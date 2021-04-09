股東會紀念品大戰開打！ 想拿到中鋼、王品紀念品嗎？ 攻略告你知

【撰文 黃健誠】

在各家上市櫃公司公布去年年報後，很快地又要進入股東會旺季，往年在這個時候就開始有不少投資人密切注意各家公司股東會日期，為的就是領取紀念品。

若民眾看準某些公司的紀念品，近期可以買進零股的方式，成為公司股東而領到紀念品。

近一年來拜股市多頭市場所賜，有不少小資族加入台股市場，開始學習如何買賣股票，也因此預期今年股東會領取紀念品的話題將再矚目。

不過，在靠著買賣零股領到紀念品前，仍需注意其買賣零股手續費、零股是否寄單、零股可否領取紀念品等規定。

想要股東會紀念品 投資人怎麼買零股？

要換某間特定公司的股東會紀念品，必須先買進該公司的股票。在買股票時，最常見就是以一張（1000股）為單位，但若目的僅為領取股東會紀念品時，可以選擇購買零股。

不同於過去買賣零股，需在下午1點半至2點半的盤後交易時間內購買，從去年10月起「盤中零股交易」正式上路，投資人買賣零股的時間，與一般股市開盤時間無異，且每三分鐘以集合競價撮合方式，依價格優先、時間優先的原則成交，也讓不少小資族更容易購買零股。

過去不少券商的交易手續費為最低20元，意即無論價金多寡，至少都要付出20元，也讓欲購買零股領取股東會紀念品的成本升高不少。

但因應盤中零股交易上路，多數券商都把手續費調降至最低1元起，也讓投資零股的成本變得更加平易近人，不過仍建議投資人在購買零股前，須查閱各家券商所規定的手續費。

領取紀念品需在開股東會前62日買進股票 現在還能看哪些公司？

各上市櫃公司近期陸續公布股東會日期，但依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，需有股東會日期的前62日買在該公司股票，網路上有不少網站都有為投資人做出「最後買進日」的整理資訊。

另外，今年除了如衛生紙大廠正隆（1904）仍與往年相同，零股股東可領取一串衛生紙外，中鋼截自目前為止，尚外公布股東會相關資訊。

去年中鋼股東會紀念品為「鯨彩都繪抗菌鋼杯」同樣引起熱烈討論，今年的紀念品則預計4月底公布，也被不少小股民所期待。

王品去年發2200元電子抵用券 一度炒高股價

王品（2727）去年的股東會紀念品為總價值2200元電子抵用券，當時也一度掀起投資人搶買零股的熱潮，成功創造話題，甚至在最後買進日當天，股價還攻上漲停，因此今年股東會紀念品也將延續去年熱潮，仍相當值得股民期待。

目前雖然已有不少公司可換股東會記念品的最後買進日已到期，但仍可買進不少公司的股票，來換取股東會紀念品，像是位速（3508）、擎亞（8096）等，在4月14日前買進，屆時可換超商的50元商品卡。

又如宏達電（2498）今年股東會紀念品為休閒折疊椅，對比其31多元上下的股價，也顯得相當超值。

買零股領紀念品 要注意什麼？

小股民若想以買進零股換取股東會紀念品，可以先上網查詢各家公司的股東會日期及紀念品，有不少網站都有做詳細的資料匯整，包括紀念品、最後買進日及股務代理公司等訊息。

但並不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東，因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發。

上述相關資訊，民眾可由相關網站得知資訊，並進行完善的股東會紀念品領取規劃，但除了上述資訊外，領取地點限制、股東會開會日期、是否能透過股務代理機構或贈品代發處領取、零股股東是否能領取等事項都需要事先查明，如有很多家公司的紀念品要領，建議要事先做好規劃，以免為了紀念品疲於奔波。

本文授權自今周刊，原文見此。

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