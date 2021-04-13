台灣半導體業難以取代的優勢是「這個」 專家曝三星搶才招數

【文．林韋伶】

從車用晶片缺貨潮引發的一連串效應，台灣半導體業證明自己在全球舉足輕重的地位，DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇更在2021年4月10日的《老謝看世界》節目中，解析台灣半導體產業難以取代的優勢，並提出想保持優勢應該有哪些作為。

根據統計，半導體一年大約有4330億美元的營業額，其中晶圓代工營業額大約占850億美元，在這850億美元中有56%為台積電所貢獻，再加上其它台灣廠商，全球有64%的晶圓代工營業額由台廠貢獻。

台灣半導體產業之所以這麼強，黃欽勇分析：「其實是因為地方小。」他點出，台灣電子工業的主力至少有85%分布在新竹以北，溝通效益非常高。

地方小意外成優勢 台灣發展半導體溝通效益高

他更以台積電為例指出：「台積電為什麼這麼強？因為裡面員工很多是同學或有10年、20年交情的老朋友，要找人才也很容易，他們彼此都知道在做什麼事。」

此外，台灣還有另一項較鮮為人知的優勢則在「地底下」。黃欽勇解釋，科技園區有所謂的underground pipeline（地下管線），提供特殊氣體、材料…等半導體產業生產時需要的東西，整個生態體系已經發展多年，成為台灣無可取代的優勢。

然而，就在台灣半導體業於全球發光發熱之時，黃欽勇看到了背後的隱憂，「當台積電說他要找9000人，科技部長發現，台灣台、清、交的電子、電機、光電相關人才，就算把研究生加進來，最多也只有6000人，人才的質與量該如何並進？」

半導體缺人才黃欽勇提解方 應積極在馬來西亞華人圈留才

對此，他具體提出兩個解方。首先，他建議可以從馬來西亞找尋人才。

黃欽勇分析，馬來西亞有很多華人，這些華人很喜歡回台讀書，其中不乏優秀的科技人才，台灣應該積極展現對人才的需求。他以高通台灣總裁劉思泰為例，劉思泰就是馬來西亞華人，已在台灣工作多年，「但他（劉思泰）竟然跟我說，拿你們台灣的公民身分證這麼困難啊，高通耶。」

財信傳媒董事長謝金河對此附和：「談到就業金卡，其實台灣對高階人才，管制很嚴格，非常不友善。」黃欽勇認為就因為台灣太需要人才了，應該有所改變。

黃欽勇同時提供南韓三星企業的搶才手法供大家參考，由於三星預見越南將是未來筆電出口重鎮，除了將生產基地集中規劃在越南北寧省外，還跟河內理工大學合作。

韓國三星搶越南人才 提供河內理工大學畢業生獎學金

「河內理工大學畢業生很多到韓國去念書，為什麼？因為三星給獎學金，他畢業後有兩個選擇，一是留在三星工作，因為會講韓文了，不然也可以回越南幫三星工作。」黃欽勇這樣解釋。

過去台灣人總擔心廠商如果到海外發展會把台灣掏空，但黃欽勇指出：「20年過去了，台商海外的生產經濟規模擴大了、管理能力提高了、周轉率快了。除了台灣，還有哪個國家具備大量、大規模、多樣的半導體生產能力？沒有了。」

黃欽勇對台灣半導體優勢充滿信心：「下階段物聯網時代，如果兩岸關係穩定，台灣還可以好好過5年到10年，甚至更長。」

台灣是世界公民 黃欽勇建議組科技農耕隊

黃欽勇最後建議，台灣可以組成「科技農耕隊」，讓已退休或半退休的科技老闆前進東南亞，幫助他們把工業建立起來。因為台灣科技業南向不可能派2、3萬人到越南當工人，一定得在當地找工人，台灣應該抱持自己是世界公民的心情，協助當地人發展並創造就業機會。

黃欽勇充滿信心地說：「台灣供應鏈至少在這個階段是世界無敵，我們就算去幫印度建立生產基地，你認為印度人學會台灣供應鏈後，出國比賽就能打得過我們嗎？不可能啦，我很有信心。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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