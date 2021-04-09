24年前也曾發生水泥車入侵鐵軌遭自強號迎面撞上 是誰欠台灣人一條安心返鄉路？

【撰文 蕭婷方】

「觸目驚心，驚嚇不已，災難現場投入救人救災，所有的每一個人，國人跟每一國罹難者的家屬非常難熬。我們要釐清這次事故真相徹底檢討，一起走出傷痛」。

交通部長林佳龍在太魯閣號事故發生後，第一時間趕往花蓮災難現場，直到昨（7）日為了出席立法院交通委員會台鐵出軌事故的肇事原因專題報告，才返回台北。

曾向總統蔡英文請辭未果的他，面色凝重、語帶哽咽，再次為台鐵2日太魯閣號事故向國人致歉。

在現場無數鎂光燈與快門的喀喳聲下，林佳龍還說，不管未來在哪個位子，也會永遠陪伴。

鞠躬、道歉並下台負責，似乎已成重大災難發生時，台灣政治人物扛起政治責任的「SOP」，但部會首長轉身下台、接續的是下一個新官上任，來來去去的面孔，真能解決台灣人安心返鄉的交通問題嗎？

台鐵408次太魯閣號列車2日撞上翻落邊坡的工程車，造成50人罹難、217人受傷，為台灣70年鐵道史上最嚴重的事故，全台也為這國殤降半旗哀悼3天。

然而從台鐵的運行紀錄來看，其實已有許多前車之鑒。

攤開台鐵近40年的意外事故，總共有33起有人員死傷，造成218人死亡、1302人受輕傷，無辜受害人高達1520人；另據台鐵2019年公佈的「台鐵總體檢報告」，2014年以後光是正線及側線出軌事故，每年平均就有10件以上。

至於邊坡異物入侵釀災，在1997年3月27日也發生類似的意外事故。

一列由樹林開往蘇澳的1083次自強號快速駛過外澳，當時有一輛水泥高壓泵浦車正從事站內邊坡工程，同樣不慎侵入鐵軌，列車進站時遭迎面撞上，造成20多人輕重傷。

時隔24年，邊坡施工仍然缺乏風險管理，載滿返鄉及掃墓民眾的太魯閣號，行經花蓮清水隧道，煞車不及撞上甫滑落邊坡的工程車。

儘管台鐵司機盡忠職守，持續煞車到車頭毀損的最後一秒，仍無法避免這場悲劇。

▲太魯閣號事故發生不久，交通部長林佳龍前往勘查。（圖片來源：交通部提供）

面對外界檢討聲浪，林佳龍昨天在交通委員會詢答時也直指台鐵沈痾，「台鐵很多地方都各自為政，地方運工機電，都要在交通部的要求之下，台鐵才會派人下去處理橫向連結」。

林佳龍劍指台鐵沈痾 提安全改善作為

他強調未來台鐵行車安全，會做智慧化的列控系統，任何鐵軌異狀都要監測、預警與防範，目前防範不足的地方，要納入未來安全防護重點。交通部也表示，將會在25處異物入侵高風險處建置警示系統。

面對外界質疑工程安全防護沒做好，才讓肇事工程車直接滑落邊坡、掉在鐵軌上釀災。林佳龍則認為此次事故是特別案例。

林佳龍說，對於異物入侵鐵軌，台鐵有三種防禦措施：平交道預警、邊坡滾石以防護網預防，最後「是猴桐走山， 這超出了邊坡防護認知」，且這次特別的是，工區的大工程車違規在不能施工的時候進去，是工區管理問題。

他說，此次明隧道工程以西正線為主，又涉及東正線，可能會有相關規範不清的狀況，不是外界所說，以西正線工程說東正線的事故，而是兩件事情有重疊。

林佳龍強調，要「釐清問題、就事論事」。

細部設計圖曝光 應有邊坡防護工程

太魯閣號帶走50條人命，究竟是意外還是人為釀災？

國民黨籍立委洪孟楷出示台鐵局鐵路行車安全改善6年計畫中的「北迴線邊坡安全防護措施工程」細部設計圖與規範。

曝光的台鐵局工程處資料顯示，有各個局處、承包公司的簽章。其中，包含工程所有規範，其中第13點標示，「承包商於施工期間，要維持鐵路東、西正線的通行，確實設計安全防護措施，經工程司核可，以避免模板、碎片、混凝土塊，及其他雜物掉至軌道，影響人跟行車安全。」

▲曝光的細部設計與規範中，有各個局處、承包公司的簽章，卻未按照規範施作工程。（圖片來源：立委洪孟楷辦公室提供）

洪孟楷直指事故為「人禍」，強調2年前細部設計圖在工程要發包的時候，已經預警該工程地段可能會有混凝土或異物，掉落軌道的疑慮。

然而，事故現場周邊卻完全無安全維護措施，僅有一條不起眼的紅色警示帶。

（圖片來源：立委洪孟楷辦公室提供）

勞動部職安署：台鐵局有承攬管理的責任

回顧事故發生當天，台鐵第一時間對外聲稱，連假顧及行車安全，已要求承包商停工。

近日隨著工程車行車記錄器、工地附近的監視器畫面曝光，案情急轉直下，直指工程承包商李義祥當日並未停工。台鐵隨即對外表示不知情，高調抨擊承包廠商東違法偷施工，並向其求償逾10億元。

台鐵真的是不知情的無辜受害者嗎？

勞動部昨赴立法院社福衛環委員會，做職災預防精進作為現況及檢討報告，多位委員關切台鐵邊坡防護工程的職安衛檢查。

勞動部會中也公布2011～2021年4月5日止，職安署針對台鐵總共實施1046場次的職安衛檢查，就有79場遭到開罰，前五大違法項目就包含未定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視；未對站內工作環境或作業進行危害辨識、評估及控制。

案發前一個月，台鐵也曾發生兩起重大職災，職安署為此曾針對台鐵15個地盤進行專案檢查，結果違規率達6成，前三大違規項目就包含未落實承攬管理。

「太魯閣號事故的教訓，是工安疏失造成的交通重大事故，就過去勞檢紀錄，作為工程主辦機關的台鐵，在承攬管理上確實有很大的精進空間。」職安署署長鄒子廉。

鄒子廉說，就個案來看，除了工程車違法停放有滑落危險之虞的斜坡，還有承攬管理、門禁管制漏洞，「案子最終會追到台鐵」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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