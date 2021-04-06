台股總配息將刷新紀錄！ 謝金河：預估高達1.6兆元

【文．謝金河】

這是台股最重要的一張成績單！

每年的3月底是全體上市上櫃公司繳交年報最後的期限，通常好公司會透過法說會公告第四季季報，像台積電，聯電，聯發科等二，三月就陸續透過法說會公布季報，也等於揭露全年的年報。全體上市櫃公司繳交年報的最後期限是3月31日，而正是投資人最必須努力作功課的時刻，因為，這個時候好像所有上市櫃公司都脫光衣服，讓大家徹底檢視。

而投資人要努力看懂企業的資產負債表，損益表，現金流量表，一家公司值不值得投資？至少可以透過財務報表看出一些端倪。

像最近大家看報紙，會看到廣達三率三升，鴻海三率三降，這都是從年報揭露來的！於是財報公布後，三率三升的股價容易上漲，三率三降的容易下跌。除了財報效應，大家也要盯著上市上櫃公司的股利政策，從股利的分配，得出殖利率。這個時候把財報內容搭配股利的分配合在一起檢視，通常可以看到一家公司的經營力度與企業的深度及厚度。

一般投資人在股市往往賺小錢，卻賠大錢，是因為不了解自己手中持有企業本質，通常買到好公司股票，稍微漲一下就賣出，而套牢的體質不佳的股票，捨不得認賠而長抱，結果，應該長期持有的公司，大家拿來短線交易；而應該停損出場的公司，反變成長期投資，如此惡性循環，總是賺小錢，賠大錢，這是散戶的宿命。

這次年報揭露透露幾個內容：

一，是企業毛利大幅拉高，2019年全年營收35.04兆，淨利1.99兆，2020年營收35.46兆元，淨利2.46兆元，這個數字跟我在去年10月估的接近2.5兆相去不遠。這兩年營收變化不大，盈利顯著上升，年增4700億元，淨利增長23.8%，這可能是全球浄利成長最大的市場。

二，有了2020年浄利高成長，今年股息配發可能會刷新紀錄，我估計可能在1.6兆左右，這個股息配發會成為今年股市指數重要的新動能，像台泥配3.5元現金，殖利率7.5%，廣達配出史無前例的5.2元，殖利率5.25%⋯⋯台灣的企業，具有全球競爭力，殖利率在5%以上，在全球已十分罕見。

三，投資不是心存僥倖的對賭行為，而是辛苦研究的心血結晶！只有努力用雙腳，雙眼，看懂經營者及企業發展內涵的人才能成為穩健的贏家！長假後，台股又將開市，4月是努力耕耘基本面的重要關鍵時刻！附上的圖表，是我最喜歡的一張總表，給有心的人參考。

本文授權自今周刊，原文見此。

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