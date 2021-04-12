她答應求婚又後悔！反被男友「收回求婚」 女友怒：像被退貨

【文．張家麒】

一對交往長達7年，同居4年的情侶，雙方也都有結婚的共識，某次男方帶著大學同學，一起在陽明山的餐廳跟女方求婚，當下女生覺得「來的很突然」，不過還是答應了求婚；不過事後，卻感覺這樣的求婚有一點點「草率」，認為結婚要從長計議，且男生有想要生小孩的計畫，女生目前還沒有想生，認為結婚這件事情要緩緩。

不料半年後，男方反而提出了收回婚姻的要求，令她相當錯愕，覺得有種已經付了訂金的商品，卻還是強制被「退貨」的感覺。

女方在Dcard上發文表示，男友28歲月收約7萬多，自己29歲月薪2.8萬，兩人交往了長達7年而目前自己跟男友同居，一起居住的時間也有4年，房子是男友自己的房子在台北市20幾坪，日常生活的開銷都是男友支出居多，「我們的娛樂就是下班跟假日一起打遊戲，偶爾會出遊。」

大約在一年多前，男友試探性了問了原PO有沒有跟她結婚的意願，當時原PO認為兩個人的相處模式其實就是夫妻了，真正的差別就有一張結婚證書，所以就達成了會結婚的共識；很快的，兩周後男生就找了他的大學同學，在陽明山上的餐廳與她求婚，而原PO也答應了，但事後原PO覺得，「太快太突然，認為結婚應該要從長計議」，且男友有計劃要有小孩但她目前還不想生，應該更要好好規劃討論。

雖然，男友得知後略顯失望，但也沒有說什麼，又過了男友換了新工作後，原PO才漸漸感覺到對方的轉變。

男友到了新公司之後，「開始對股票、虛擬貨幣有興趣，就算下班已經很晚、還是會堅持要熬夜做那些功課，假日也是跟新同事一起相約討論股票或是去聽講座」，把重心都放在事業跟賺錢上面，「以前男友都是覺得薪水夠用就好，假日也是跟我或共同朋友一起打遊戲、吃飯，換新工作以後他好像就把我們忘了，或是放在第二順位。」男友收入變高原PO雖然感到驕傲、開心，但另一方面也開始覺得不安，總覺得男友是被帶壞了價值觀開始偏差。

而原PO也強調，之前的生活兩個人都過得去，錢沒有不夠用的問題，自己也不是追求物質的人，「如果我是在意錢在意物質的人，那我直接找一個有錢富二代不就好了？」一次爭吵後，希望男友多注意兩人的相處，不然自己不想跟他走下去了。

幾天後，男友提出了「收回求婚」的要求，原PO認為這導火線就是，因為新工作的同事收入比男友好，讓他認為自己要更努力，要更專注在事業上面，導致男方價值觀的改變，不但犧牲了兩個人的相處時間，也影響了兩人的感情。

「我現在的心情就覺得，自己像一個被下單，訂金都付了的商品，卻被不明原因退貨（或不取貨？），請問我到底怎麼樣才能讓男友聽懂我在說什麼？」原PO表示，目前兩人都還為了感情在努力，雙方都會試著磨合新的價值觀，也有設下停損點，時間是明年5月，倘若還是不行就真的會結束這段感情。

不過多數網友都覺得問題出在原PO身上，「簡單來說！他認清你是拖油瓶的事實，所以不想結婚」、「妳就是還不想跟他結婚才會扯那麼多啊！那些明明就是結婚後再來規畫都可以的事情，妳只是想逃避而已」、「我覺得你還蠻欠收回求婚的...」、「只能說沒有抓好機會現在承擔後果」、「不要就放過人家，幹嘛給人那種我沒有拒絕你！但我也沒有答應你的答案」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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