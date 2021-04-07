為何拜登2兆美元拚基建 這檔台股可能受惠最大？

【文．黃健誠】

美國總統拜登3月底發布為期8年、規模約2.25兆美元的投資與促進就業計劃，也被稱為「大基建計畫」，其中焦點包括鐵公路、橋樑、電力系統、電動車等硬體設施，成為美國史上最大規模的基礎建設計劃，勢必對未來產業及投資產生深遠影響。

在台灣的廠商中，謝金河認為，大成鋼（2027）可望成為最大受惠者。

大成鋼今天跳空開高，開盤不久就攻上34.45元漲停價，累計過去一年來大漲超過40%。

拜登政府為了刺激經濟所祭出的基礎建設計劃，為美國經濟前景注入強心針，甚至日前拜登在白宮的記者會上還提到，中國在他的任內「不可能」超越美國，但美中將進入強烈競爭中。

另外，摩根史丹利也預估，美國今年的經濟成長率可能超過8.1%，2021年可能成為自1976年首度超越中國的一年，而美國貿易代表戴琦日前表示，近期不準備撤銷對中國的關稅，這也代表美中角力戰將更加激烈。

大成鋼被稱為是「工業版亞馬遜」 謝董深耕美國20年

在這樣的時空背景下，財信傳媒董事長謝金河在電視節目《老謝看世界》中，獨家專訪大成鋼創辦人謝榮坤，而謝榮坤在美國通路深耕二十年，謝金表示，受惠大基建計畫，大成鋼今年可望得到很不錯的回報。

大成鋼現在被稱為是「工業版亞馬遜」，從傳統製造業轉型成最大的工業產品通路商。

謝榮坤表示，現在在美國已做到不銹鋼或鋁的現貨生意，可說是通路中唯一一家不銹鋼百貨，在川普政府尚未開始232條款前，全世界任何一家的不銹鋼進到美國，甚至是美國中下游加工廠商，都必須經過大成鋼才能銷售，這也是為什麼大成鋼可以在網路上賣不銹鋼原料。

但自從川普政府實施232條款後，所有不銹鋼到美國要繳交25%關稅，又再加上反傾銷以後，大成鋼因為已在美國布局很久，因此將原本美國國內的比重從80%進口、20%國內生產，調整成70%美國國內生產、30%進口，但毛利率從12%降至8-10%。

大成鋼產品7成美國國內生產 僅３成進口

謝志坤也提到，大成鋼2018年切入鋁業通路，順勢併購美國鋁業工廠，因此自從美國將中國進口的鋁反傾銷之後，由於大成鋼掌握通路，所以在連續一年半的期間，鋁的毛利從4%拉升至40%。

但是，因為毛利率拉升到30-40%，因此全球有18個國家想搶進美國市場，但後來美國又對這18個國進口鋁捲板進行反傾銷調查，也因此讓全美都沒有貨源，供不應求缺口持續擴大，而大成鋼因擁有低價庫存及在地生產優勢，成此波政策下最主要受惠者。

謝志坤也說，從工業產品做到網路通路，大成鋼一向重視服務價值，讓消費者不假思索地願意到大成鋼的網站去買東西，原本工業產品的毛利一向就偏高，而透過良好的管理系統，就算他將毛利打七折，淨利都比其他公司來得多，又像是他可能從100億做到1000億營收，費用可能成長3倍，但是營收卻能成長10倍，這也是維持高毛利的關鍵。

老謝：美國基建概念股 大成鋼、大國鋼躬逢其盛

謝金河在節目上也問到，大成鋼去年產生虧損，尤其第二季虧損逾7億，謝志坤表示，今年狀況會非常好，營收可望受惠大基建計劃而有所成長。

謝金河也說，台灣的傳統產業一直都堅守製造本業，像大成鋼，大國鋼一出手就直接到美國部署通路，這樣的企業很少，這兩家公司股本都超過百億元，也許台灣企業最顯著的美國基建概念股，可能大成鋼及大國鋼是躬逢其盛的企業，而謝榮坤深蹲美國通路二十年，這次可能得到很不錯的回報。

本文授權自今周刊，原文見此。

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