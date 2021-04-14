律師也瘋媽祖 包4巴士帶130人南下！「這感動」開啟他的遶境人生

【文．蘇君薇】

大甲鎮瀾宮媽祖遶境今年選在4月9日起駕，展開9天8夜遶境進香，一位律師不僅連續多年到場，此次更包下四輛遊覽車、帶領130多人南下參與。

令人好奇的是，媽祖遶境具備什麼魅力，讓律師也跟著「瘋媽祖」？

一場遶境又有哪些商機？

畢業於美國加州柏克萊大學、現年60歲的王惠光律師，大約七年前首度參與遶境。

他透露，起初是看到媒體報導，抱著好奇、想一探究竟的心情報名參加。沒想到，初次體驗讓他收穫滿滿，進而開啟「遶境人生」之路。

被濃厚人情味感動 他包車帶一日團體驗

因是徒步行走，沿途會經過中南部地方鄉鎮，讓平常在台北工作生活的王惠光，有機會欣賞到農村景象，更在過程中感受到滿滿人情味。

「看他們的表情會看到感動…」王惠光說，曾看過村莊的婆婆媽媽，一早為大家備好大鍋早餐，一問之下才曉得她們在天還未亮就已起床準備。他也看過平常不方便出門的弱勢民眾，鼓起勇氣走出家門向媽祖祈福，就連途中幫忙按摩、治療的都是義工。

種種景象在都市較難體驗到，王惠光在參與過一、兩次後，開始對遶境產生興趣，「覺得走走路也蠻好，途中能看到平常較看不到的景致，且一個人走在鄉間大馬路上怪怪的，大家一起走較愉快。」

王惠光的熱衷參與及分享，引發周遭親友好奇心，因此他大約3、4年前，開始義務辦起「一日體驗團」，第一次包下遊覽車，載著20人左右，到雲林虎尾跟著媽祖走到西螺，再返回台北。

當時之所以特別選定「虎尾－西螺」段，王惠光直言，彰化員林以南的鄉村景觀與人都較為純樸，希望能將他在遶境中感受到的人情味，讓團員們親自體會。

遶境列入人生必做！「粉紅超跑」吸年輕族群

王惠光觀察，凡參加過遶境的人普遍會想再參與，加上近年來媒體傳播，讓大甲媽祖與白沙屯媽祖知名度提升，民眾愈發熟悉，除了參與遶境的人逐年增加，也有愈來愈多觀光客與年輕人將遶境列入「人生必做清單」。

「年輕人參加主要是體驗成分高，很多年輕人因為現在的『台灣意識』參與活動，現在很多有台灣意識的活動，比如爬玉山、徒步環島等…。」

他以自身經驗說明，大甲媽祖遶境較具傳統性，參與人數最多，有不少一日體驗團及觀光客，若撇除觀光客，年長者還是佔相當比例。因為其路線固定，民眾會事先準備好迎駕，隨行香客也不一定跟在神轎旁邊，整體來說聲勢較浩大，沿途陸續可見進香客，綿延可達20公里。

白沙屯媽祖遶境則以年輕人居多，因路線不固定、走的速度快，素有「粉紅超跑」之稱，但三餐、晚上都會停下休息，作息與民眾較接近，大家可以跟在神轎旁邊走完全程，且若徒步走完並符合其餘規定，會發給錦旗，對年輕人而言有著「解鎖成就」的意味。

「一個人走很無聊，幾萬人一起走就很有趣。」王惠光說，白沙屯遶境原本為村落性活動，因祭祀圈（註：意指附近村落基本盤）小，1950~1960年代僅有數百人參與，2008年僅3100人，隨著知名度大開，愈來愈多外地人參加，去年首度突破5萬人，今年更有超過7萬8千人報名。

進香不等於遶境 「鑽轎底」不是一開始就有

王惠光指出，「進香跟遶境是不同的」，因香火旺盛的廟被認為靈氣較強，地位較低的廟會至地位較高的廟「進香」，進行刈火儀式，從靈氣強的廟分一點靈氣回來。

當進香刈火回到本庄之後，神轎會在本庄之內繞境，將刈火而求來的靈氣分享給本庄的家家戶戶。

簡單來說，進香是對外對上的，是求取靈氣，遶境是對內對下的，是分享靈氣。

近年來，隨著參與人數大幅成長，進香活動的傳統原貌也有所改變。以現在常見的「鑽轎底」為例，王惠光說，像白沙屯過往並沒有鑽轎底的儀式，近20年因為外地來參與的人很多才帶來這種儀式。

過往鑽轎底都有特殊理由或為了還願，惟隨著時代變遷，已成現在遶境不可或缺的儀式之一。

王惠光認為，傳統活動改變不見得是壞事。過去傳統活動被部分人認為較低俗迷信、參與者知識水準不高；近年為了讓更多階層的人打破刻板印象，活動逐漸走向精緻化，也讓繞境進香活動吸引更多人參加而獲得新生命。

如今文化部登錄的國家重要民俗共有21項，大甲和白沙屯都列名其中。

遶境商機夯！旅館被訂滿、中小企業都來打廣告

此外，因媽祖遶境知名度高，為台灣一年一度盛事，連帶替部分產業帶來商機。

王惠光笑說，曾碰上遶境日期消息一出後，不到半小時當地旅館全被訂滿，後來透過友人才知道，旅館會將房間保留給長期參與遶境的熟客。

遶境途中會有業者提供餐食，但部分參與體驗遶境的民眾，可能吃不慣或是在一日體驗後，會在遶境路程當地或安排到鄰近鄉鎮觀光品嘗當地美食名店。

不少中小企業也會趁此機會，將公司名稱印在衛生紙、礦泉水等包裝上，或設攤位打知名度增加曝光，大型廠商如中華電信（2412）、味丹、麒麟啤酒等，也經常會在現場提供吃食及服務。

本文授權自今周刊，原文見此。

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