星巴克這品項賣到缺貨！供應商被消費者「喝到申請上市」 連歐普拉都入股

【文．林信男】

有乳糖不耐症，又想來杯拿鐵咖啡？這時，把牛奶換成燕麥奶，或許是個值得考慮的選項。

看好燕麥奶飲品的市場競爭力，去年，星巴克在美國中西部、共計約1300家門市，推出燕麥奶拿鐵，大受消費者歡迎；今年3月，星巴克更「加碼」，把燕麥奶飲品加入全美門市菜單。

未料，短短一個月後，星巴克販售的燕麥奶飲品，就開始供不應求，部分門市面臨燕麥奶缺貨窘境。CNN引述星巴克發言人說法，稱「市場需求頗旺，有些顧客可能會在門市，暫時遭遇燕麥奶缺貨的情形。」

對於燕麥奶何時能恢復供應，星巴克方面，並未給出確切時間，僅強調「很快」就會恢復，在此期間，建議消費者可用豆奶、杏仁奶和椰奶來替代。

植物性飲食正夯 近一年全美燕麥奶銷量大增138%

燕麥奶的商機有多大？由尼爾森（Nielsen）市場調查數據可得知，過去一年來，美國燕麥奶的銷售量，成長幅度高達138%。

今年初，星巴克執行長強森（Kevin Johnson）曾分享其觀察，「消費者行為最明顯的轉變，應該就是植物性飲食（Plant-based），這也是我們推出豆奶、杏仁奶、燕麥奶，作為牛奶替代品的原因。」

受惠於市場對燕麥奶需求不墜，星巴克合作廠商、瑞典燕麥奶大廠Oatly前景看俏，也開始成為資本市場的焦點之一。

早在去年7月，外媒便揭露了Oatly在當時最新一輪融資中，籌得2億美元的消息。

據悉，領投者為黑石集團（Blackstone），跟投者則包括星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）、美國脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）、演員娜塔莉波曼（Natalie Portman），以及饒舌歌手Jay-Z成立的經紀公司Roc Nation等，共計取得10%股權。

Oatly申請在美IPO 估值上看百億美元

今年2月，Oatly向美國證券交易委員會（SEC）提交了首次公開發行（IPO）相關文件，但公司方面，並未透露更多細節。市場人士預測，Oatly的目標估值，可望上看100億美元。

除了美國之外，Oatly的產品已被販售至歐洲、亞洲等共計20餘個國家，其主要銷售策略，是推出「咖啡師」版本燕麥奶，該產品可做出與牛奶高度相似的奶泡和口感，使之和豆奶、杏仁奶等替代品，有所區隔。

上月初，Oatly宣布，計畫於英國彼得伯勒市（Peterborough），設立全球最大的植物奶工廠，預計於2023年首季正式啟用，估計每年可生產約3億升的燕麥飲品，且產能估將逐步攀升至4.5億升。

根據Oatly評估，到了2029年，這座設立在彼得伯勒市的植物奶工廠，可百分之百使用再生能源，使其能源消耗，水消耗和廢棄物，較2019年的環境足跡（environmental footprint）數據，減少約約75%，有助降低對氣候變遷的影響。

本文授權自今周刊，原文見此。

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