。」范慧宜說。根據「購物中心情報站」做過的Outlet客源分析，主要來客的年齡層落在20到35歲，比起一般百貨業的主客源約在30到50歲，還要年輕不少。

籌謀多年陸續認股 目前持股已逾9成

換句話說，對新光三越而言，跨足Outlet等於是打造一個全新的營收動能，既能承接百貨多年的根基優勢，又不至於影響百貨本業太多，Outlet可說是最佳解方。

尤其國內百貨業早就面臨市場飽和的窘境，整體百貨業的全年業績約在3千500億元，幾乎已是天花板。以新光三越自身為例，已連續多年成長率都難跨越1％，除非再開新店，否則成長動能很難持續，在考量多時之後，終於確定跨出全新步伐，也是國內百貨業者之先，率先試水溫。

但如意算盤也未必盡然順利，尤其在國內大型賣場一地難求的情況下，加上要搶時效，吳家也是籌謀多年、斟酌再三，才在2017年先以併購的方式，買下大魯閣經營不善的草衙道購物中心6成股權，之後再一路買下剩餘股權，截至目前持股已達94.5％。

對新光三越來說，先前整體賣場已具雛形，可以省掉許多覓地、環評的冗長時間，但大魯閣原來的賽車道等休閒場域，約占掉整體商場的一半空間，並不是新光三越過去擅長經營的項目，要如何讓彼此流暢貫穿，並創造實質業績，從過去的百貨時尚產業，轉身成為生活休閒產業，是這次跨界的最大挑戰。

不過，近年國內消費景氣正夯，新光三越Outlet搶在明年初就開幕，勝算仍然不小，去年在嚴峻的疫情下，仍創造「平紀錄」的全年807億元業績。明年高雄草衙道Outlet開幕，如果傳聞已久的台中二店也能順利圈地落腳，那麼，吳昕陽口中的「1000億元」大關，應該就不遠了。

一條法規綁定！時尚業實體通路大勝電商

在電商、網購風潮下，實體的百貨通路、Outlet賣場還能一家家開，業績也亮眼，究竟是為什麼？

答案揭曉，正是《消費者保護法》第19條，只要是國內的電商或網購，一律適用貨品「7天鑑賞期」規定，也就是消費者收到購買的商品後，可以在7天內無條件退貨。

「網購的退貨率高達4成。」擁有多家日系包款、品牌服裝代理的Samantha Thavasa Group台灣區總經理顏駿羽說，如果再加上處理退貨的人力、運費等，等於網購做10億元的業績，與實體通路做3億元賺得差不多。

業者說，衣服、鞋子這些時尚商品因為有試穿的問題，加上法規有7天鑑賞期的保護，因此不少人上網買衣服，一次就把S、M、L所有尺寸全訂下來，貨到之後再逐一試穿，最後只留下適合的尺寸，其他的全退回，才造成高退貨率，這也讓網購業者雖然省了房租，但經營成本往往比實體通路的業者還高的原因。

電商、網購經營不易，也讓國內實體通路的零售業者業績仍持續成長，百貨業也好、Outlet業者也好，業績嚇嚇叫，持續展店無懸念。

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