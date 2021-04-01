年報放榜！一張表看12檔三率齊升的高成長股 為季報行情預做準備

【文．唐祖貽】

去年以來台灣的景氣一枝獨秀，且今年依舊亮眼，而年報就是展現去年業績的成績單，因此去年成長力道強、今年業績也不錯的公司，就值得投資人積極布局。

上市櫃公司2020年年報已全部出爐，亮麗的業績為去年台股的大漲，提供最堅強的基本面支撐。

由於去年上半年受疫情衝擊，營運基期普遍偏低，因此今年上半年多數公司的營收與獲利年增率都十分好看。可預期的是，今年第1季季報也將相當亮眼，而投資人可以從年報先行篩選、找出續航力強的標的，為季報行情預做準備。

產業上游有表現

原物料股是今年亮點

《今周刊》挑出12檔去年毛利、營業利益、稅後純益年增率都成長，且今年前2月營收也成長，再搭配股價在所有均線之上等技術面條件，這些標的可望成為後續的亮點。

表中電子與傳產都有，且多數屬於產業最上游的原料供應或加工的公司，受惠於景氣復甦、原料報價上漲，獲利水漲船高。因此原物料股成為今年股市漲升的重心，尤其以2線塑化股、鋼鐵股為主。

最值得注意的是台聚（1304）集團，包括台聚與旗下的華夏（1305）與台達化（1309）都在表內。台達化去年EPS（每股純益）達5.58元，創下歷史新高；華夏去年EPS也有2.95元，是歷史次高紀錄；至於台聚去年EPS2.25元，是9年來最好的成績。

展望今年，台達化受惠主力產品ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、PS（聚苯乙烯）報價續漲，且下游需求佳，法人推估今年1、2季的EPS皆有望維持去年第4季的高水準。不過，法人也提醒，ABS報價雖然再創歷史新高，但台達化的低價庫存已銷售完畢，所以利差已很難如去年第4季的高水準，加上下半年有新產能開出，因此下半年須留意價格變化。

至於華夏的主力產品PVC（聚氯乙烯），報價雖也頻創歷史新高，且中國提高環保標準，持續淘汰以電石法生產的PVC，供給減少，供需狀況對廠商有利。不過，法人也提醒，生產PVC的主要原料之一EDC（二氯乙烷），最近價格也一路走高，須留意因生產成本上升，影響華夏獲利。

相形之下，台聚與集團內另一家亞聚（1308），今年展望可能更好。這兩家的主要產品EVA（聚乙烯-醋酸-乙烯酯），是組合太陽能電池以及製鞋的接著劑。受惠太陽能需求暢旺，且製鞋業逐漸復甦，EVA報價今年以來維持在每噸2200美元以上的高檔，利差也是近年高峰。

而且，原本上半年中國要新增約30萬噸的EVA新產能，目前已確定遞延到下半年，且產能無法一步到位。因此今年法人相對更看好台聚與亞聚的營運表現，投資人也可密切留意。

醫療手套、軟板原料

趨勢明確 需求居高不下

近年來因全球疫情吃緊，醫療用手套原料NBR（丁腈橡膠）價格居高不下，但因醫療院所需求更大，使得國內兩家製造廠南帝（2108）、申豐（6582），順利轉嫁漲價成本、且獲利大幅成長。

目前兩家公司的訂單都已排到第2季。尤其南帝從去年下半年起就不再以合約價供貨給客戶，改以現貨價，第4季起營收逐月創新高，挹注獲利的效果也更明顯。法人表示，由於南帝、申豐去年第一季基期較低，今年第1季的營收與獲利仍相當亮眼，預估單季營收都可望再創新高。不過南帝近期股價漲幅已大，可等拉回至月線附近再切入。

表中的電子股也有不少是上游的原材料，例如PCB（印刷電路板）軟板重要原材料之一的PI膜（Polyimide）大廠達邁（3645），去年EPS2.76元，創下歷史次高紀錄。

達邁營運成長的主要動能，來自軟板和散熱應用的產品與數量都大幅增加。公司表示，包括5G手機換機潮、宅經濟商機等趨勢，相關產品需求量大增；加上產品功能升級、帶動內部材料如軟板的使用量增加，而軟板需求量增，也帶動PI膜出貨成長。

此外，去年達邁積極調整產品組合，且產能維持高檔，也都是提升獲利的關鍵。公司並樂觀認為，在這些新趨勢下，看好PI膜需求量未來幾年都有相當可觀的成長。近期股價緩步推高，可留意月線附近的買點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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