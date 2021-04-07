台積電花13天填息！未來3年資本支出加碼千億美元 背後盤算「是這個」

【文．林韋伶】

台積電在連假前公告，因應市場需求未來3年將投入1000億美元增加產能，消息一出，帶動護國神山股價在收假後首個交易日出現漲勢，早盤不但順利填息，更帶動台股衝上16803點，再創歷史新高。

在台積電於2019年採用季配息後，填息對台積電來說，多數時候都不是難事，但本次3月中配息後，股價因為在創高後拉回，遲遲等不到填息的一天，今天終於在台積電ADR大漲及擴大資本支出的消息激勵下，於13天後完成填息。

對於台積電不斷擴大的資本支出，外資有許多不同的解讀，尤其台積電宣布擴大資本支出的時間點，落在英特爾宣布重啟晶圓代工服務後，多家外資更認定此舉有指標性意義。

台積電資本支出再擴大 聯博：顯示吃下英特爾不小的訂單

以聯博來說，認為台積電之所以還能提高資本支出，幾乎等於確認拿到來自英特爾不小的單，且英特爾最近宣布重啟晶圓代工服務的計畫，並不影響已經談妥的訂單。

高盛證券認為，台積電主要考量應該有三點，除了要應付市場因為5G、高速運算、AI、自動化等領域強勁且長期的需求外，還希望能提高新進者的進入門檻，以及確保客戶選擇晶圓代工服務。

所謂的提高新進者進入門檻，當然可以解讀為劍指英特爾，在提高資本支出後，台積電更可以確保幾項重要的資源，像是關鍵設備、化學品、IP生態系統…等的取得，如果能說服客戶，台積電不但可提供充足的產能，且產品擁有更好的品質，英特爾想與之競爭就更難了。

台積電不讓對手喘息 加碼投資提升競爭門檻

此外，現在因為產能緊繃，台積電提高資本支出，能讓解除客戶的疑慮，讓客戶更有信心持續採用晶圓代工模式。

不過，也不是每家外資都對台積電此舉持樂觀態度。摩根士丹利證券分析，儘管感受到台積電對前景的樂觀態度，但還是擔心晶圓代工產業具景氣循環特性，一不小心就可能出現過度生產的問題。

摩根士丹利分析，「台積電宣布的資本支出數字本身很驚人，且提出的時間也很驚人，但我們覺得這比較是野心的展現而不是真正的展望」。

摩根士丹利認為，台積電真正的資本支出數據，恐怕還是要看產業的景氣變化 以及競爭者英特爾重啟晶圓代工服務的執行情況才能下定論。

瑞信證券則提出預估分析，根據台積電公布的最新消息，可推估台積電今年資本支出可能落在265億美元，到了2022~2023年，數字還會再提高到290~300億美元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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