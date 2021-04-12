和公婆同住？台男比較溫柔 日本人妻看台灣婚姻「6大不可思議」

【文．張家麒】

2016年「桌球CP」江宏傑與福原愛結婚，近日傳出婚變，有日媒拍到女方在日本與異性入住酒店過夜，另有報導指出男方疑似會用「言語暴力」對待女方，及江的親姊介入不尊重他們夫妻間的隱私。

對此，一名嫁到日本的YouTuber「MomGaku」，特地整理出台灣婚姻6大「不可思議」，雖然日本同為亞洲，但不同國家，還是有許多文化上面的差異。

一、跟公婆住

日本其實很少會跟公婆住，但台灣還是要以照護父母親的理由，所以會住在一起。

而且日本人通常大學的時候就會搬外面住了、比較獨立，雖然台灣這樣的狀況也蠻多的，但與日本相較起來，台灣與父母同住的比率還是高出許多。

日本公婆也不喜歡跟媳婦住在一起，「同住」這事情對於日本人來說「很奇怪」，除非有一種情況會住在一起，日本有一種房子叫「二世代建築」，一棟房子住了兩戶，但是空間是完全分開獨立的，還是能保有自我空間。

二、重男輕女

雖然台灣現在重男輕女的這種觀念已經慢慢越來越少了，但比率上來看還是比日本嚴重很多。

對於「一定要生男的」這件事情，在日本即便是有錢人的家裡，也很少聽到有婆婆會要求媳婦一定要生到男生為止！

不過台灣還是多多少少，會有「家裡還是要有男生，希望一定要生一個男的」這種情形！這樣的事情對於日本人來說，是會感到非常奇怪的。

三、親戚之間的關係

很多節日都會要跟親友聚在一起，這件事情對於日本人來講也是很不可思議的事情。

因為日本人和親戚間的互動，其實還蠻有距離感的，有些甚至連家人間都是，很多日本人的家庭，小孩跟父母親可能是住在同一個城鎮，一年也沒有見幾次面，因為認為「把自己照顧好過得好」就好了。

且大部分的婆婆也不會幫忙帶小孩，當然也不會介入媳婦教養小孩的方式，「不會出任何的嘴」，除非主動親自去詢問意見，才有可能會給建議。

四、台灣男生比較溫柔

很熱心又親切，對女生也比較會呵護，能接受台灣女生的一些驕縱，吵架的時候會安撫女生，這方面就是日本男生較沒有的。

所以很多日本人都覺得，台灣男生很溫柔，都會幫女生做很多事情。

五、公開放閃

台灣蠻多人喜歡在社群軟體上面，公開自己跟另一伴的關係，像是牽手或互動比較親密的照片。

大部分的日本人是不喜歡公開放閃，可能也跟它們比較注重隱私有關係。

六、買房子

台灣好像結婚就是要買房子、買車子，日本人對於有沒有買房子比較沒那樣注重，很多都是婚後租房子，之後兩人一起打拼買房子。

多數都是結婚之後先租屋，然後有了小孩，才會考慮到要不要買房子，畢竟家中的成員多了，會想要多一些的房間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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