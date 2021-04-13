進台積電4個月秒走人！他揭6點「殘酷職場文化」：排擠新人是真的…

【文．翁申霖】

擁有「護國神山」之稱的台積電，是許多求職者擠破頭都想進去上班的公司，不過，繼先前一名畢業於清大的高材生入職3個月後選擇離職，日前又有一名在台積電工作4個月的網友也決定離開公司，並揭開內部真實的職場文化，以及給予想進台積電的新人6點建議！

上個月一名清大畢業生進台積電「苦撐」3個月後選擇離職，背後原因在於工作量大，前輩不願教導等問題，字裡行間都能看出承受的壓力著實不小；短短不到1個月的時間，近日又有一名畢業於中正大學的網友，在入職台積電4個多月後下定決心「登出」離開公司，並講述自己的心得，「先前有看到一篇清大畢業的同仁發文章是關於新人的遭遇，我想跟大家分享他說的都是真的！」

該網友指出，自己原在其他行業待了4年多，由於某些因素離開，直到最近被朋友內推到台積電中科廠擔任設備，但他透露「加入台積至今4個月，準備獨立值班，個人考量選擇登出。」他表示，台積電有很多部門都遇到新人被排擠的狀況，雖說很多人指台積電文化就是如此，但是他質疑，既然公司文化就是不好好教新人、有耐心、有多餘時間教學，那何必徵才又都找無經驗的新人？

上個月高層特地針對那篇「清大生離職文」開了場新人座談會，原PO以為公司會就此開始做改變，結果得到的是，「摸頭叫你適應這文化」……

面對這樣無可改變的職場文化，除了選擇離開，他也給予想進台積電的新人「6點建議」：

1.具備強大心理素質

過來人指出，要進台積電要有很強大的心理素質，畢竟你3個月後沒學好會被用另一個眼光看待，至於3個月能否完全學會則看個人造化。

2.先跟有經驗者聊工作內容

他建議，進台積之前，先跟有進來工作的朋友聊聊工作內容與工時是否能接受，「我們課平日工時約12小時（交接完），假日就看你沒做完的部分，夜班是否會接手囉。」基本上也是12小時。而且值班人員通常都誤餐1～2小時。

3.不要存有「團隊合作」想法

大家派工都做不完，根本沒時間也沒有理由要幫你；「學長甚至直白的說幫你又不會多分我（真的很現實）。」

4.假日值班＋平日換班

原PO表示，除了平日工時長，假日也有2周要值班一天，其餘2周可能是換班（小夜＋大夜），可能會和家人、朋友無法共度假日時光，而你的假日也有可能是用來彌補平日的休息，毫無生活品質可言。

5.進台積真的沒有太了不起

「工作內容其實沒有什麼了不起，就是鎖螺絲換parts。」值班人員當FDC守護者，撈chart分析問題貼交接。時不時會一直聽到phone call，還要同時應對多種狀況；這些事情其實熟練就會了，但你必須要有時間練習，偏偏學長或老闆都不願意給你太多時間，回家你也練習不了。

6.思考清楚「為何想進台積？」

先給自己想清楚理由為什麼想進來，當你遇到困難的時候，提醒自己想進來的理由，才能撐下去。至於錢的部分，其實換算工時（以新人價來算），時薪可能只有200元左右？還要承受無塵衣的環境和輪班的壓力，下班用餐可能選擇也不多，自己想想是否值得，並不是每個人都能夠接受的。

最末，該網友也透露，「聽說現在進來應徵門檻好像不高，非四大、四中也很有機會，找朋友內推必上。」

註：（四大：台大、清大、 交大、成大／四中：中央、中興、中正、中山）

本文授權自今周刊，原文見此。

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