華碩、和碩都亮微警訊...財報達人：17檔ESP為正、營業現金流卻是負的公司

【文．唐祖貽】

每當財報公布時，大多數投資人都只關注獲利數字或成長性。

其實，透過現金流量表檢視企業獲利品質，更能找到真正放心投資的標的。

檢視一家公司是否具有投資價值，「獲利能力」永遠是擺在第一且為最重要的指標，唯有獲利穩定成長的公司，才會在投資市場受到歡迎與肯定。而檢視獲利的最佳方法，當然就是透過公司發布的財務報表。

知名財報達人怪老子認為，看懂財報是每位股市投資人都該具備的技能。他建議投資人先搞懂兩張主要的財務報表：資產負債表與損益表，從其中各科目的關係入手，再設定適當條件，找出獲利成長的績優股；最後透過現金流量表，檢查公司現金的來源與進出狀況，進一步確認盈餘品質是否良好。

怪老子指出，資產負債表中的「現金」科目，只是顯示公司在財報截止日時的「現金餘額」，投資人若想知道這段期間公司如何運用現金、現金的來源與去處，就得透過現金流量表審視。

只看獲利不看現金流 投資恐有風險

此外，一家公司的每股稅後純益（EPS）與發放現金股息的來源，是否透過本業，還是賣祖產，甚至借錢而來，從現金流量表也都看得清清楚楚。所以現金流量表最大的功用，就是觀察企業獲利的品質。「EPS高還不夠，還要品質好，才是值得放心投資的好標的。」怪老子表示。

在現金流量表中，主要分成營業活動現金流量（公司本業現金往來）、投資活動現金流量（公司買賣非流動資產或轉投資的現金往來），以及籌資活動現金流量（公司與債權人、股東之間的現金往來）3大科目。怪老子指出，盈餘品質好的公司，不但要有足夠的現金因應日常所需，而且是從本業營運所獲得，因此營業活動的現金流量應為正值，且大於稅前淨利。

若企業拿出本業的獲利購買新機器、新設備等非流動資產，代表公司有意願積極擴張，因此投資活動的現金流量應為負值。反之，若公司變賣廠房、機器，投資活動的現金流量就會是正值，這可未必是好現象。

至於籌資，若是發放現金股息，也會造成現金流出，因此負值是合理的；若是正值，可能是發行公司債、辦現金增資或向銀行借錢，因此若籌資活動的現金流量為正值，通常也不是好事。

綜合以上，怪老子認為好的盈餘品質，必須符合兩項條件，一是營業活動現金流量大於稅前淨利，二是營業活動現金流量為正值，投資、籌資活動的現金流量為負值。

以護國神山台積電為例，長年以來，台積電除了高獲利，現金流量也都符合這兩項標準。「公司每年賺到的錢都是從本業而來，逐年走高的資本支出，代表公司正在積極擴張，另外每年配息也都不錯，這就是真正的模範生。」反之，若沒有符合這兩項條件，是否就代表有問題呢？怪老子提醒，千萬不要立刻判定，要從現金流量表中的細項找答案，並檢查過去幾季的狀況。最簡單也最重要的觀察法，就是注意「應收帳款」與「存貨」兩個科目。

若在現金流量表中，這兩個科目較以往大幅增加，營業活動現金流量卻低於稅前淨利，代表雖然帳面有獲利，卻還沒收到現金或尚未變現，這樣的盈餘品質就有瑕疵；若這個現象連續出現3季以上，就要提高警覺，公司可能有應收帳款收不回來或存貨過多的問題，繼續惡化下去，可能導致公司周轉不靈，甚至倒閉，即使EPS看起來成長，也不宜列為投資標的。另外，若一家公司的營業活動現金流量不足，長期靠投資（如處分資產）、籌資（如舉債）活動取得現金，這種公司的獲利品質不好且缺乏未來性，也不適合投資。

從財報數字摸透經營本質 才能挑對股

依據這些標準，怪老子從最新公布的年報中，初步篩選出17檔盈餘品質欠佳的公司，它們雖然EPS不錯，甚至多數呈現高成長，但營業活動現金流量為負值。怪老子一一檢視現金流量表後，將這17檔分成「微警訊」與「待觀察」兩大類。

表中被認定「微警訊」的九檔，就是屬於「應收帳款」或「存貨」科目大幅增加、影響現金流量者，其中不乏高知名度的績優股，如華碩、和碩、緯創、聯強等；而其中有四檔都已連續三季發生營業活動現金流量低於稅前淨利。由於這些公司大多屬於電子製造或通路業的中下游，怪老子認為可能受到疫情影響，不過他建議投資人提高警覺、持續追蹤，並且進一步與同業仔細比較。

至於待觀察的公司，怪老子表示，其現金流量表有個共同特色，就是認列了投資金融資產、轉投資其他公司或出售非流動資產（如土地、廠房、無形資產等）的收益，帳上有獲利，但現金還沒流入，因此要先扣除，這種情況的問題較小，留意現金何時入帳就可以了。

不過怪老子建議，長年獲利與現金流量都穩定的公司才值得投資，台灣高鐵近幾年的營運績效不錯；愛普與威盛的獲利則不甚穩定、大起大落，「其實愛普的應收帳款也增加不少。」至於威盛，在歷經多年虧損後，去年突然每股大賺九．五七元，如果只是「曇花一現」，還是少碰為妙。

至於潤泰全與晟德，由於轉投資公司相當多，本業卻平平，因此營業活動現金流量長年以來都很低，甚至為負，「比較像是控股公司。」因此不能與其他公司一概而論。怪老子建議，這類公司的財報較難解讀，應優先投資自己看得懂的產業與公司比較好。

隨著台股頻創新高、波動與風險也逐漸加大，在這種高度不確定的投資環境下，財報成為投資人最重要的護身符，雖然閱讀財報有一定門檻，但仍然值得學習。以後當發掘到一檔獲利成長的好股票時，記得透過現金流量表再檢查一下，相信更能幫你趨吉避凶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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