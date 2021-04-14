全球90％高階晶片 仰賴台積電生產！他曝3原因：再不下雨會很慘

【文．張家麒】

台灣近日中南部缺水問題，日趨嚴重；媒體人韋安指出，倘若台灣不能正視或積極處理「旱災」的話，再下去必定會影響台積電的生產作業，全球90%的高階晶片，仰賴台積電生產，缺水狀況若不能改善、持續惡化的話，嚴重恐會造成全球性高階晶片生產「斷鏈」。

韋安12日於臉書以標題「再不下雨，今年真的慘了？」指出，當日月潭因為乾旱，成了大草原，大家還以為是什麼「美麗風景線 」時，連《紐約時報》都關注到，因為台灣缺水，會帶來的潛在危機，可能會影響到全球性的科技產業和經濟，如果再不下雨，今年可能會很慘！

不下雨，今年可能會很慘，原因有三點：

第1點，全球90%的高階晶片，由台積電生產，如果持續乾旱，影響到該公司生產，將會造成全球性高階晶片生產「斷鏈」。

第2點，之前因為疫情因素，電子科技產品需求面增加，而導致的低階晶片短缺。未來有可能因為缺水，生產面出問題，引起全球高階晶片大缺貨，影響更鉅。

第3點，保民生或保製造業用水將會陷於兩難，政府如果再不積極應對，萬一老天不幫忙下雨，疫情後台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保。

最後，韋安強調，乾旱比起共機擾台，才是更嚴重的國安和國際（經濟）危機，呼籲藍綠趕快團结，一起想辦法應對！

本文授權自今周刊，原文見此。

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